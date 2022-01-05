Новогодние "огоньки" поддержали поминальный тренд

Россияне обсуждают новогодние шоу на федеральных телеканалах, сетуя на отсутствие креатива и новых исполнителей.

Голубой огонёк 2022

Погружение в ностальгию

Стабильность в творческих подходах создателей новогодних шоу на отечественном телевидении уже переросла уровень интернет-мемов. Следуя обозначенным правящей политической элитой трендам о культе прошлого, как и в предыдущие годы, россиян в новогоднюю ночь развлекали ретро-программой.

"Первый канал" напомнил о музыкальном прошлом 30-летней давности. Видимо, эксплуатация репертуара только советской эпохи уже наскучила и самим телевизионщикам. Некоторые телеканалы продолжили ностальгировать по зарубежной музыке 70-80-х годов прошлого столетия.

Ретроспектива смотрелась бы забавно, если бы она не затянулась на десятилетия. Вряд ли молодому поколению россиян интересны шоу пенсионеров, пусть в своё время и зажигавших публику своими суперхитами. Собственно, и достижения отечественных поп-исполнителей 90-х не сильно трогают нынешнюю молодёжь.

Погружение в ностальгию по прошлому, с одной стороны, может говорить затянувшейся стагнации в шоу-бизнесе, с другой, что в нынешних условиях проблематично любое развитие, даже в сфере попсы. В итоге и развлекательная отрасль влилась в некий поминальный тренд. Сейчас же, куда ни посмотри:

культ исторических дат и персоналий;

"бум" в установке памятников;

позитивный тюнинг советской реальности.

Поминальные свечи

Мадонна

Смотрят молодые люди на этот поминальный фестиваль и задаются вопросами, часть из которых может претендовать на пристальное внимание силовиков. Демиурги культа образа исключительно светлого прошлого и преимущественно советского, видимо, не задумываются, что пропаганда успехов нынешних властей через исторические события походит на рассказы стареющего гетеросексуала, который собирается охмурить девушек рассказами о своих недюжинных сексуальных возможностях 40-летней давности. Дейл Карнеги заметил по этому поводу:

"Кто из вас в своей жизни хоть раз пилил опилки? Конечно, никто не может пилить опилки. Они уже напилены. То же самое с прошлым. Когда вы начинаете беспокоиться о вещах, которые уже прошли, вы занимаетесь тем, что пилите опилки".

Безусловно, те же старые хиты, которые до сих пор пользуются успехом у слушателей, никто не собирается списывать в утиль. С пожилыми исполнителями, которые уже несколько утратили свои вокальные возможности, та же картина, но всё хорошо в меру и к месту.

Конечно, способнее критиковать в который раз обнажившуюся Луизу Чикконе, более известную широкой публике как Мадонна, но ведь и исполнение в миллионный раз "Мой адрес — Советский Союз", тем более в новогоднюю ночь, ничем не уступает трансляции стриптиз-шоу из дома престарелых.

История отечественной эстрады, конечно же, интересна. Яркие имена и произведения будут жить долго, а некоторые, может быть, и в веках. Тем не менее реверсная ротация "старых песен о главном" уже отвернула молодёжь от федерального телевещания, где:

либо стоит гвалт ток-шоу на тему НАТО и Украины,

либо рассказывают, как россияне хорошо будут жить,

либо задорные "голубые огоньки" превращают в "поминальные свечи" или в "вечный огонь".

Кладбищенская клубника

Александр Пушкин

На фоне культа прошлого и попыток объявить достижения предков своими собственными в итоге создаётся не героический образ настоящего, как бы этого хотелось демиургам отечественного агитпропа, а эдакая кладбищенская клубника. Подобную парадигму приметил ещё Марк Туллий Цицерон:

"Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами".

В этой эстетике предлагается существовать и поколениям россиян, которых не задело скрепами призывов ЦК КПСС к очередному партийному съезду. Причём эти тренды уже подкреплены механизмами репрессивно-запретительной системы, которые позволяют представителям правящей политической элиты навязывать гражданам не только информационную повестку, но и погружать в квазипатриотическое лицемерие, доходящее временами до абсурда.

Силовики то и дело проверяют на крамолу песни тех или иных исполнителей популярной музыки, чтобы окропить кровью здравомыслия тотемный жертвенник суверенной демократии. Каждый "успех" на этом поприще множит неприятие молодыми поколениями, да и не только ими, существующей общественно-политической реальности.

Ну докопались бы уже сразу до Александра Сергеевича Пушкина с его "оправданием терроризма" и незаконных вооружённых формирований в романе "Дубровский". У других классиков русской литературы можно поискать пропаганду наркотиков и иностранное финансирование, чтобы объявить иноагентами. Заодно бы перечитали полезные книги, может тогда бы и шелохнулось что-то в сознании.

Идеологическая скульптура

Ксения Собчак

Если целью глобальной подгонки медийного поля под существующую политическую конъюнктуру является, в том числе, и удар по развитию музыкальной культуры вне рамок ангажированного телевещания, то без запуска жёсткого тоталитарного прессинга идея обречена на провал.

Потребуется загнать интернет в рамки, подобные китайской запретительной системе, или уж сразу внедрить кондуиты КНДР. Судя по активности в виртуальном пространстве силовиков и волонтёров "особого" пути, всё к этому и движется.

Правда, тогда придётся интенсивно обучать граждан азам обязательных рыданий взахлёб от переполняющих их чувств при виде "великого вождя". Начать можно с конспектирования речей и любых высказываний "большого" начальства по туркменскому варианту, а потом уже переходить к более сложным ритуалам.

Учредить единственное в стране Центральное телевидение и, чтобы не отвлекать силовиков и их добровольных помощников на поиски крамолы среди исполнителей популярной музыки, представить общественности "правильные" песни на музыку Союза композиторов и на слова Союза писателей.

Пока же, по счастью, помимо новостей отечественного агитпропа и поминальных "голубых огоньков", есть и жизнеутверждающие новости, свободные от идеологических тисков:

"Дочь Эминема поделилась снимком в бюстгальтере после выхода из душа";

"Обнажённая Загитова показала видео в полотенце";

"Собчак снялась полностью обнажённой в купели";

"Скульптура во дворе напомнила россиянам эрегированный член".

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