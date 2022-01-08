Как выйти из длинных праздников и включиться в работу? Советы психолога

Каждый год человечество проходит одну и ту же смену сезонов: просыпается после спячки, расцветает, веселится, пожинает плоды и дальше отправляется в восстановительную "спячку”. Новогодние каникулы — "спячка”, которая нужна для того, чтобы восстановиться после целого года непрерывной серьёзной работы. Но не у всех получается прийти в ресурсное состояние за эти 10 дней каникул. Почему так происходит? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru трансформационный терапевт Ольга Черри.

Почему не хочется возвращаться к работе: основные причины

Причин может быть много. Например, нам может не нравиться то, к чему приходится возвращаться, а значит, ресурс в процессе этой деятельности не восполняется. Происходит истощение организма, потому что не закрыты базовые потребности:

полноценный сон,

питание,

безопасность.

Также выгорание могло стать систематическим, потому что нет полноценного восстановления ресурсов, не соблюден баланс работа-отдых. Или отдых является неполноценным.

Чтобы решить проблему, для начала очень важно осознать свою ответственность в том, что происходит. Ответственность — это выбор. Если человек находится в какой-то ситуации, значит, когда-то он принял решение в ней находиться. Самое важное, что надо знать о выборе — его всегда можно изменить, в любой момент.

Смена деятельности — это тема для отдельной статьи, но чтобы хотя бы посмотреть в эту сторону — нужно осознать наличие проблемы. Критерии могут быть такими: интерес, получение удовольствия от процесса, наличие явного желания эту деятельность совершать. Ответив себе на эти вопросы самостоятельно, можно понять, насколько вопрос о смене деятельности вообще актуален, и уже начать действовать в этом направлении. Ведь выбрать новое направление можно в любом возрасте, независимо от жизненной ситуации.

Также очень важно помнить о базовых потребностях. Организм человека, работающего в офисе по 12 часов весь год, на каникулах будет отсыпаться. Долго и много. Очень важно не забывать про "баланс 8-8-8”. В сутках 24 часа:

8 — на сон,

8 — на работу,

8 — на отдых.

Сон не равно отдых. Как только идёт перекос в какую-то сторону — происходит истощение.

Как правильно отдыхать

С предназначением и истощением разобрались, что же с отдыхом? Часто можно услышать, что лучший отдых — это смена деятельности. Безусловно, когда человек по 8-12 часов сидит в офисе — приготовление ужина или уборка дома поможет ему взбодриться, но если он только так и "отдыхает” — выгорание либо близко, либо уже произошло.

Что же делать? Понять, что отдых — это про расслабление, а не про напряжение. Если наш персонаж решил на каникулах разобрать чулан, который год был завален, и несколько дней убил на его разбор — ничего удивительного, что после этого его организм сопротивляется его "старой” работе — тело-то не отдохнуло. Важно осознать, что этот чулан стоял год и простоит ещё, а полноценно отдохнуть нужно именно сейчас.

Ещё важно выбрать для себя ту деятельность, которая действительно помогает телу и мозгу отдыхать. Если 5 дней без перерыва смотреть сериалы, которые не просмотрены с августа, то вас ждут:

уставшие глаза,

гиподинамия

прочие последствия "экранного” образа жизни.

Сериалы и книжки — это информация, которая никуда не убежит, важно распределять свой фокус на разнообразную деятельность. Можно погулять в лесу, принять ванну прямо с утра, испечь один кекс, особенно если это первый в жизни (главное — не готовить еду на все каникулы в один день), очень полезно составить свой список того, что наполняет ресурсом и выполнить вообще все пункты подряд.

Лайфхак: дальше можно дела из этого списка добавлять в свои рабочие дни, именно для баланса.

Осознание того, чего вам хочется в этой жизни, — тоже важная составляющая успеха. Напишите список, составьте план или сделайте то, что помогает сфокусироваться на себе. Когда есть фокус на себе и своих желаниях — гарантированно легче делать выбор в пользу ресурсной деятельности, а значит, легче возвращаться в тот рабочий ритм, который приносит в жизнь гармонию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.