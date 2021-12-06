В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов

Перспектива введения в России "антиковидных" QR-кодов может стать триггером серьёзного общественного конфликта.

Митрополит раскрыл заговор

Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) добавил красок в дискуссию о грядущей антиковидной сегрегации граждан:

"Я глубоко убеждён в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведётся на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил".

Возможно, митрополит и прав — всё дурное идёт с Запада. Ведь кому-то там, за бугром, пришло же в голову отделить Церковь от государства. Да и другие вольнодумства довели-таки европейцев до демократии.

Примечательно, что практически все известные соотечественники, которых пропаганда зачислила в так называемые антипрививочники, вовсе не против вакцинации, они лишь отстаивают свободу выбора граждан. Более того, одно из популярных отечественных интернет-изданий, признанное в РФ иноагентом, в числе первых обстоятельно и в лестном ключе рассказало своим читателям об эффективности российских вакцин.

Жупел советских времён о том, что кругом враги, а мы — "белые и пушистые", по-прежнему популярен как объяснение, когда что-то в стране происходит не так. Вот и не сильно успешную кампанию по вакцинации граждан оказалось сподручнее объяснить происками врагов, как внешних, так и внутренних, нежели, к примеру, недоверием власти.

Хотя и не исключено, что протесты россиян против введения QR-кодов инспирированы иноземными недоброжелателями. Не напрасно же в соцсетях обсуждают ранее выявленные "козни международного закулисья":

президенты США тайно мочатся в подъездах домов россиян;

снег для сугробов в российские города враги доставляют спецбортами НАТО;

рост цен в магазинах — американский план развала России.

Завиральные меры

Михаил Мишустин

Митрополит прав: COVID-19 попал в Россию неслучайно, как и в любые другие страны, которые окунулись в пандемию. Каким образом QR-коды способны предотвратить заражение граждан, никто так и не объяснил. Власти открыто говорят, что и вакцинированные заражаются, то есть переносят заразу, но, видимо, это уже вопрос не науки и здравомыслия.

Это ничего, что уже вслух известные медики говорят о бесполезности "спасительных" масок и перчаток, а их к настоящему моменту, видимо, реализовано немеряное количество. Позднее, возможно, признают несостоятельность и других завиральных мер.

Пока же Российский совет торговых центров (ТЦ) обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой "на весь период действия QR-кодов для допуска посетителей в торговые центры" оказать господдержку ТЦ, терпящим серьёзные убытки из-за антиковидных ограничений:

компенсировать ориентировочно 7,6 млрд рублей в месяц;

наложить мораторий на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и имущества в сторону увеличения за 2021-2022 годы;

субсидировать выплату кредитов и процентов по ним.

О влиянии реализуемых властями антиковидных ограничительных мер на малый и средний бизнес говорить способнее шёпотом, чтобы не прерывать затянувшуюся минуту молчания.

Хождение в народ

Вячеслав Володин

История с возможной легитимизацией QR-кодов на федеральном уровне, вполне вероятно, добавит перца в протестную активность. Люди всё чаще стали открыто высказывать своё возмущение грядущей сегрегацией граждан. Некоторые из противников идеи с кодами, не стесняясь, называют эти меры "фашистскими".

Видимо, настроения в обществе обратили на себя внимание и председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который, благодаря поднятой в Instagram теме введения в стране "антиковидных" QR-кодов, стал самым популярным среди отечественных политиков в этой социальной сети.

Возможно, неслучайна и последовательность сетевой активности депутата Володина, который инициировал опрос среди читателей своего Telegram-канала о причинах развала СССР 30 лет тому назад. Политик посетовал на трагичность события:

"Всё, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось".

Когда выполнены все строительные нормы, включая и талантливый архитектурный замысел, и качество материала, и мастерство исполнителей, то здание само по себе вряд ли способно разрушиться. Около 80 лет — не срок. Тем не менее, Володин попросил читателей ответить, почему же, по их мнению, распался Советский Союз, предложив варианты:

слабое руководство страны (11% голосов);

предательство партийных элит (55%);

пустые полки в магазинах (2%);

отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть КПСС (10% голосов);

иностранное вмешательство (22% голосов).

Ленин давно всё объяснил

Владимир Ульянов-Ленин

Никакой политический вождь на западные деньги не сможет устроить революцию, если нет для неё надёжных предпосылок, над которыми, судя по развитию ситуации в стране, активно трудятся представители правящей политической элиты. Примером тому может служить крах Российской империи и СССР, когда существующие противоречия привели к тому, что верхи уже не могли управлять по-старому, а низы жить в болоте общественно-политических традиций, навязанных им предками.

Для понимания текущего момента вовсе не требуется устраивать опросы. Достаточно ознакомиться с трудами Владимира Ульянова-Ленина, который не только изучил матчасть, но и успешно реализовал теорию на практике.

Когда-нибудь количество косяков властей неминуемо перейдёт в качество, особенно на фоне всё более заметных инициатив тоталитарного свойства. Пока же в социальных сетях граждане шутят, обсуждая очередные примеры креатива правящей политической элиты, в том числе по части развития репрессивно-запретительной системы и проникновения государства во все общественные щели. Так, одно из популярных сатирических интернет-изданий саркастически отметилось в теме:

"Государственная дума приняла закон, согласно которому вводится государственная монополия на разработку и публикацию предсказаний по гороскопу. Соответствующие полномочия будут переданы министерству просвещения РФ".

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