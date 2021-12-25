Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию

В процессе общения с другими людьми для нас порой очень важно делать правильные выводы об их мыслях и намерениях. Для этого мы, сознательно или бессознательно, наблюдаем за их действиями. Но достаточно ли этого?

Метод Шерлока Холмса

Существует целая наука по трактованию жестов. Так, несложно догадаться, что если собеседник поглядывает на часы, то он планирует вскоре закончить беседу. А если он, скажем, качает ногой, значит, нервничает или раздражён. Прячет глаза — возможно, что-то скрывает или просто не расположен общаться…

Всем известно, что знаменитый сыщик Шерлок Холмс успешно использовал так называемый дедуктивный метод, чтобы получить почти исчерпывающие сведения о собеседнике по деталям его внешнего вида. Однако не всегда внешность или жестикуляция позволяют составить верное мнение о том или ином человеке. Люди могут, во-первых, контролировать себя, а во-вторых, у представителей различных культур и национальностей разные жесты могут трактоваться по-разному, и это способно запутать того, кто пытается их "считать". Другое дело — особенности речи.

Вид анализа

Далеко не каждый раз человек говорит действительно то, что думает и о том, что действительно чувствует. Но то, как он говорит, может представить нам правдивую картину.

Чтобы доказать это, исследователи из Университета Осло (Норвегия) и Йельского университета (США) разработали специальную математическую модель. Они хотели проверить, можно ли сделать верные выводы, опираясь лишь на речь собеседника, и будут ли они в таком случае являться только описательными или более детализированными, то есть используется ли для этого поверхностный анализ или более сложный. Результаты исследования были опубликованы в издании Science Advances.

Перед добровольцами, принявшими участие в эксперименте, поставили вполне конкретную задачу. Части из них предстояло определить, какую из четырёх геометрических форм описывает собеседник. При этом речь могла идти об ограниченном количестве форм, к примеру, в "комплект" входили два треугольника разных цветов, круг и звезда.

Остальная часть испытуемых должны были описать, что именно они видят перед собой. При этом объекты были замаскированы "слепым пятном", которое мешало точно определить, что изображено на дисплее. Можно было лишь примерно назвать тип фигуры, цвет и так далее.

Сила описаний

Выяснилось, что люди угадывали объект не только по содержанию высказывания, но и в зависимости от того, насколько их собеседник был склонен использовать описательный язык — например, употреблять прилагательные. В этом случае объект определялся точнее.

Это может означать, что, анализируя речь окружающих, мы можем обращать внимание на различные нюансы, которые позволяют нам идентифицировать так называемое ментальное состояние собеседника — говорит он правду или лжёт, уверен или не уверен в себе, спокоен или волнуется… Как правило, те, кто обучился искусству "считывать" эти нюансы, куда более успешны в коммуникации и переговорах.

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