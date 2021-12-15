Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей?

В нашем советском детстве одним из самых главных идеологических примеров был пионер-герой Павлик Морозов, убитый за то, что донёс на отца, бывшего председателя сельсовета, сотрудничавшего с кулаками. Впоследствии выяснилось, что в этой истории не всё так просто. Но факт доноса, сделанного, скорее всего, по наущению взрослых, имел место. Надо сказать, что случаи, когда дети и подростки по тому или иному поводу доносили на своих самых близких людей, не так уж часты, но отнюдь не единичны. Встречаются они и в наше время.

"Не воруй!"

Женщина вспоминает, как в начале 90-х жила вдвоём с матерью-врачом. Матери начали нерегулярно выплачивать зарплату, и она подалась в "челноки", как и многие россияне, среди которых были учёные, инженеры, писатели, музыканты, оставшиеся без средств к существованию… Ездила в Турцию, покупала там товар по низкой цене, а в России продавала по более дорогой. Дочь была воспитана на комсомольских идеалах: она обозвала мать спекулянткой, пригрозила написать на неё заявление в ОБХСС. К счастью, заявление так и не было написано.

"Мамы уже нет в живых, а мне невыразимо стыдно за своё тогдашнее поведение", — говорит рассказчица.

Ещё одна история, тоже приключившаяся в 90-е. У женщины, учительницы по профессии, серьёзно заболела дочь. Девочке прописали дорогие антибиотики, но мать не могла позволить себе их приобрести на свою нищенскую зарплату. Когда они вдвоём были на приёме у врача, та ненадолго вышла из кабинета, и женщина на глазах у дочери открыла шкаф и просто украла эти препараты. Дочь была в шоке: ведь мама ей всегда говорила, что надо быть честной, нельзя воровать…

Конечно, можно тут рассуждать по-разному. Ведь были и другие варианты — например, взять денег в долг у родственников или друзей, где-то подработать… Но в тот момент в голову женщине не пришло ничего другого, кроме как совершить кражу ради спасения собственного ребёнка. Видимо, история всё же завершилась благополучно, дочь не стала никуда жаловаться, просто осудила мать…

Отомстить родителям

А вот случай, произошедший всего несколько лет назад. Девочку-подростка строго наказал отец. Разозлившись, она написала заявление в полицию, обвинив самого родного человека в сексуальных домогательствах. Отца судили и приговорили к тюремному заключению за педофилию. Мать девочки тут же подала на развод, но, не выдержав стресса, вскоре умерла. Отец через какое-то время тоже скончался, находясь в колонии. Со временем к девушке пришло осознание того, что она наделала.

"Год назад я окончила педагогический колледж и работаю с детьми, — говорит она. — Имею ли я право на это?"

Недавно пресса сообщила о школьнике, который донёс на своих родителей, купивших поддельные сертификаты о вакцинации. За рубежом есть случаи, когда дети доносили на отцов и матерей из-за всякой ерунды — мол, те заставляли рано ложиться спать, не пускали гулять с друзьями, отобрали гаджеты… И есть примеры, когда из-за этого детей изымали из семей, заводили дела — мол, жестокое отношение к ребёнку или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей…

Перейти грань

Что же за всем этим стоит? По мнению психологов, если ребёнку внушены некие принципы, а он видит, как эти принципы нарушаются близким человеком — может, даже тем же самым, что их внушал, то возникает серьёзное противоречие. Не каждый, тем более не обладая особым жизненным опытом, готов принять двойные стандарты. К примеру, ему твердят, что надо быть честным, и в то же время в отдельных случаях допускается нарушение общепринятых правил и законов. Как на это реагировать?

А бывает, что у ребёнка или подростка сложные отношения со взрослыми, вплоть до ненависти. Скажем, известно, что того же Павлика Морозова, его мать и братьев регулярно избивал отец. А потом ещё и бросил мать и ушёл жить к другой женщине… Дети часто в штыки воспринимают ограничения своей свободы — когда их заставляют учить уроки вместо похода в кино или на аттракционы, лишают смартфона или ноутбука, требуют исполнения неких строгих правил, а тем более наказывают физически. В таком случае им может казаться, что родители — враги, что они хотят им плохого… И как ребёнок поведёт себя в такой ситуации — непредсказуемо.

Да и не так легко провести грань между серьёзным преступлением и мелким нарушением закона, между издевательствами и чересчур жёстким воспитанием. Чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват в той или иной ситуации, требуется работа целой команды специалистов — юристов, педагогов, психологов… Да и то не факт, что будет дан правильный ответ. Иногда его просто не существует.

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