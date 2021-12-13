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Автор Василий Амирджанов

Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера

Общество

Глава "Роскосмоса" порассуждал о необходимых качествах человека, стремящегося стать лидером.

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Космическая репутация

На форуме "Репутация" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поделился своими размышлениями о становлении настоящего лидера:

"Лидером можно стать только тогда, когда есть хороший учитель, который даст вам знания… Если у вас есть воля как у личности, вы готовы идти и сражаться до конца. Всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца. Запомните это".

Выступления и заявления Дмитрия Рогозина, включая и спич по теме лидерства, всё чаще стали напоминать цитаты из популярного фильма "ДМБ" режиссёра Романа Качанова:

"Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова".

Дмитрий Рогозин и вправду имеет все основания выступать в качестве эксперта на форуме "Репутация". Он действительно сумел в достаточно короткий исторический период изменить отношение общественности к отечественной космической отрасли.

Из научно скучной компании трансформировать корпорацию в доступное для понимания массовой аудиторией предприятие, обогатив его элементами шоу с использованием не только мультимедийных PR-технологий, но и приобщив её к кинематографу, это — колоссальный труд.

Первенство SpaceX Илона Маска в новых технологиях и массовости запусков космических кораблей нового поколения на околоземную орбиту по-настоящему меркнут на фоне креативной раскраски российских ракет под хохлому и грандиозной дорогостоящей командировки на МКС актрисы Юлии Пересильд для съёмок фильма "Вызов".

Правда, необходимость "идти до конца" в контексте его нынешних трудов на благо космической отрасли рисует не самые оптимистические перспективы. Когда наступит этот самый конец, успешный лидер не сообщил.

Движение к лидерству

 

Понятие лидерских качеств формулируют, в том числе, и как совокупность психологических особенностей, компетенций и умения управлять группой, способной успешно выполнять определённые функции и решать те или иные задачи.

Правда, есть один нюанс — зачастую этим самым "лидерам" недостаёт знаний для управления масштабными отраслевыми проектами, будь то космическая программа или управление территориями. Кто-то всерьёз полагает, что для решения глобальных задач вполне достаточно одного задора большевистского политкомиссара, а кто-то и вовсе старается ловко подменять созидательную деятельность мероприятиями агитпропа.

Если было бы так просто сформулировать историю успеха в лидерстве, то и проблем с поиском обладателей подобных способностей не было. У многих же были хорошие учителя, которые давали необходимые для общего уровня знания, однако даже прилежным ученикам до лидерства и по сей день очень далеко.

Другое дело, если речь идёт об учителе, который в эстетике советских подворотен объяснил своему ученику нехитрые лайфхаки, которые могут приблизить амбициозного середнячка к обретению лидерских навыков:

  • бить первым, если драка неизбежна;
  • плохонькие, да свои;
  • понятия и интересы превыше всего.

Компетенция замполита

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко

Настоящим помощником для лидеров в понимании отечественной номенклатуры стала программа "Мастерская новых медиа", о которой в мае 2021 года рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Программа ориентирована на подготовку и создание эффективных "цифровых" специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в актуальном информационном пространстве. Сергей Кириенко с гордостью заметил:

"С нашей точки зрения, всё получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения".

В сфере маркетинговых коммуникаций, в которую, помимо рекламы и PR, инкорпорирован и агитпроп, не работает суворовский лайфхак "тяжело в ученье, легко в бою". Помимо теоретических знаний, в этой отрасли нужен определённый талант, превышающий способности сделать селфи с известным представителем правящей политической элиты для своей страницы в Instagram.

Работа в "новых медиа", которые, вероятно, будут заточены под механизмы агитпропа, не требует семи пядей во лбу. Уровня советского армейского замполита вполне достаточно, а о степени компетентности вполне доступно рассказал герой картины Романа Качанова "ДМБ" прапорщик Козаков ("дикий прапор") в исполнении блестящего русского актёра Сергея Арцибашева:

"Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия".

Кривое зеркало

Социальные сети
Социальные сети

Добившись инструментами пропаганды фактически полного информационного штиля, демиурги беспощадного номенклатурного PR уже сами начинают верить в свои же придумки и считают их прочным фундаментом для дела, которым им поручено заниматься.

Примеров тому — множество. Об имитации бурной деятельности некоторых топовых отечественных политиков и отраслевых начальников люди открыто говорят в социальных сетях, восхищаясь кривизне информационного зеркала.

Чтобы дать исчерпывающие определения реальному положению дел и отношению граждан к происходящему в стране в зеркале массмедиа, надо, наверно, быть очень известным режиссёром или лауреатом Нобелевской премии. Да и то на всякий случай следить за заполняемостью койко-мест в берлинской клинике "Шарите".

Так называемых "красных линий" в информационном пространстве страны уже столько, что впору создавать не новые медиа, а какую-нибудь одну гигантскую медиакорпорацию, некий "Агитпром".

Подобный монополист смог бы подтянуть в медийном поле репутацию представителей отечественной номенклатуры до уровня лидеров и способствовал бы насыщению креативным контентом любую активность, имитирующую очередной прорыв, который где-то в далёком и непременно светлом будущем сделает жизнь россиян лучше. Или не сделает.

Правда, ощущение грядущего праздника жизни иногда важнее, что нередко подтверждают хроники движения по "особому" пути и нескончаемые форумы о том, как всё будет хорошо, если внимать учителю, о котором авторитетно рассказал Дмитрий Рогозин.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы илон маск роскосмос сергей кириенко дмитрий рогозин
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