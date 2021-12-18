Москвичка обвинила в смерти дочери психологический тренинговый центр

Друзья девушки твердят, что она покончила с собой из-за проблем в личной жизни, однако её мать эту версию даже не рассматривает.

Следственный комитет провёл обыски в помещениях "Московского тренингового центра", а также у его администраторов и активных участников. Поводом для следственных действий стало заявление москвички Натальи Легезы: в 2015 году её дочь Татьяна покончила жизнь самоубийством. Женщина обвинила в этом тренинговый центр. Примерно за год до трагедии девушка проходила там курсы.

20 лет успешной деятельности

"Московский тренинговый центр" начал свою деятельность в 2000 году. Его основатели — психолог Роман Тихонов, его супруга и дочь. Специфика центра — тренинги персональной эффективности, корпоративные тренинги, тренинги для молодёжи, семинары духовного роста. Образовательные программы, предлагаемые компанией, проводятся уже почти 30 лет в 15 странах мира и имеют более полутора миллионов выпускников. Они основаны на технологии персональной эффективности, созданной Александром Эвереттом, Джоном Хенли и Вернером Эрхардом в 1971 году. Независимые научные исследования, проводившиеся в Стенфордском и Гарвардском университетах, свидетельствуют об исключительной эффективности этих программ.

Суицид ребенка как средство заработка

27-летняя Татьяна Легеза стала одной из участниц тренинга. Она прошла курсы на общих основаниях и осталась довольна полученными навыками. В течение года после окончания занятий в её жизни произошло немало серьёзных событий. В частности, у девушки были проблемы в личной жизни. Ей пришлось обратиться к психиатру, который диагностировал депрессию, гормональное расстройство и биполярное расстройство. Её суицид стал шоком для близких. Это понятно — молодая женщина, перспективный специалист, любимая дочь.

Спустя некоторое время её мать Наталья обвинила в трагедии тренинговый центр. Заявила, что дочь рассказывала ей о чрезмерно жестких заданиях: переодеваться в бомжей и проституток, просить милостыню, рассказывать публично о самых тяжёлых моментах жизни и т. д., и назвала программу "психологическим фашизмом". Женщина обратилась в правоохранительные органы, однако прокуратура отказала ей в возбуждении уголовного дела. С 2018 года Наталья Легеза неоднократно предпринимала попытки вновь и вновь "раскачать" ситуацию. Она потребовала денег у руководителей центра. Войдя в положение женщины, потерявшей дочь, Роман Тихонов перечислил ей миллион рублей. Через некоторое время ставки возросли: Наталья потребовала три миллиона долларов.

В 2021 году дело неожиданно "всплыло" и начало активно "раскручиваться". Учредителям центра заочно предъявлено обвинение по:

ч. 1 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства;

ч. 1 ст. 239 — создание некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан;

ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вчера по 11 адресам прошли обыски. Причём в их числе оказался и офис адвоката четы Тихоновых — известного правозащитника Александра Карабанова. По неизвестным причинам его назвали соучредителем данного бизнеса.

"Легеза занимается шантажом и вымогательством"

ИА "Инфоповод" попросил прокомментировать происходящее Наталью Тихонову, супругу Романа Тихонова.

Наталья Тихонова

"Ситуация, конечно, возмутительная, — признала она. — Более 20 лет я являлась тренером личностного роста в компании "Московский тренинговый центр". За это время тренинг прошли десятки тысяч человек, которые успешно применяют полученные навыки в своей жизни. В их числе — политики, актёры, спортсмены, бизнесмены. Что касается погибшей девушки, Татьяны… При всём искреннем сочувствии к её родным, потерявшим близкого человека, непонятно, почему вину за её суицид они решили возложить на тренинговый центр. Во-первых, прошёл год с момента обучения;

во-вторых, незадолго до трагедии у неё случился разрыв с молодым человеком. У девушки был тяжёлый период. К сожалению, мы не можем гарантировать нашим студентам безбедной и благополучной жизни до конца их дней. К материалам уголовного дела приобщены заключения специалиста-психиатра, который исследовал программу тренинга и пришёл к выводу, что причинно-следственная связь между тренингом и решением Татьяны о самоубийстве отсутствует. Что касается критики программы обучения — она сертифицированы, имеет лицензию, одобрена министерством образования. В тренинге не используются никакие психологические приёмы, в рамках него происходит осознанная проработка базовых навыков менеджмента и личных качеств.

Роман Тихонов после нападения

Создается впечатление, что Наталья Легеза решила просто заработать на этом. Она начала нас преследовать и требовать денег. Сначала она попросила миллион рублей, который мы перевели ей из чувства сострадания. На некоторое время она пропала. Затем потребовала дальнейших пожертвований — уже миллион долларов, ссылаясь на связи мужа в ФСБ и угрожая судебным преследованием. Естественно, мы были вынуждены отказать, поскольку не виноваты в смерти её дочери. Однако затем угрозы начали реализовываться: на моего супруга Романа Тихонова было совершено жестокое нападение, его зверски избили. Ему потребовались сложнейшие операции, он был госпитализирован в Израиль, где проходил длительную реабилитацию. После этого Легеза вновь вышла на связь и потребовала денег. Нападение на Романа мы связываем исключительно с ней. А через некоторое время в отношении меня, мужа и нашей дочери Ксении следователь заочно поменял правовой статус со свидетелей в обвиняемые, затем объявил нас в розыск, фактически не дав возможности въехать на территорию России и лишив нас права на защиту. Мы обратились за юридической помощью к адвокату Александру Карабанову, с которым заключили соглашение о представлении наших интересов в уголовном деле. Надеемся, что справедливость всё-таки восторжествует".

Слова о том, что Наталья Легеза требует денежной компенсации за смерть дочери, подтвердил юрист Александр Павленко, который неоднократно лично общался с ней. По его словам, она приезжала в место проведения тренинга с журналистами и пыталась исказить происходящее. Затем лично и через посредников требовала деньги под угрозой прекращения бизнеса.

"Мы просим Бастрыкина разобраться в этом деле"

Между тем причина самоубийства Татьяны Легезы лежит на поверхности. ФИА "Инфоповод" удалось пообщаться с Владиславом Пахомовым, который в рамках адвокатского опроса брал показания со знакомых Татьяны Легезы. Они рассказали, что незадолго до случившегося она влюбилась в женатого мужчину, который заявил, что не собирается уходить из семьи. Это настолько выбило её из колеи, что она стала принимать наркотики. Друзья уверены, что именно это стало причиной трагической смерти Татьяны.

Все материалы, заявления и скриншоты переписки со свидетелями, приобщены к материалам уголовного дела. Тем не менее настойчивость, с которой уголовное дело пытаются повернуть в "нужное" русло, однозначно намекает на предвзятый характер расследования. И обыски у абсолютно посторонних людей, в том числе адвоката Карабанова, — ещё один аргумент в пользу этой версии. Правозащитник выполняет свою обычную работу и никоим образом не может быть причастен к созданию бизнеса, который появился 20 лет назад. Обыск — это очевидная попытка давления на всех фигурантов дела.

"Информацию в статье прошу считать официальным публичным обращением через СМИ к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, — заявила Наталья Тихонова. — Я прошу проведения проверки в отношении сотрудников СК Москвы, которые занимаются этим уголовным делом. Оно стало способом принуждения. На нас началась настоящая атака: на телеканале НТВ вышел репортаж с недостоверной информацией, где говорилось, что на тренингах заставляли заниматься публичным сексом. Это полная ложь! Тренинг, напротив, обращал внимание слушателей на важность нравственных качеств как в бизнесе, так и в личных отношениях. Его прошло огромное количество известных политиков, бизнесменов и актёров. Центр имеет благодарственные письма и грамоты, в том числе от мэрии Москвы и налоговой службы ИФНС за достижения в бизнесе. И сейчас ставить вопрос, что МТЦ был создан с целью причинения людям вреда, возможно, на мой взгляд, при невежестве или финансовой заинтересованности".

Мария Неизвестная, которая являлась одним из учредителей тренингового центра и его генеральным директором, сообщила, что используемая мотивационная программа существует более 20 лет, за это время коммерческая деятельность велась от разных юридических лиц в зависимости от продукта. Так, групповые тренинги велись от ООО "Московский тренинговый центр", основными тренерами были Роман и Наталья Тихоновы. За время работы центра законодательство, регламентирующее деятельность подобных организаций, неоднократно менялось. В какие-то годы нужна была образовательная лицензия, впоследствии лицензирование не требовалось.

ФИА "Инфоповод" провело независимое журналистское расследование. Журналисты пообщались с несколькими десятками выпускников тренинга. Они подтвердили, что во время тренинга какие-либо психологические техники не применялись, участники постоянно контролировали происходящие и в любой момент могли выйти из зала. Никаких упражнений, унижающих честь или достоинство, не было. Перед прохождением тренинга участники подписывали договор, в отдельном пункте которого стоял запрет на личные и финансовые отношения между участниками.

"Тренинг рекомендую всем друзьям"

О тренинге также рассказал один из его участников Султан Муслимов, который проходил его одновременно с Татьяной Легезой.

"В рамках лидерской программы я добился нескольких важных для меня целей, с запросом по которым я и пришёл на эти курсы, — сказал Муслимов. — Я похудел на 25 килограммов, ушёл с работы и открыл свой бизнес, построил с женщиной отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и любви. Я оцениваю программу тренинга по высшему разряду и рекомендую всем своим друзьям пройти его. Знаю, что не все участники могут со мной согласиться, есть и недовольные. Но, на мой взгляд, это связано с их нежеланием работать над собой и меняться. В формате тренинга человеку приходится честно посмотреть на свою жизнь, фактически провести внутренний аудит, осознать свои ошибки и начать работать над повышением личной эффективности. Некоторые же ждут, что тренер — некий волшебник, который каким-то образом самостоятельно наладит жизнь человека. Именно такие люди не получают никакого результата и высказывают негативное мнение о тренинге".

Султан Муслимов рассказал и о своём знакомстве с Татьяной Легезой, с которой около месяца был в одной группе. По его словам, она была активной, весёлой, жизнерадостной, светлой девушкой, готовой помогать другим, с ярко выраженными лидерскими качествами.

"Мы не общались с ней близко, однако даже этого поверхностного знакомства хватило, чтобы сделать вывод: Татьяна абсолютно не походила на человека, способного совершить самоубийство, — уверен Муслимов. — О её гибели я узнал от общих знакомых и был шокирован. Также мне рассказали, что примерно через год после окончания программы курсов она начала употреблять наркотики. Причиной стали отношения с женатым мужчиной, который заявил, что не уйдёт из семьи. Для неё это стало трагедией. Я уверен, что её самоубийство абсолютно не связано с прохождением лидерской программы, ведь за 20 лет эти курсы прошли тысячи людей".

Мнение психиатра

Вероятность возможной взаимосвязи между прохождением тренинга личностного роста и суицидом прокомментировал врач-психиатр, общественный деятель Юрий Оболонский.

Юрий Оболонский

"Человеческая психика — настолько уникальная материя, что триггером для самоубийства может послужить абсолютно что угодно, — утверждает специалист. — Как правило, это события из личной и социальной жизни человека. Однако версия о причастности к этому тренинга для специалистов просто абсурдна. Тем более, год спустя. Обращу ваше внимание на то, что на различные курсы личностного роста, преодоления внутренних проблем и т. п., как правило, идут люди с уже имеющимися психологическими проблемами, с высоким уровнем шизоидности. Это первое. Второе — 10% населения имеют те или иные психологические проблемы, о которых могут даже не подозревать. Возникает триггер: любая сложная жизненная ситуация — и эти проблемы "выстреливают". Бросил муж, ушла жена, унизил начальник — обычно такие вещи становятся катализатором трагедии. Человек убивает себя или других и совершает ужасные поступки. В последнее время такие ситуации происходят с пугающей регулярностью. И если незадолго до этого или когда-либо ранее такой человек обращался к психологу или проходил какие-либо тренинги, то обвинять в случившемся психологов и коучей просто смешно".

Вывод специалиста

Свой вердикт относительно вероятной причинно-следственной связи между прохождением тренинга и самоубийством Татьяны Легезы вынес эксперт Консультативно-экспертного центра "Специалист", кандидат медицинских наук Владимир Каверин.

Его вывод — эти события абсолютно никак не взаимосвязаны. Он сделан на основе изучения показаний свидетелей, анализа программы тренинга и регламента допуска к тренингу, который включал в себя обязательное психологическое обследование, справки об отсутствии нахождения на учёте у нарколога и психиатра. Достаточно жёсткая система проверки кандидатов направлена на недопущение к участию в курсах лиц с пагубными привычками, наркотической или алкогольной зависимостью, страдающих психическими расстройствами, агрессивных или депрессивных людей.

"Программа тренинга не является образовательной, она чисто информационная, — подчеркнул Каверин. — Форма и методика квалифицируются как психологическое консультирование. Содержание ограничивается вопросами повседневной жизни и безопасного поведения в коллективе, в бизнесе, в быту. Не выявлено признаков психологического давления, методик внушения, гипноза; формирования каких-либо установок экстремистского характера, асоциальных или аморальных паттернов поведения. Во время занятий в группах постоянно присутствует врач-психолог, что исключает причинение вреда психическому здоровью участников. Кроме того, сбор данных о последующей жизни участников тренинга не выявил каких-либо негативных последствий или случаев совершения ими противоправных действий. Эти данные с полной уверенностью позволяют сделать вывод о полной безопасности программы тренинга и отсутствии какого-либо негативного влияния на здоровье его участников".

UPD: После публикации статьи в редакцию ФИА "Инфоповод" обратились десятки партнёров "Московского тренингового центра", которые рассказали об успешном сотрудничестве с организацией и её активном участии в множестве благотворительных проектов. Благодарственные письма прилагаются.

Фото Благодарность

Фото Благодарность