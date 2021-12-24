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Автор Александр Шторм

Названы критерии отказа в выплате пенсии. Пострадают многие...

Общество » Семья » Кошелек

Россияне могут остаться вообще без страховой пенсии, если у них будет наблюдаться нехватка пенсионных коэффициентов. Впрочем при необходимости их можно докупить.

Названы критерии отказа в выплате пенсии. Пострадают многие...

Как пояснили в отделении Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и Московской области, достигнутый возраст ещё не повод думать, что выполнены все условия для получения страховой пенсии. Нужно ещё иметь необходимый стаж и соответствующее количество пенсионных коэффициентов.

Если человек не достигает таких цифр и по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста, то он получит только маленькую "социальную" пенсию. Напомним, в будущем году для получения страховой пенсии гражданин должен отработать 12-13 лет и набрать от 21 до 23,4 пенсионного балла.

Не соответствовать этим параметрам могут лишь те, кто работал в тяжёлых и опасных условиях, жители районов Крайнего Севера (и приравненных к ним территорий), а также многодетные матери.

Ещё выйти на пенсию досрочно могут представители некоторых социально значимых профессий:

  • врачи,
  • учителя,
  • водители,
  • спасатели.

А доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что недостающие пенсионные баллы можно докупить. Для этого работник должен перечислить необходимую сумму на счёт ПФР самостоятельно или через работодателя.

Да-да, всё верно — уставшему от работы пожилому человеку предлагается заплатить государству за то, чтобы оно платило ему не очень большую пенсию.

По её словам, этот вариант предусмотрен для людей с маленькой зарплатой, а также тех, чей активный трудовой возраст пришёлся на 1990-е и 2000-е годы. В те годы "зарплата в конвертах" была не редкостью, а скорее правилом — компании не стремились официально оформлять работников, платить налоги и т. д.

В проекте "Мэйдэй. Хроника пикирования" отметили, что человек, обладающий достаточными финансовыми возможностями, при желании способен купить до половины страхового стажа. Конечно, с учётом стоимости баллов, пожалуй, было бы разумнее вложить денежные средства в диверсифицированные ценные бумаги либо просто положить на банковский счёт.

"Сам же по себе прецедент с покупкой баллов даёт почву для размышлений о том, что в скором времени состоятельные люди смогут легально оплачивать до половины тюремного срока, выкупать до 50% доли в квартирах жильцов, имеющих серьёзные просрочки по счетам за коммунальные услуги, а также заменять лишение водительских прав внесением повышенных штрафов", — иронизируют эксперты.

В условиях острой необходимости изыскания средств в бюджет государства следующим логичным шагом законодателей может стать возможность замены воинской повинности денежным взносом и легализации платных отказов от вакцинации, резюмировали сетевые эксперты.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал правительство РФ "сделать всё, чтобы повысить пенсии россиян по уровню инфляции". Но это всего лишь призыв и дело будущего…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин пенсионная реформа пенсионный возраст
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