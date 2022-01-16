COVID: Роспотребнадзор предупреждает, работодатель страдает

На днях главное санитарное ведомство страны довело до россиян важную информацию.

Зачем Роспотребнадзор снова предупреждает о COVID

Во-первых, его глава Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщила:

"Работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания. И, конечно же, соблюдать все те рекомендации, которые разработаны моими коллегами достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня".

Во-вторых, специалисты Роспотребнадзора информировали аудиторию об очередном сезонном росте заболеваемости гриппом и в связи с этим риске заболеть не только одним, но сразу двумя (или даже несколькими вирусами), среди которых может быть, скажем, и тот же COVID, и грипп.

Сказать, что эти новости из разряда сенсаций, конечно, нельзя. Скорее они из области того, что на форумах называют термином "капитан Очевидность", вроде факта, что Земля — круглая, а Волга впадает в Каспийское море.

Тем не менее такая очевидность ничуть не отменяет важность сообщений Роспотребнадзора. Ну правда, ведь это ведомство издало вполне чёткие и понятные рекомендации для работодателей в плане профилактики распространения эпидемии коронавируса ещё в самом её начале.

Но вот, спустя почти два года, Анне Юрьевне снова приходится возвращаться к, казалось, давно освещённой, а потому вроде бы должной быть уже полностью закрытой теме. Видно, не всё так радужно обстоит с борьбой с эпидемией на "производственных фронтах", что об, в общем, элементарных требованиях к работодателям надо вновь говорить на заседании правительства.

Сложности при выполнении рекомендаций Роспотребнадзора

Справедливости ради можно отметить, что идеально выполнить рекомендации Роспотребнадзора большинству руководителей производственных коллективов крайне сложно — если вообще возможно.

Ну вот только один пункт соответствующего содержания с сайта ведомства, рекомендующий на производстве: контроль температуры тела работников при входе их в организацию (на предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

Но вся беда в том, что тепловизоры-то бывают разные. Часть дешёвых моделей, например, не имеют сигнализации превышения максимально допустимого расстояния сканера температуры от объекта измерения, наличия у человека рукавов на запястье или не откинутых волос на лбу. В связи с чем их показания могут быть занижены до целых полутора градусов от реальной температуры. То есть показывать благополучные "36,6", когда в реальности у исследуемого она достигла уже вполне "ковидных" (или "гриппозных") 38,1.

Также очень многозначительно звучит упоминание о "признаках инфекционных заболеваний". Даже если самый добросовестный руководитель приложит все силы, дабы узнать перечень оных из интернета (или, скажем, из вездесущих телепередач) — для правильной постановки диагноза желательно иметь за плечами шесть лет мединститута (или хотя бы пару лет медучилища).

А в придачу нужен ещё и практический опыт. Ибо без него даже опытные терапевты (и врачи других специальностей) вынуждены нередко обращаться за консультацией именно к докторам-инфекционистам. Потому что и та же температура, например, может наблюдаться при тысячах — и совсем не обязательно инфекционных — заболеваний. Навскидку —

при воспалении лёгких (которое обычно лечат в многопрофильных отделениях больниц),

пиелонефрите,

холецистите,

аппендиците, наконец…

А "носительство" или лёгкие формы того же коронавируса (особенно его самых новых штаммов — вроде "омикрона") вообще могут протекать без температуры и даже без насморка или боли в горле — с одной лишь резкой слабостью, которая тоже может наблюдаться при подавляющем большинстве болезней и даже того, что болезнью не считается, вроде состояния после бессонницы или сильного переутомления.

Помогут ли экспресс-тесты на COVID

Всем делать ежедневные экспресс-тесты на COVID?

Так, во-первых, они всё же не гарантируют стопроцентную точность. Во-вторых, COVID-тест на выявление только "короны" и рассчитан, а вот уже на наличие того же гриппа (или любой другого возбудителя ОРВИ) он уже не укажет.

Наличная у человека инфекция не обязательно будет "сочетанной" — она может протекать и без COVID-компонента. Но от этого её тяжесть (если переносить болезнь на ногах) ничуть не уменьшится. И грипп, и даже относительно неопасные "респираторно-синцитиальные" вирусы могут в случае неадекватного лечения осложниться

и гайморитом,

и воспалением среднего уха,

и пневмонией,

а в отдалённой перспективе, скажем, инфекционно-аллергическим поражением мышцы сердца или почек…

И, что немаловажно, и "бессимптомная" коронавирусная инфекция, и "нековидное" ОРВИ угрожают заражению и других людей в том же помещении. В том числе, увы, и руководителя организации, не принявшего должных противоэпидемических мер в отношении своих подчинённых.

Что делать руководителям

Так что ситуация вырисовывается непростая. С одной стороны, начальники-немедики не очень годятся на роль "эрзац-эпидемиологов". А врача для регулярных медосмотров перед началом работы, как, например, для выезжающих в рейс водителей, для каждой организации однозначно не найдётся.

Думается, не в последнюю очередь из-за понимания этого факта, нормативные документы Роспотребнадзора на этот счёт в большинстве своём относятся лишь к "рекомендациям" — без перечня каких-то жёстких санкций за их невыполнение.

Но и позиция "поиска индульгенции" в виде отсутствия медицинских знаний со стороны менеджеров тоже не является абсолютно оправданной. Очень многое ведь зависит и от "человеческого фактора", а не только от наличия медицинского диплома.

В самом деле, большинство мам ведь тоже мединститутов не заканчивали. Однако и без этого знают, когда плохо чувствующего себя ребёнка надо хотя бы оставить дома, а то и сводить на приём к врачу. Потому что отношение к детям у них материнское, а не "производственное".

На предприятиях же и в организациях начальство заинтересовано прежде всего в выполнении основной работы. Пропуски же оной по болезни, обычно, мягко говоря, не очень приветствуются. А уж взятие сотрудником "больничного" из-за "какой-то там простуды" до недавних пор в очень многих организациях почиталось их "шефами" едва ли не "мягкой формой тунеядства" и "уклонения от производственных обязанностей".

Интенсивное освещение в СМИ того, к чему может привести неправильно (или не вовремя) леченный COVID, конечно, частично поколебало эту порочную парадигму. Но, видно, не везде — раз о необходимости отправлять лечиться сотрудников с подозрением на инфекционные заболевания пришлось вновь заговорить главе Роспотребнадзора.

Да, это снова только призыв, а не жёсткое предупреждение о возможности принятия серьёзных санкций за нарушение мер по борьбе с эпидемиями. Но, в конце концов, сами же руководители производств должны понимать: инфекция, появившаяся в подчинённых им коллективах, опасна не только для рядовых сотрудников, но и для их "шефов" тоже. Так что буквальное следование ещё евангельскому принципу "относись к ближнему своему как к самому себе" в данном случае более чем актуально.

А потому в случае малейшего подозрения наличия инфекционного заболевания у подчинённых их следует, как минимум, отправлять на осмотр к врачу. Как с юмором говорят в подобных случаях сами доктора: "Лучше перебдеть — чем недобдеть". Особенно если цена ошибки может оказаться слишком высокой, в том числе и для здоровья допустившего её руководителя…

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