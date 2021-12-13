Причина неверия в "ковид" и вакцину раскрыта учёными

Пандемия коронавируса — ситуация нерядовая. Люди живут в стрессе и хаосе уже не первый год и в итоге часто перестают руководствоваться доводами разума. Отсюда растут фейки и прочий информационный мусор.

Психологи считают, что страхи, личные потребности и субъективный опыт в итоге приводят людей к проверенным моделям поведения, которые они используют, чтобы выжить.

Немецкий учёный-нейробиолог Герхард Рот пояснил, что в ситуациях неопределённости человек с большим трудом может действовать рационально.

По словам профессора, 40 лет изучающего поведение человека или групп людей в нешаблонных ситуациях, налицо проверенные рефлексы.

Человек застывает. Затем человек отступает. Потом человек переходит в нападение.

В данном случае отказ от вакцинации или участие в "антиваксерских" демонстрациях можно расценивать как последнее.

Семья, круг общения определяют модели поведения и становятся образцами независимо от того, действует человек рационально или иррационально. То есть жизнь на перспективу перестаёт быть самоцелью.

Люди используют логику биологического выживания и размножения, социальную логику и логику разума и высшей нервной деятельности. Но у всех такие инструменты работают по-разному.

До 70% людей поступают так же, как и люди, кого они считают образцами поведения или важными специалистами. А учёные не могут сейчас дать стабильных указаний по ситуации. Ведь наука обслуживает разум, а не чувства.

Вот и образуется проблема, поскольку если данные постоянно изменяются, не может быть объяснений, которые действуют длительное время. Эволюция не предусматривает интеллектуальную концепцию поведения, когда люди руководствуются разумом.

"Антиваксеры", по сути, требуют уверенности. Они говорят о том давлении, которое на них оказывает политика и общество, призывая прививаться. И даже многие из тех, кто потом умирает от "ковида", увы, не меняют свои воззрения.

Но 20% и так живут, руководствуясь доводами разума. Их не надо силой заставлять делать прививки, поскольку люди сами понимают серьёзность проблемы. А ситуация нестабильности приведёт к появлению "поколения "короны", поскольку подросткам нужен порядок, против которого они восстают.

Пока это сопротивление носит откровенно вредительский характер, класса фейков в WhatsApp и YouTube. Наиболее резонансными оказались фейки о вакцинации против COVID-19, в частности, "вакцина уничтожает ген бога" и "вакцина меняет ДНК".

По данным АНО "Диалог" и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), подготовлен список самых лютых фейков-2021.

Одни из самых популярных фейков — про состав вакцин. Серьёзно утверждалось, что они якобы содержат "незамерзайку", человеческие эмбрионы и разные яды, графен, а в воду добавляются гормоны и антибиотики.

Также звучала на редкость "оригинальная" мысль, что "вакцина меняет ДНК". Гуляли и идеи о том, что люди, получившие QR-код, юридически приравниваются к товару. Неизвестно с чего появился фейк — якобы пиявки умирают от крови вакцинированных, а без QR-кода о вакцинации нельзя снять наличные в банкомате.

То есть чем бредовее идея, тем лучше скорость её распространения.

Ещё в 2021 году имела место рассылка идентичных угроз о вооружённых нападениях на школы в регионах России. Ну а фейковый посыл о том, что якобы "вакцина уничтожает ген бога" и вовсе "прекрасен". Не менее, чем слухи про то, что якобы "вакцина-ряженка" будет добавляться в еду школьников…

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