Как правильно гадать на Святки

Святки — это особое время в году, длятся они в период между Рождеством и Крещением, и считается, что именно в эти дни вам повезет с гаданием! Люди верили, что в этот период падает завеса между миром живых и миром духов! Появляется возможность "договориться" с потусторонними силами о хорошем урожае, узнать судьбу и увидеть своего суженого! Астронумеролог Анастасия Авдонина рассказала читателям Pravda.Ru, как правильно надо гадать, чтобы не пропустить свою судьбу.

На Руси считалось, что не все места подходят для гадания. Чаще всего использовали:

реки,

озёра,

колодцы,

зеркала.

Считалось, что отражающие поверхности — это портал. Также местами обитания "чертовщины" были

баня,

лес,

перекрёсток дорог,

печь. ⠀

Самые распространённые старинные гадания

Гадание на суженого

Это классическое гадание с зеркалами. В комнате, в одиночестве и тишине, надо сесть возле двух зеркал, поставленных друг напротив друга. Обязательное условие: волосы у гадающей должны быть распущенными. В кромешной тьме надо зажечь две свечи, ставят их по бокам от зеркал. После девушка должна произнести:

"Суженый мой, ряженый, покажись мне!"

Затем надо вглядываться в отражения, ожидая своего жениха.

"Моя мама рассказывала, что делала это в молодости. Увидела в зеркале мужчину и очень сильно испугалась. До сих пор вспоминает это с ужасом! Так что это гадание дошло до нашего времени, и каждый может испытать это на себе", — рассказывает Анастасия Авдонина.

Гадание в новом доме

Если вы спите в этом доме в первый раз, то перед сном нужно произнести слова:

"Сплю на новом месте, приснись жених невесте". ⠀ "Я делала это в детстве. Однажды мне приснился кот)", — вспоминает Анастасия Авдонина.

Гадание на будущее с чашками ⠀

Для выполнения ритуала необходимо несколько чашек, в которые надо положить:

монету,

кольцо,

лук,

хлеб,

соль,

сахар.

В одну чашку наливают чуть-чуть воды. Закрыв глаза, каждый из гадающих, в порядке очереди, выбирает чашу. В зависимости от содержимого вас ждёт следующее будущее:

монета — к богатству;

кольцо — к свадьбе;

лук — к слезам;

хлеб — к небольшому достатку;

соль — к несчастью;

сахар — к веселью;

вода — никаких перемен. ⠀

Современные гадания

Современные гадания очень отличаются от таинственных и даже пугающих деяний прошлого. Сейчас, в эру смартфонов, очень популярное — гадание на будущего мужа по звонку.

Нужно взять в руки телефон и очень искренне пожелать встретить своего любимого! Затем интуитивно, наугад набрать цифры на телефоне, чтобы получился номер! Если возьмёт трубку мужчина — спросите его имя. Так и будут звать вашего жениха. Если женщина, то быть вам в девках ещё долго. ⠀

Как знать, может, по иронии судьбы ответивший решит перезвонить?

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