"Квартира для славян" - фобии или глупость?

Почему Россия получает "свежую кровь" не благодаря, а вопреки политике государства? Мнение главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой.

Крупнейший сайт предложений по продаже и аренде недвижимости запретил "дискриминационные" объявления. Указывать в них, что жильё сдаётся "только славянам", больше нельзя.

Кроме того, в "Фейсбуке" уже существует некая российская группа про аренду жилья, в которой в каждом объявлении о сдаче недвижимости должна присутствовать приписка: "Квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви".

По поводу "только славян" очевидно, что те, кто хотел сдать своё жильё славянам, они и будут им его сдавать; те, кто мечтал увидеть в жильцах папуасов или пингвинов Антарктиды, будут так же следовать своим социальным и иным предпочтениям. Хотя, смею предположить, главный критерий для адекватного владельца — это тишина перед соседями и сохранность жилища. Ну и чтоб вместо двух-трёх жильцов в квартире не оказалось их двадцать-тридцать, ночующих посменно.

"Догадайся сам…"

Расскажу про свой весёлый опыт, который связан с поиском помощников в загородный дом. Искали через крупнейший сайт по поиску работы. Нам нужна была семья (типа жена на кухне, муж в саду). Средних лет. Чтоб уже что-то умели, но ещё не достигли послереформенного пенсионного возраста.

Администратор сайта нам сообщил, что в объявлении запрещено писать, что мы ищем в загородный дом семью. Написать, что нам нужна семья — это дискриминация по семейному признаку. Нужно писать, что нужен помощник или помощница. Вдруг человек одинокий, а мечтает работать у нас.

У нас только одно помещение для проживания помощников. Селить туда чужих тётю и дядю как-то неприлично. Но это ведь неважно. И главное, что это не дискриминация.

Мы написали: в загородный дом нужен помощник/помощница. И перечень мужских и женских занятий по дому. Пусть догадываются, что это два человека, а не один.

К слову сказать, по моему опыту, значительная часть людей, которые присылают резюме по любым объявлениям, сами этих объявлений не читают — ни по должности, ни по зарплате. Стоит нам повесить объявление о поиске новостников в редакцию, нам напишут учителя, фотографы, преподаватель дефиле или какой-нибудь начальник сельской почты.

А тут вообще беда. Соискателям нужно ещё догадаться, что нам нужна семья, а не отдельные чужие мужчина и женщина. Не догадывались. Так что кто только нам ни слал резюме и ни звонил. Лицензированные охранники с правом ношения оружия, банщики, строители, швеи-мотористки, водители, воспитатели, повара, продавщица цветов. Из примерно 300 ответов было не больше 20 резюме семейных пар. При этом большинство находились в пределах азиатской части бывшего СССР и были готовы выехать в течение месяца-двух.

Мы звонили на сайт, спрашивали менеджера, что написать, чтоб облегчить их клиентам понимание сути нашего запроса. Говорят: вот как написали, так и можно. Больше никак.

Предложили купить доступ к базе, там вывешивают резюме соискатели, вот они имеют право написать, что они — семья. И мы купили доступ к базе, но толку было мало: объявления в большинстве старые, люди этих профессий не дружат с интернетом. А те, кто дружит, называют зарплату, словно они претендуют на позицию не помощника по дому, а доктора наук.

И ещё, из претендентов процентов восемьдесят были людьми, плохо говорящими по-русски. Пишет или говорит, что из Саратова, Краснодара, Челябинска. Вижу, что эти города — некий транзитный пункт в биографии. Ну а те, кто звонит, чаще всего не могут ни мысль выразить, ни понять, что я ответила им по телефону. Понятно, что людям нужна любая работа и они напишут что угодно и наврут что угодно.

Не благодаря, а вопреки

Власти почему-то считают, что мигранты приезжают работать на стройки. Но многие приезжают работать в магазины, сферу обслуживания, как раз помощниками по хозяйству и т. д. и т. п.

Среди них есть разные люди и разные работники. Рекомендаций у них почти никогда нет, да и агентства за них не поручатся. И люди их боятся. И я не скажу, что готова вот так сразу пустить в свой дом незнакомого и непонятного мне человека без языка, без рекомендаций, без паспорта, прописки и жилья. И это относится к любому соискателю. И всегда надо смотреть на человека и обстоятельства.

У многих знакомых работают те самые мигранты, и работают нормально, и они уже кого-то из своих друзьям друзей рекомендуют, и у тех всё тоже нормально.

У нас тоже работала таджикская семья три года, с 2016-го по 2019-й, и всё было нормально. Они жили недалеко, какое-то время работали у соседей, у нас они сначала занимались садом, уборкой снега и т. д. Потом уже и со всеми делами по дому помогали. Муж почти нормально говорил по-русски, он бывший военный, жена сначала совсем плохо. На пальцах изъяснялись с ней. Но ничего ужасного не происходило. Очень старательные и порядочные люди. Мы уезжали в отпуск и спокойно им доверяли дом.

Сейчас муж работает недалеко от их дома на молокозаводе (они мечтают квартиру взять в ипотеку), жена занимается уборкой, она приезжает ко мне помогать в московскую квартиру, она теперь говорит по-русски и всё понимает. У неё ключи от квартиры, я ни секунды не сомневаюсь в ней. Их дочь сейчас во втором классе, и у неё два родных языка, родителей учит. Обычная нормальная семья.

Все обсуждают, когда кто где с кем подрался. И почти не обсуждают, что многие люди приезжают, и постепенно адаптируются, и любят Россию, и хотят тут жить. И это тоже свежая кровь, свежие мозги, новые руки.

Так что процессы ассимиляции идут, медленно и вопреки отсутствию у государства действенной политики в отношении тех, кто приехал, чтобы остаться.

А такие приписки "про славян", про семью, про пол можно запрещать, но толку нет. Российский народ обойдёт любые запреты, даже самые справедливые и необходимые. Но если действительно помогать людям стать частью этой страны, и не пилить бюджеты от программ адаптации, и не продавать оценки на экзаменах по русскому языку — то может всё и не будет так страшно, как это кому-то кажется сейчас.

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