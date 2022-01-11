Почему люди не запоминают чужие имена

Наверняка вы сталкивались с ситуациями, когда новый знакомый, с которым вы проговорили час-другой, рассеянно спрашивал: "Простите, как вас там?" Или не узнавал вас при второй-третьей встрече. Не стоит расстраиваться и обижаться, что вас не запомнили. Возможно, ваш собеседник просто нарцисс.

Недавно психологи из Университета Макэвана в Канаде выяснили, что людям с нарциссическими чертами сложно запоминать информацию о других, так как они сосредоточены главным образом на себе. Публикация на эту тему вышла в Journal of Personality.

Только о себе!

Казалось бы, нарциссические личности должны, наоборот, лучше запоминать лица и имена окружающих, так как это полезно для установления социальных связей, которые помогут нарциссу "продвигать" себя. Но на деле это не так.

Авторы исследования говорят, что эти люди "избирательно обращают внимание на позитивную информацию, имеющую отношение к самим себе и стимулирующую их эго… Отсутствие заботы о других людях приводит к тому, что нарциссы хуже обрабатывают информацию о других".

Притяжение собственного лица

На первом этапе исследования 332 добровольца протестировали на запоминание как одушевлённых объектов (людей и животных), так и неодушевлённых (например, домов, автомобилей и телефонов). Хотя предполагалось, что участники с выраженными нарциссическими чертами будут уделять внимание машинам и дорогим смартфонам как символам материального успеха, этого не происходило.

Этих людей отличало такое свойство, как неспособность хорошо запоминать новую информацию в целом.

В ходе следующего эксперимента испытуемым давали просмотреть и прослушать онлайн-лекцию. В это время они могли видеть через веб-камеру на дисплее своё собственное лицо, как это бывает при беседах по Zoom. Это служило отвлекающим фактором — люди начинали думать о том, как они выглядят, начинали поправлять причёску, одежду.

Выяснилось, что нарциссы чаще рассматривали себя и хуже запоминали содержание лекции.

Не спешите делать выводы!

Учёные считают, что у нарциссов снижена способность к эмпатии. Они не прощают, если кто-то забывает их самих или их имя, но при этом им не приходит в голову, что другие люди тоже могут испытывать из-за этого дискомфорт. Да, при определённых обстоятельствах они готовы приложить усилия для запоминания той или иной информации, если понимают, что это поможет им достичь каких-то целей. Но зацикленность на себе всё равно будет им мешать. Их довольно быстро "раскусят".

Впрочем не все, кто демонстрирует забывчивость по отношению к окружающим, непременно нарциссы, говорят исследователи.

Возможно, человек из-за чего-то переживает или тревожится по поводу впечатления, которое производит.

Если кто-то забыл ваше лицо или имя, то вам нередко кажется, что с вами что-то не так, раз на вас не обратили внимание и не запомнили. Однако, утверждают психологи, дело обычно в вашем собеседнике. Он либо погружен в себя, либо волнуется настолько, что не в состоянии отвлечься на что-то "постороннее". И, вероятно, он так относится к большинству людей.

Поэтому, если ваш визави вас не помнит, лучше просто представиться вторично, а не держать в себе обиду.

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