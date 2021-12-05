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Автор Ирина Шлионская

В столице Польши появились "общительные" скамейки

Общество

Во время пандемии многие люди, особенно пожилые, столкнулись с социальной изоляцией. Встречаться с близкими и ходить в общественные места сейчас не рекомендуется. Но вот на прогулки, как правило, ограничение не действует. Недавно польская компания Gadulawka установила в Кракове специальные скамейки для общения.

 

Нарушенные границы

В большинстве случаев мы стараемся не садиться поблизости от незнакомых людей. В транспорте по возможности занимаем то сиденье, рядом с которым нет "соседей". Если хочется присесть на скамейку, то обычно выбираем ту, на которой никто не сидит. Даже если места вполне достаточно.

Ситуации, когда рядом усаживается незнакомец, многие воспринимают как нарушение своих личных границ. Даже если это с виду очень приятный человек. И тем более не все готовы вступать с в коммуникацию с чужаками.

Например, в Москве независимо от пандемии решили установить скамейки, позволяющие соблюдать социальную дистанцию. Одноместные скамьи установили после ремонта на Космодамианской набережной в районе Замоскворечья. Правда, не всем москвичам это понравилось. Тем более что далеко не все прогуливаются в одиночку.

"Садись сюда"

Краков, Польша
Краков, Польша

Что же касается Кракова, то речь идёт о самых обычных двухместных скамейках, на которых удобно сидеть лицом друг к другу и беседовать.

Вообще-то идея принадлежит британке Эллисон Оуэн Джонс из Кардиффа (Уэльс). Как-то раз женщина гуляла в парке и заметила, что на одной из скамей сидит очень грустный мужчина. Ей захотелось подойти к нему и заговорить, но она не решилась сделать этого, опасаясь нарушить покой незнакомца. Но Эллисон пришло в голову, что можно устанавливать на скамейках специальные таблички, указывающие на то, что сидящий человек ищет общения.

И, похоже, Краков — это первое в мире место, где идея была реализована. Для разработки внешнего облика объектов были привлечены местные архитекторы. По изначальной задумке, конструкция скамьи для разговоров должна быть достаточно простой, но в то же время скамейка должна выглядеть ярко и привлекать внимание.

Лавки с металлическими прутьями, размещённые в разных концах города, оснащены зелёными табличками, надпись на которых гласит: "Садись сюда, если не против, чтобы кто-нибудь подошёл поздороваться". Причём слова написаны на трёх языках — польском, а также английском и иврите.

Каждому — своё

Парк Зарядье
Парк Зарядье

Авторы проекта полагают, что общение со случайными прохожими, которые захотят присесть на скамейку, поможет одиноким горожанам сохранить психическое здоровье.

Вообще-то все мы разные. Одни предпочитают обходиться без собеседников, другим, напротив, лишь бы поболтать всласть.

Кроме того, в какие-то моменты своей жизни мы жаждем общения, а в какие-то — стремимся побыть одни. Поэтому и скамейки для одиночек, и варианты для разговоров с незнакомцами непременно будут пользоваться спросом.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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