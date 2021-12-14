Психолог: советские ценности в воспитании помогают предотвратить буллинг

Как понять, подвергается ли ребёнок травле, что делать в таком случае и как родители и учителя могут предотвратить появление буллинга в детском коллективе, рассказала Pravda.Ru психолог Наталья Наумова.

Главное — не молчать

— Наталья, какие изменения в поведении ребёнка говорят о том, что он подвергается травле в школе?

— Прежде всего обратите внимание, что агрессор, жертва и спасатель — это треугольник Карпмана. Человек в этих отношениях может менять роли. С кем-то он агрессор, с другими людьми — жертва, с третьими — наблюдатель или спасатель.

Если ребёнок — жертва долгое время, то это окажет воздействие на ребёнка и его будущее абсолютно точно. Это очень опасно.

На что обратить внимание? Ребёнок становится подавленным, необщительным, замыкается, зачастую не сообщает родителям о своей беде. Ребёнку, который рассказывает о своей беде, родители начинают помогать — это в семьях, где доверительные отношения с ребёнком.

Если нет доверительных отношений, у ребёнка начинается депрессивное состояние. Рисунки у него чёрные, с сильным нажимом карандаша, или очень маленькие. Ребёнок становится возбудимым, нервозным, необщительным. У него могут пропадать ценные вещи — телефон, деньги.

— Какие виды буллинга существуют?

— Кибербуллинг — буллинг в Сети, сейчас очень распространён, более 70% молодёжи ему подвержены. Придраться могут к чему угодно: худой, толстый, в очках, без очков, с длинными или короткими волосами.

У агрессора потребность стать лидером. Ему важно показать своему окружению, что он значимый, сильный, страшный и ему нужно подчиняться. Жертва — любой ребёнок в уязвимом положении, который не может за себя постоять, не уверен в себе. Часто он не знает, как обратиться за помощью к взрослым.

— Какие последствия буллинг имеет для дальнейшего развития ребёнка?

— Самооценка падает. Иногда нет возможности развиваться. Ребёнок готовится к суициду, начинает резать руки, пытается спрыгнуть с высоты. То есть ребёнок, доведённый до отчаяния, не то что развиваться — он не может учиться, узнавать новое. Все силы направлены на что, чтобы защитить себя, справиться с болью, переживаниями.

— Родители являются единственной опорой ребёнка в этом возрасте, поэтому им важно поддержать его. Каким образом?

— Родителям важно, когда ребёнок к ним обратился за помощью, не высмеять, не сказать: ты сам виноват. Необходимо дать поддержку, сказать: я тебя понимаю, никому в обиду не дам. Ребёнок должен почувствовать, что за его спиной есть сильный, значимый взрослый, который поможет ему. Не нужно предлагать ребенку экстренно начинать заниматься самбо, каратэ. Это не помогает, а вообще уводит в сторону. Важно, чтобы родитель сообщил администрации школы, классному руководителю о том, что происходит.

Если не помогают такие меры, значит, необходимо собрать информацию, в какое время над ребёнком издевались, что конкретно происходило. Если есть синяки, зафиксировать их в поликлинике. Далее обращаться:

в полицию,

прокуратуру,

Следственный комитет,

Министерство образования.

Важно не попустительствовать и не молчать. Не надо быть сторонним наблюдателем, смотреть, как ребёнок справится. Потому что если бы ребёнок мог справиться, он бы не обратился к родителям. Значит, всё зашло слишком далеко и нужно бить тревогу. Но иногда ребёнок не может обратиться за помощью к родителям. В таком случае важно ребёнку суметь обратиться к классному руководителю, директору школы, завучу — к кому-нибудь, кому он доверяет и от кого чувствует тепло и возможность помощи.

— Как доказать, что ребёнок подвергается травле? Как быть, если агрессор настолько неуправляем, что хочется обратиться в полицию по делам несовершеннолетних?

— Есть доказательства, такие как увечья, синяки. Также в школах установлены камеры. Ребёнок может и сам на телефон что-то заснять, если у него получится.

Но иногда не так важны доказательства, а важно просто об этом заявить.

Когда поднимается шум, ребёнка-агрессора вызывают в милицию даже без доказательств, то его родители становятся внимательнее к нему, объясняют, как надо себя вести. Сам агрессор испуган. И всё — травля прекращена в считанные дни. Необязательно всех агрессоров строго наказать — достаточно испугать и помочь задуматься, потому что агрессор — это тоже ребёнок, подросток, которому жить большой жизнью. Нет у нас цели посадить всех агрессоров в тюрьму. Нам нужно научить агрессора останавливаться и другим образом добиваться уважения в обществе.

Меры профилактики

— Какие меры профилактики могут предпринять учителя и родители потенциального агрессора?

— Учителям и родителям стараться личным примером не допускать буллинга по отношению к ребёнку, даже хулиганскому и неуправляемому. Важно, чтобы учителя уважали честь и достоинство ребёнка. И родители воспитывали ребёнка в уважении. Ребёнок считывает со взрослых. Если взрослые унижают ребёнка, воспитывая, то это ребёнок оскорблённый, униженный, он тоже будет искать более слабого, чтобы унизить.

Любой ребёнок-агрессор тоже внутри раненый и недолюбленный.

Нужно, чтобы школьные психологи работали с агрессорами, жертвами и в целом объединяли классы. Классным руководителям важно давать рекомендации, какие психологические игры проводить в классе, чтобы сплотить коллектив. То есть вместе выстраивать постановки, раздавать роли так, чтобы каждый мог почувствовать себя в разных ролях. Например, жертва почувствует себя агрессором, агрессор — жертвой. И посмотреть, каково быть в этой роли. Потом это обсудить вместе в игровой форме. Зачастую агрессором движет внутреннее одиночество и чувство, что его не примут, если он будет слабым. Нужно этот эмоциональный голод заполнить и дать ребёнку:

внимание,

тепло,

принятие.

Классному руководителю важно в классе выстраивать тёплые отношения, чтобы у ребят была внеурочная, проектная деятельность, где они могли бы лучше друг друга узнать. Важно, чтобы дети воспитывались во взаимопомощи. Нужен постоянный контакт, совместные выходы, литературу читать вместе, где уже описывались аналогичные ситуации, и вместе с ребятами искать выход. Важно, если случится травматичная ситуация, не обвинять ребят, а говорить: "Ребята, что же будем делать? У нас такая ситуация. Как каждый из вас может помочь?"

Должны быть старые ценности, которые были в Советском Союзе и которые помогали предотвратить буллинг. Хотя в то время тоже это было.

— Как родителям не допустить, чтобы их ребёнка травили?

— Необходимо помогать ребёнку принимать собственные решения, чтобы он не жил в ситуации неуважения и полного подчинения, не был ведомым. Родители, конечно, должны соблюдать границы: ребёнок — это река, а родители — это берега. Они должны воспитывать ребёнка, направлять, но какие-то по возрасту решения они должны позволять ребёнку принимать самостоятельно. К сожалению, травле подвергаются сейчас не только самые слабые, а многие дети вне зависимости от того, как с ними взаимодействовали родители. Но ребятам, которые росли в любви и принятии, намного легче отстоять себя.