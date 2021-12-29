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Автор Александр Шторм

Пандемия коронавируса грозит техногенными катастрофами

Общество » Практика

Состояние людей-операторов в потоке бесконечного стресса, которым является жизнь в России, на самом деле является вопросом национальной безопасности. Ошибки такого рода могут стать фатальными для всего общества.

Пандемия коронавируса грозит техногенными катастрофами

Как отмечает в своём материале математик Андрей Злобин, переболевший и доведённый до состояния аффекта "человек-оператор особо опасных производств и объектов" может считаться миной замедленного действия.

В основном речь идёт о сфере техники — операторами могу считаться

  • лётчики,
  • машинисты железнодорожных локомотивов,
  • водители автомобилей.

В каких-то случаях ничего не происходит, но раз в столетие может грянуть и катастрофа с тяжелейшими последствиями.

Не стоит сбрасывать со счетов и психологические факторы.

  • Настроение,
  • сон,
  • темперамент,
  • условия труда,
  • взаимоотношения в семье,
  • отношения с коллегами —

любой из этих моментов может оказаться решающим.

К тому же на правильность действий человека-оператора влияют

  • возраст,
  • здоровье,
  • монотонность работы в промежуток времени,
  • стрессы,
  • биологические ритмы
  • и многое другое.

Основополагающим фактором может однозначно являться здоровье. Злобин пояснил, что во время работы старшим научным сотрудником ВНИИФК изучал психоэмоциональное состояние спортсменов высоких достижений.

Именно тщательный анализ всей совокупности фактов, связанных с психоэмоциональным состоянием, позволяет прогнозировать и заранее парировать множество рисков и критических ошибок.

Сферы могут быть совершенно различные. Но сегодня стоит обратить особое внимание на тяжёлые физические и психологические последствия заболевания коронавирусом. Особо опасны последствия для людей с психическими расстройствами.

У переболевших наблюдаются

  • затрудненное дыхание,
  • недостаток кислорода,
  • некоторая затуманенность сознания,
  • проблемы с памятью.

При таком раскладе человек, оказавшийся за пультом управления промышленной установки, штурвалом самолёта или рулём автомобиля, становится потенциально опасным.

С учётом того, что переболевших коронавирусом в России перевалило как минимум за десять миллионов, опасность техногенных катастроф растёт буквально на глазах. И самоуспокоение тут не должно работать, так как коронавирус продолжает инфицировать сотни тысяч людей.

Злобин задаётся вопросом, почему нет в прямом доступе математических моделей заболеваемости. Учитывая уже давно разработанные принципы моделирования пандемии, это и правда странный факт. В мире стремительно растёт число переболевших коронавирусом людей, чья нервная система могла в той или иной мере пострадать от COVID-19.

Оставшаяся в памяти поколений авария на Чернобыльской АЭС показала, что человек-оператор может совершить непоправимую ошибку. А груз стрессов для населения в России стал запредельным.

Потому нужно понимать, в каких условиях сейчас находятся все жители страны…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 безопасность
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