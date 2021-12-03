Максим Каганский: "Спорт учит думать — и быстро принимать решения"

В октябре предприниматель Максим Каганский вместе с Хабибом Нурмагомедовым торжественно открыли Академию единоборств "Pride Крепость" — совместный проект известной московской фитнес-сети Pride Club и сочинского Бойцовского клуба "Крепость".

О сочинской "Крепости"

— Максим, "Pride Крепость"находится в Красной Поляне на высоте 960 метров. Кто заберётся так высоко?

Максим Каганский: — Профессиональные спортсмены, готовящиеся к соревнованиям. В условиях разреженного горного воздуха тренировки проходят наиболее эффективно, позволяют добиваться более высоких результатов в соревнованиях.

— Получается, "Pride Крепость" сочетает в себе спортивный кэмп и авторский тур?

— Да, здесь можно будет провести спортивные сборы в самых комфортных условиях. Поэтому мы также ждём семьи с детьми. Для подростков планируем устраивать летние лагеря. Хотя в принципе спортивный кэмп рассчитан и на другие сезоны.

— Но двери вашей Академии открыты не только для профессионалов?

— В этом уникальность проекта "Pride Крепость". Приехать и потренироваться среди профессионалов может любой. На выходные, неделю, две — по вашему желанию. Мы даём полный пакет. Гостиница, рестораны, спа — вся инфраструктура. В этом преимущество Сочи как "раскрученного" туристического объекта. Сочи — особое место, найти другое такое в России непросто. Здесь проводится очень много соревнований. Когда мы открывали "Pride Крепость", на Красной Поляне проходили сразу два турнира по единоборствам.

О главном приоритете

— Детско-юношеский спорт в приоритете у Pride Club и лично бизнесмена Каганского?

— Любой спорт — и профессиональный, и массовый — нацелен на развитие, на достижение новых результатов и рекордов. Но в основе рекордов всегда лежат годы подготовки. Думаю, в интересах всего общества, чтобы дети больше времени проводили не на улице, не за компьютером, а в спортивном зале.

— Надеюсь, хватит терпения и сил на этот новый проект… Впрочем, судя по видео на вашей странице в Инстаграм, вы и так жмёте 380 кг лёжа…

— Готовлюсь к VII Чемпионату мира WRPF/WEPF/WAF/WSF. Длинное название, много аббревиатур — но если вкратце, то это соревнования по целому "букету" дисциплин — пауэрлифтинг, силовое двоеборье, жим лёжа, народный жим и так далее. Его проведение запланировано в Москве 16-19 декабря.

О сети Pride Club

— Главное, чтобы локдаун не порушил все планы — в том числе связанные с развитием фитнес-сети Pride Club. Не боитесь, что история с локдауном, как и год назад, может затянуться на несколько месяцев? Ведь на время локдауна фитнес-клубы директивно закрываются.

— Локдаун — это неприятно, но не критично. У нас все помещения в собственности — это большое преимущество. Лишний раз убеждаюсь в том, что мы выбрали правильную стратегию, отказавшись от схемы с арендой помещений. При самом худшем сценарии затраты пойдут только на поддержание систем жизнеобеспечения этих зданий, ну и на зарплату персоналу, конечно. А что делать тем, кто должен будет платить аренду? Если локдаун затянется — пострадает весь сектор фитнес-экономики. Думаю, правительство это прекрасно понимает.

— Планируете ли расширение сети Pride Club — или сейчас для этого не лучшее время?

— Мы планируем открытие ещё трёх клубов — Pride Красная стрела на Бабушкинской, Pride Ясный в районе Домодедовской, а также Pride Лыткарино в Подмосковье. Но в среднесрочной перспективе — задача расширить сеть как минимум до 10 клубов. Мы позиционируем Pride Club как сеть бизнес-класса. Расширять географию пока не планируем:

во-первых, хватает работы в Москве и ближайшем Подмосковье;

во-вторых, платежеспособный спрос в регионах, к сожалению, невысок.

А конкурировать на рынке низкобюджетных "качалок" мне не очень интересно.

— Сеть является членом международной фитнес-ассоциации IHRSA (International Health, Racquet&Sports club Association). Что это даёт вам и клиентам?

— Главное — возможность быть в тренде. Ни одна новинка в области фитнеса не пройдёт мимо нас. Сотрудники Pride Club — постоянные участники всех крупных конференций и программ в этой области. И наши клиенты это видят и понимают.

О городе знаний

— Лояльность клиентов, видимо, также обеспечивают проекты вроде Pride Burg — детский город знаний?

— Pride Burg — это вообще наше ноу-хау, которым мы по праву гордимся. Клуб для детей, где они занимаются не только физическим развитием, но и интеллектуальным, творческим, под руководством высококлассных специалистов. Фактически осуществляется подготовка ребёнка к школе. По сути, это такой "детский сад мечты". Единственное, чего там у нас нет, — мест для сна… Pride Burg действует в каждом из клубов сети. В будущем мы планируем развить этот формат в отдельное самостоятельное направление, которое надеемся широко представить в спальных районах Москвы.

О совместных проектах

— Похоже, это не всегда находит поддержку со стороны официальных структур. Помнится, недавно основатель HFC Анатолий Сульянов подверг резкой критике руководство Федерации ММА России…

— Анатолий эмоционально, но вполне по делу отреагировал на странную идею функционеров этой организации ограничить деятельность Youtube-промоушенов в нашей стране. Я полностью поддерживаю его позицию. По моему мнению, Федерация ММА должна быть нацелена на развитие спорта в стране, на его всестороннюю поддержку и вывод на мировой уровень. То есть ставить перед собой те же приоритеты, что и мы. Вместо этого она почему-то выступает за запреты, обходит молчанием благотворительную работу Youtube-промоушенов, игнорирует их значимость как социальных лифтов… Нам хотелось бы конструктивного диалога с Федерацией, но пока имеет то, что имеем. Что же, чья-то собака лает — наш караван идёт. И у него есть вполне определённые проекты и цели, которых мы обязательно добьёмся.