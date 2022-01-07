Психолог: несправедливая ситуация — это урок, а не случайность

Какой третий путь есть у обиженного человека, кроме мести и прощения, почему на самом деле не стоит мстить обидчику и как логическое мышление помогает выйти из порочного круга бесконечных бумерангов, рассказал Pravda.Ru психолог Анатолий Некрасов.

Око за око

— Анатолий, в детстве нас учат: если тебя ударили, дай сдачи. Когда мы вырастаем, к нам приходит библейское наследие: когда обижают, подставь другую щёку. Что такое месть?

— Месть — это желание исправить несправедливость, вернуть себе достоинство, которое было унижено, поругано, достоинство своё, своего рода.

— Месть имеет вековые корни. Есть обычай у других народов, когда мстят за давнюю обиду уже в наше время. Стоит ли как пережиток прошлого воспринимать такую месть или нормальное явление, которое успокаивает людей?

— Много веков эта традиция регулировала отношения силовым способом "око за око". Но потом пришло христианство, возникла фраза, о которой вы уже сказали: когда тебя ударили, подставь другую щёку, то есть:

прояви любовь,

принятие,

дай прощение.

Это пришло на определённой стадии развития общества. Но прежняя традиция ещё существовала долго и кое-где до сих пор существует. У большей части населения планеты традиция "око за око" ушла из жизни. Но тем не менее в человеке желание восстановить справедливость таким образом, пусть в мелочах, но осталось. Наверное, уже генетическое наследие.

— Можем ли мы освободиться от негатива, отомстив?

— Действительно, удовлетворение наступает, но оно иллюзорно.

Совершив месть, человек попадает в разряд людей, которые ниже его достоинства. Он опускается на один уровень с обидчиком.

Человека начинает мучить ощущение того, что он опустился, сделал, с одной стороны, правильное дело, а с другой стороны — нет. Это ощущение приходит от совести, души.

Третий путь

— Стоит ли в современном мире придерживаться желания мстить? Если нет, что делать в этом случае?

— Нет, конечно. Это путь назад, путь в пещеры. Благодаря культуре, развитию, человек подавляет в себе желание отомстить, но оно существует. Когда с нами совершается несправедливость, так и хочется её восстановить старым дедовским способом. Как от этого избавиться?

Существуют два пути: прощение и месть. Простить обидчика, несправедливость в свой адрес очень непросто. Чтобы истинно простить, надо иметь высокое духовное состояние. Нужно быть человеком уровня:

пророка,

Будды,

Христа.

Хотя многие люди идут в этом направлении и добиваются высокого состояния прощения.

А если отомстить — тебя будет совесть мучить, и в конце концов мщение может вернуться к тебе или твоим потомкам. То есть колесо будет крутиться долго. Ты понимаешь это и находишься в страхе, ожидании.

Но есть третий путь. В обиде я предлагаю увидеть знак, урок, и этот урок усвоить. В несправедливой ситуации, которая с тобой свершилась, постарайся понять, что это тебе дано неслучайно, случайностей вообще нет.

Даже в марксистско-ленинской философии случайность — это непознанная закономерность. Логическое мышление приводит к тому, что ты понимаешь: случайностей нет. Значит, в этом есть очень важный для тебя опыт, знания, которые нужно осознать. Ты начинаешь искать причины: почему со мной такое произошло. Таким образом энергию мести ты начинаешь логически препарировать, раскладывать методом дедукции. И потихоньку эта энергия будет уходить. А когда найдешь причину, то вообще всё встанет на свои места.

Помню, ко мне обратился прокурор города. С такой злобой на бывшего товарища сказал: "Бывший мой товарищ, друг. Так меня подставил. Я бы его… Но он куда-то уехал, скрылся". Я говорю: "Рассуждаем логически. Случайностей нет. Давай искать причину". И задаю ему вопрос: "Ты прокурор уже 30 лет. Скажи, как часто ты за это время унижал людей, делал несправедливые выводы из-за денег, по указке сверху?"

— Любое предательство, обида нам даны как урок, в силу того что мы сами когда-то это делали и к нам вернулся бумеранг?

— Да. Бумеранг пришёл: что-то одно было сделано сильно или накопилась чаша, и потребовалось человеку напомнить о том, что он поступал несправедливо, и научить его справедливости. Идя логическим путем, энергия мести уходит, твои чувства потихонечку входят в норму, ты уже переводишь в ментальное состояние ту энергию, и ты уже более-менее человек. Потому что тот, кто встал на путь мести, это не совсем человек. Поступать так не по-человечески. Тогда можно уже говорить о прощении. Здесь уже легче.

— Что такое настоящее прощение?

— Настоящее прощение я чувствую тогда, когда чувствую в человеке, который совершил что-то в мой адрес, Бога. Вы простите за такое громкое слово. Но это именно ощущение его высокого внутреннего божественного состояния. Когда я дохожу до того, что он действительно божественен, он тоже несёт в себе частицу Бога, я понимаю, что дошёл до самого истока.

— Когда наступает настоящее прощение, ты ощущаешь благодарность обидчику за урок, который он тебе преподал. Но как быть, если ты простил, а человек пытается снова обидеть?

— Тут слово "простил" уже не подходит. Когда ты понял, что человек выполнил в твой адрес то, что ты заслужил, то тебе нужно сделать следующий шаг: понять, что он это сделал не специально. Он сделал это вынужденно, потому что ты создал эту ситуацию, и ему пришлось ситуацию тебе развернуть. То есть он вынужден тебя наказать. Таким образом он берёт на себя ответственность. Теперь он уже выступает в роли мстителя. И он за это понесёт наказание, потому что поступает не по-человечески.

— Тем не менее границы свои соблюдать нужно — это моё убеждение.

— Обязательно. Но границы надо соблюдать благодаря достоинству, а не благодаря умению мстить и силе, которой обладаешь. Достоинство — вот главное, чего не хватает людям. Когда человек имеет высокое достоинство, он и мстить не будет, и прощение у него пройдёт легко.

Самый высокий уровень прощения: увидев в человеке божественное состояние, вы понимаете, что он получит проблемы за то, что с вами поступил несправедливо. И вы говорите: "Ты прости, что тебе пришлось мне сделать несправедливость".