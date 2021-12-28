Психолог: для мужчины семья является мощным стимулом развития

Что значит для современного мужчины семья, почему одни представители сильного пола избегают вступать в брак, а другие, наоборот, стремятся заключить официальный союз, рассказала Pravda.Ru психолог Алёна Леонова.

Ответственность или её избегание?

— Алёна, как мужчины видят семью? Наверняка иначе, чем женщины.

— Здесь многое зависит от мужчины, его возраста, воспитания, страны проживания.

— При мониторинге разных сайтов я заметила, что мужчины не считают полноценной семьёй женщину с ребёнком. Почему такое восприятие у мужчин?

— Это традиционный взгляд, который заложен в воспитании: семья в лучшем смысле этого слова — это муж, жена и дети.

— А муж и жена без детей могут считаться семьёй?

— Конечно. Молодожёны, пока у них нет детей, всё равно семья, поскольку предполагалось раньше, что брак между мужчиной и женщиной заключается не в малой степени ещё и для того, чтобы заводить детей.

Поэтому традиционной семьёй считается семья с детьми.

Другое дело, что сейчас от этих рамок отходят, и достаточно много людей выбирают жить без детей, чайлдфри. Не потому, что у них эти дети не получаются, а потому что они их просто не хотят.

— Мужчины сейчас не особенно охотно вступают в брак. Что их пугает?

— Зависит от мужчины. Есть разные страхи. В последнее время, это даже неплохо, на мой взгляд, мужчины очень серьёзно подходят к тому, чтобы заводить семью, заключать официальный брак. Они хотят подготовиться. Они не хотят делать бездумно: я женился, и всё пойдёт хорошо. Они думают о том, как быть полноценным партнёром для жены, полноценным равноправным родителем для своих детей. Они хотят подготовиться к этому мероприятию очень серьёзно, что не может не радовать. Это тенденция последних лет.

— Тем не менее обратная сторона медали — это избегание ответственности.

— Избегание ответственности всегда было. Если раньше зачастую браки заключались затем, чтобы перейти с обслуживания одной женщиной — мамой, на обслуживание другой женщиной — женой, то сейчас такой проблемы нет, особенно в больших городах. Есть множество разнообразных машинок, которые помогают по хозяйству:

посудомоечные,

стиральные.

Еду возят на дом или можно сходить в кафе, ресторан. Тут вопрос в том, чтобы достаточно зарабатывать, для того чтобы обеспечить себе комфортный быт. Для этого больше не нужен второй человек.

— Получается, им семья не нужна?

— Им не нужен второй человек для того чтобы их обслуживать. И если они не стремятся создать парные отношения, то им, по сути, не нужен брак.

Семья для развития

— Что для среднестатистического человека значит семья? Для человека, который психически здоров, у которого зрелые эмоции?

— Человек — это социальное существо, и в норме стремится к тому, чтобы иметь социальные отношения, будь то дружба, семья. Человеку нужен человек. Поэтому семья людям нужна для развития.

Семья — это другая степень ответственности, другие возможности. Это рост. Потому что не всегда человек соло может продвигаться в направлениях, где понадобится поддержка. Семья мотивирует, придаёт смысл, ценность жизни.

— И статус, наверное. Потому что к женатым относятся с большим уважением на работе, в обществе.

— И доверия больше. Раз человек способен строить и сохранять отношения с кем-то, значит, экстраполируя, он сможет нормально себя вести на работе, устанавливать отношения с коллегами. Да, больше доверия, больше спокойствия по отношению к такому человеку.

— То есть для современного мужчины семья — это благо или лишний груз?

— Это зависит от человека. Есть люди, для которых это нагрузка. Есть люди, которым тяжело находиться в чьём-то обществе. Нужно измерять свои возможности, чётко понимая, на что хватит сил. И если хорошо знать себя, то можно найти пару, которая подойдёт. Потому что есть люди, которым тоже нужно:

много свободного пространства,

время для себя,

мало общения.

Это может быть гостевой брак.

— В гостевом браке люди могут считать себя семьёй?

— Конечно. Почему нет? Вариантов норм очень много. Нужно понимать одно: людям должно быть комфортно в отношениях. Тогда отношения будут продолжительными. Неважно, живут они на одной территории или нет, ведут они совместное хозяйство или нет, общий у них бюджет, раздельный.

Если людям комфортно в отношениях — это будет крепкий, хороший, продолжительный брак.

Если людям некомфортно — возникают проблемы, которые отражаются на детях, если они есть у пары, на рабочих отношениях каждого из этих супругов.

— Но для мужчины, по природе, семья как таковая является всё-таки ростом?

— Семья будет ростом и для мужчины, и для женщины с возможностью развиваться в новых направлениях. Но если собирать статистику мнений, то мужчины, стремящиеся создать семью, говорят о том, что семья придаст больше смысла жизни, добавит им ответственности, будет для них мотивацией, целью. Исходя из этих мнений, мы можем сказать, что для мужчины семья является мощным стимулом развития.