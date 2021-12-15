EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей?

Общество » Семья

В нашем советском детстве одним из самых главных идеологических примеров был пионер-герой Павлик Морозов, убитый за то, что донёс на отца, бывшего председателя сельсовета, сотрудничавшего с кулаками. Впоследствии выяснилось, что в этой истории не всё так просто. Но факт доноса, сделанного, скорее всего, по наущению взрослых, имел место. Надо сказать, что случаи, когда дети и подростки по тому или иному поводу доносили на своих самых близких людей, не так уж часты, но отнюдь не единичны. Встречаются они и в наше время.

 

"Не воруй!"

Женщина вспоминает, как в начале 90-х жила вдвоём с матерью-врачом. Матери начали нерегулярно выплачивать зарплату, и она подалась в "челноки", как и многие россияне, среди которых были учёные, инженеры, писатели, музыканты, оставшиеся без средств к существованию… Ездила в Турцию, покупала там товар по низкой цене, а в России продавала по более дорогой. Дочь была воспитана на комсомольских идеалах: она обозвала мать спекулянткой, пригрозила написать на неё заявление в ОБХСС. К счастью, заявление так и не было написано.

"Мамы уже нет в живых, а мне невыразимо стыдно за своё тогдашнее поведение", — говорит рассказчица.

Ещё одна история, тоже приключившаяся в 90-е. У женщины, учительницы по профессии, серьёзно заболела дочь. Девочке прописали дорогие антибиотики, но мать не могла позволить себе их приобрести на свою нищенскую зарплату. Когда они вдвоём были на приёме у врача, та ненадолго вышла из кабинета, и женщина на глазах у дочери открыла шкаф и просто украла эти препараты. Дочь была в шоке: ведь мама ей всегда говорила, что надо быть честной, нельзя воровать…

Конечно, можно тут рассуждать по-разному. Ведь были и другие варианты — например, взять денег в долг у родственников или друзей, где-то подработать… Но в тот момент в голову женщине не пришло ничего другого, кроме как совершить кражу ради спасения собственного ребёнка. Видимо, история всё же завершилась благополучно, дочь не стала никуда жаловаться, просто осудила мать…

Отомстить родителям

 

А вот случай, произошедший всего несколько лет назад. Девочку-подростка строго наказал отец. Разозлившись, она написала заявление в полицию, обвинив самого родного человека в сексуальных домогательствах. Отца судили и приговорили к тюремному заключению за педофилию. Мать девочки тут же подала на развод, но, не выдержав стресса, вскоре умерла. Отец через какое-то время тоже скончался, находясь в колонии. Со временем к девушке пришло осознание того, что она наделала.

"Год назад я окончила педагогический колледж и работаю с детьми, — говорит она. — Имею ли я право на это?"

Недавно пресса сообщила о школьнике, который донёс на своих родителей, купивших поддельные сертификаты о вакцинации. За рубежом есть случаи, когда дети доносили на отцов и матерей из-за всякой ерунды — мол, те заставляли рано ложиться спать, не пускали гулять с друзьями, отобрали гаджеты… И есть примеры, когда из-за этого детей изымали из семей, заводили дела — мол, жестокое отношение к ребёнку или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей…

Перейти грань

 

Что же за всем этим стоит? По мнению психологов, если ребёнку внушены некие принципы, а он видит, как эти принципы нарушаются близким человеком — может, даже тем же самым, что их внушал, то возникает серьёзное противоречие. Не каждый, тем более не обладая особым жизненным опытом, готов принять двойные стандарты. К примеру, ему твердят, что надо быть честным, и в то же время в отдельных случаях допускается нарушение общепринятых правил и законов. Как на это реагировать?

А бывает, что у ребёнка или подростка сложные отношения со взрослыми, вплоть до ненависти. Скажем, известно, что того же Павлика Морозова, его мать и братьев регулярно избивал отец. А потом ещё и бросил мать и ушёл жить к другой женщине… Дети часто в штыки воспринимают ограничения своей свободы — когда их заставляют учить уроки вместо похода в кино или на аттракционы, лишают смартфона или ноутбука, требуют исполнения неких строгих правил, а тем более наказывают физически. В таком случае им может казаться, что родители — враги, что они хотят им плохого… И как ребёнок поведёт себя в такой ситуации — непредсказуемо.

Да и не так легко провести грань между серьёзным преступлением и мелким нарушением закона, между издевательствами и чересчур жёстким воспитанием. Чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват в той или иной ситуации, требуется работа целой команды специалистов — юристов, педагогов, психологов… Да и то не факт, что будет дан правильный ответ. Иногда его просто не существует.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эрнест Мацкявичюс: У нас тюремная система ценностей
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Эксперт раскритиковала ЕГЭ и онлайн-обучение: "Катастрофическая система"
В Британии назвали "омикрон" самой опасной угрозой за пандемию COVID-19
У больных омикрон-штаммом выявили два необычных симптома
Глава ЕК потребовала от России не требовать своевременной оплаты поставок газа
Футболист Серхио Агуэро заявил о завершении карьеры
В РПЦ поддержали предложение Госдумы не вводить QR-коды в храмах
Захарова назвала закон Украины о двойном гражданстве худшей практикой апартеида
Малышева объяснила, как спасти сердечно-сосудистую систему от COVID-19
На саммите ЕС обсуждая Украину, могут снова затронуть «Северный поток-2»
Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации при угрозе ЧС
Последние материалы
Малышева объяснила, как спасти сердечно-сосудистую систему от COVID-19
На саммите ЕС обсуждая Украину, могут снова затронуть «Северный поток-2»
Дымовая завеса: почему нельзя верить, будто в ЕС не хотят санкций против России
Россиян будут штрафовать за отказ от эвакуации при угрозе ЧС
The New York Times: семь жителей Северной Кореи казнили за просмотр клипов K-pop
Малышева рассказала, как спастись во время четвёртой волны COVID-19
Жириновский привился от коронавируса в седьмой раз
Конфликт между Губерниевым и Тихоновым набирает обороты
Лукашенко о подготовке к войне: моя задача — уберечь государство и народ
Матвиенко резко высказалась в отношении главы Минпросвещения
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская Усам Оздемиров России отступать некуда: гарантии безопасности — это вопрос выживания Усам Оздемиров Любовь Степушова Успех в Индии дал Путину смелость в переговорах с НАТО Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Шоу-бизнес
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников