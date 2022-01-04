Как создать себе новогоднее настроение, если его нет

Кто из нас не грустил в праздничные дни? Кажется, что люди вокруг беззаботно бегают по магазинам, покупают подарки, ходят в гости, все счастливы и довольны, и только ты предаешься грустным мыслям, думая или об ужасах пандемии, или о расставании со второй половинкой.

Праздничные дни акцентируют внимание на тех аспектах жизни, которые заглушены привычной рутиной, и заставляют по-другому взглянуть на свою жизнь. Что же делать, когда "подведение итогов” вгоняет тебя в стресс, общение с близкими не приносит радость, а твое антиновогоднее настроение отравляет родственникам праздник? Писатель и публицист Катерина Молния поделилась с читателями Pravda.Ru особыми техниками, которые помогут исправить ситуацию и обеспечить новогоднее настроение.

Техники для поднятия настроения

Следите за языком тела. Поза супермена

Обманите ваш мозг. Доказано, что поза уверенного человека за две минуты уменьшает выработку гормона стресса кортизола и увеличивает количество тестостерона. Для этого я советую "позу супермена”. Вместо того, чтобы печалиться в скрюченной позе, надо встать на ноги, выпрямиться и раскинуть руки, стремясь грудью вперед. Добавляем к этому улыбку и стоим. Мозг получит сигнал, вы как никогда уверены в себе, и праздничное веселье начнет пробиваться сквозь туманы грусти.

Не забывайте следить за собой

Через не хочу, через не могу! Назло ему, назло ей, назло всем! Для себя, для всего мира!

Советы для женщин : идите к любимому мастеру по маникюру, перекрасьте цвет волос, поменяйте прическу, нарастите ресницы, даже если никогда этого не делали. Даже если бюджет ограничен, организуйте домашнее спа и сделайте самомассаж. Будете удивлены тем, что вам захочется праздника.

: идите к любимому мастеру по маникюру, перекрасьте цвет волос, поменяйте прическу, нарастите ресницы, даже если никогда этого не делали. Даже если бюджет ограничен, организуйте домашнее спа и сделайте самомассаж. Будете удивлены тем, что вам захочется праздника. Советы мужчинам: отправляйтесь в барбершопы, уничтожьте дырявые носки, побрейтесь.

Делайте сами шаги навстречу своим переменам, вместо того чтобы бесконечно рыдать, злиться и ненавидеть праздники.

Физические активности — лучшее лекарство от стресса

А знаете, какие занятия самое важные и обязательные? Занятия, которые улучшат настроение, прокачают вашу энергию и вернут к жизни в любом возрасте — конечно же, спортивные. Для поднятия настроения я рекомендую всем танцевать. Социальные танцы ставлю на первое место.

Бачата, сальса, румба, кизомба, танго…

Женщины постепенно научиться доверять мужчинам снова, а мужчины запросто могут встретить свою любовь. Ну а там, где живет любовь, — каждый день праздник. При физических активностях вырабатывается гормон счастья. Не лишайте себя этого удовольствия. В праздничные дни просто потанцуйте под любимую музыку дома.

Общайтесь с животными, они прогонят антипраздничное настроение

Кошка, собака, хомячок, лошадка. Делитесь с ними вашими обидами. Не замыкайтесь. Демонстрируйте эмоции. Рассказывайте, что ваше праздничное настроение утеряно навсегда. Они вас поймут, но не поверят. Зато молчаливо выслушают и поддержат. У кого нет домашних животных — находим дерево и изливаем душу ему (желательно не на виду у толпы народа)! Работает и с животными, и с деревьями, доказано.

Всем праздничного настроения!

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