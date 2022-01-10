Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию

Аварийное отключение телевещания и интернета в московском районе Текстильщики лишило граждан поздравления президента России.

Оскорбили компенсацией

Пока общественность отвлекали выяснением, записывал ли президент России Владимир Путин своё новогоднее телеобращение в бронежилете или без оного, в одно из популярных интернет-изданий обратился москвич. Представившись Евгением, он пожаловался, что с 30 декабря по 2 января в районе Текстильщики не было телевещания и прекратился доступ в интернет из-за обрыва кабеля:

"Ни праздничных концертов, ни боя курантов, ни обращения президента… Новогодние концерты, бой курантов и обращение Путина компания оценила в 100 рублей!"

По словам Евгения, одна из двух ремонтных бригад приехала на ликвидацию аварии с бутылкой виски. Москвич посчитал оскорбительным, что телекоммуникационная компания "лишила части праздника" некоторых своих клиентов. Сумму же компенсации он считает возмутительной, ведь часть жителей Москвы так и не узнала в новогоднюю ночь, что:

всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены;

все трудности уходящего года мы преодолевали вместе;

восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития;

главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей.

Утраченный катарсис

Всего в 100 рублей оценить отсутствие на телеэкране новогоднего поздравления президента России — это уже попахивает оскорблением власти и замахом на Конституцию. Ведь услышать в Новый год "голос Родины" — одна из традиций, переданная нам советскими предками.

Именно в Новый год россияне ждут подведения ободряющих итогов и жизнеутверждающего напоминания о перспективах наступления светлого будущего. В этом весь смысл, катарсис праздника, которого фактически лишили жителей Текстильщиков.

Да, можно позднее в записи посмотреть поздравление главы государства и послушать бой кремлёвских курантов, но новогоднего квантового состояния уже не достичь: рюмка уже утратила свои праздничные свойства, селёдка рассталась со своей шубой, а иноагентный салат "Оливье" слегка заветрился. Как говорится, дорог пенёк к голосованию.

Может статься, что позднее специальный представитель МИД России Мария Захарова сообщит, что именно бутылка виски, а не нашей родной водки, заставила обратить внимание компетентных органов на возможный след западных спецслужб в этой истории.

Захлопнуть "Врата ада"

Возможно, из-за таких вот косяков, которые то и дело подтачивают духовные скрепы, всё никак не складываются условия, способствующие более энергичному и креативному движению по "особому" пути.

Представить себе, чтобы хотя бы одно слово президента Туркмении не дошло бы до ушей благодарных граждан страны, практически невозможно. Вероятно, именно поэтому и задачи Гурбангулы Бердымухамедов ставит масштабные и амбициозные.

Лидер Туркмении распорядился ни много ни мало захлопнуть "Врата ада". Так называют в народе горящий уже 50 лет газовый кратер Дарваза в Дашогузской области. Бердымухамедов уверен, что идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку в регионе и пора его уже потушить.

В случае необходимости, глава Туркмении призвал привлечь учёных, и в этом нет ничего удивительного. Эффективность управления в стране достигла такого уровня, что буквально по любой теме государственный служащий и обычный гражданин может найти лайфхаки не у так называемых учёных, а у самого Гурбангулы Бердымухамедова:

в выступлениях;

в стихах;

в песнях.

Так и с "Вратами ада" нет и тени сомнений, что задача будет решена так же креативно, как и была в 1971 году создана и сама проблема. Кратер образовался после провала грунта на месте скопления газа. Чтобы газ не отравлял людей и животных власти тогда решили его поджечь. Расчёт на то, что газ выгорит за несколько дней и сам потухнет, не оправдался — горит уже полвека.

Были бы тогдашние руководители среднего звена Туркменской ССР вооружены энциклопедическими знаниями Гурбангулы Бердымухамедова, подобного бы просто не произошло. Ведь проблема пандемии коронавируса в Туркмении была практически мгновенно решена главой государства. Не запрети Бердымухамедов вовремя COVID-19, страшно и представить размах эпидемии в стране. Есть чему поучиться!

Осветить чёрные дыры

Обрыв телекоммуникационного кабеля, из-за которого часть жителей российской столицы не смогла полноценно встретить Новый год, уверенно опершись на одну из многочисленных духовных скреп, из банального технического сбоя трансформировалась в общественно-политическое событие.

Примету о проецировании непосредственно встречи Нового года на все предстоящие 12 месяцев никто не отменял. Получается, что гражданам сделали непрозрачный намёк политического свойства и попытались избежать публичной огласки.

Сегодня предложат промолчать за 100 рублей компенсации по поводу поздравления президента, а завтра что? За 300 уговорят смириться с отсутствием общественно-политических ток-шоу и телевизионных совещаний руководства страны?

В этом смысле информационные лайфхаки креативного туркменского лидера и дисциплинированное конспектирование его прорывных идей могут стать одной из фундаментальных основ суверенной демократии.

Если вдруг в Туркмении случится обрыв кабеля, то ни один гражданин не останется без внимания своего президента. Даже на свадебном торжестве молодожёны танцуют под его песни, не говоря уже о трудовых буднях.

В этом плане Россия пока ещё отстаёт, но, вероятно, в краткосрочной перспективе будут сделаны правильные выводы и власти смогут не только без огнетушителей справляться с "Вратами ада", но и уверенно осветить пресловутые космические чёрные дыры.

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