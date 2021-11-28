Как Анна и Елена Касьяненко наследство украли

Живёт в г. Ростове-на-Дону молодая и предприимчивая бизнесвумен Анна Владимировна Касьяненко, о которой много пишет пресса: и какая он раскрасавица, и какой она замечательный руководитель аграрного хозяйства ЗАО "СКВО", какая она общественница, кандидат наук, ну и так далее. Анна Касьяненко прессу также любит, приглашает к себе в хозяйство, водит по фермам и полям, катает на тракторах, всем рассказывает, как она преумножила капитал, доставшийся ей от умершего в 2015 году папы Владимира Касьяненко.

Однако скрывает Анна Касьяненко главное, о чём ей не хочется говорить. А говорить есть о чём.

Сельскохозяйственное предприятие "СКВО" возникло в лихие 90-е на базе Колхоза имени Военсовета СКВО, работниками которого были жители хутора Путь Правды Зерноградского района Ростовской области. Основным акционером стал молодой и предприимчивый председатель колхоза Владимир Касьяненко, депутат Заксобрания области. Жил Владимир Касьяненко там же, на хуторе, с женой Лидией и сыном Денисом. Супруга Лидия работала в хозяйстве экономистом, сын Денис ходил в садик, а потом в школу.

В 2007 году богатый аграрий развёлся и тут же женился на предприимчивой Елене Григорьевой, у которой от первого брака была 17-летняя дочь Анна Григорьева, не менее предприимчивая и деловая, чем её мать. Новая семья быстро взяла агрария в оборот и через его связи за один день оформила через суд удочерение 17-летней Анны Григорьевой, которая взяла себе фамилию нового отца и стала Анной Касьяненко. При этом получилось так, что якобы Анна Григорьева-Касьяненко родилась вне брака от агрария Владимира Касьяненко, а её родной папа Владимир Подсвиров ей не родной и родным никогда не был.

При разводе с первой женой Лидией Касьяненко аграрий не стал отдавать ей половину своей супружеской доли, сказал, что позже всё сделает, но не тут то было, на страже его имущества грудью встали его новая жена Елена и её дочь Анна, которая уже как бы и дочь самого Владимира Касьяненко.

В новой семье Владимир Касьяненко прожил недолго, в 2015 году он скончался, не оставив завещания на своё имущество (богатое хозяйство ЗАО "СКВО" с фермами, свинокомплексом и землёй), а также не отдав первой жене Лидии её супружескую долю.

Наследниками его хозяйства, по закону, стали сын Денис Касьяненко, удочерённая в 2008 году Анна Григорьева и вторая жена Елена. Каждому полагалось по 1/3, но такой законный исход не устраивал Елену Григорьеву-Касьяненко и её дочку, они задумали лишить Дениса его наследственной доли, что и сделали. Дениса под предлогом вступления в наследство Елена Касьяненко привезла к нотариусу Ларионову, вместе с которым заставила Дениса отказаться от наследства в пользу Елены, выдав нотариальную расписку, что за 1/3 крупного агропредприятия стоимостью 2 млрд рублей она купит ему автомобиль.

Адвокат Гришин, к которому обратился Денис и его семья после такого "развода", объяснил, что подобный отказ, сделанный под давлением, незаконен. Но когда Денис предложил Елене вернуть всё в исходное положение, женщина заявила, что тот ничего не получит.

"Поняв, что меня обманули, я начал бороться", — пояснил Денис.

После того как Дениса обманом лишили наследства, его тут же выгнали из хозяйства ЗАО "СКВО", в котором он ранее был правой рукой своего отца. Новым генеральным директором хозяйства стала Анна Касьяненко.

После четырёх лет безрезультатных судебных тяжб Денис Касьяненко обратился за помощью к известному адвокату Сергею Жорину, который помог восстановить Дениса в его законных наследственных правах. Верховный суд признал отказ от наследства недействительным. Однако Елена Касьяненко и её дочь Анна отказались возвращать Денису его долю, забросав его судебными исками и ложными обвинениями в "захвате" их имущества. Как пояснил Денис корреспонденту "Российской газеты", "нельзя пытаться захватить то, что принадлежит тебе по праву", а ему как законному наследнику принадлежит 1/3 акций "СКВО".

14 июня 2019 года по заявлению потерпевшего Дениса Касьяненко и его матери Лидии следователь из СУ СК РФ по Ростовской области Магомедов возбудил уголовное дело в отношении Елены, второй супруги Касьяненко, однако спустя четыре дня зампрокурора Ростовской области Алексей Рощин отменил это постановление при поддержке прокурора Баранова. Денис и Лидия обратились за помощью к генпрокурору Игорю Краснову, после чего Рощин и Баранов были уволены. СК по Ростовской области снова начал проверку, следователи задокументировали факты подлога документов в судах, которые сфабриковали Анна и Елена Касьяненко, установлен подлог документов в администрации поселения, выявлены факты лжесвидетельств. Этими приёмами пользовались, чтобы не дать Денису и его матери отстоять их законные права. Всё шло к тому, что уголовное дело в отношении подозреваемых в подлогах и их сообщников будет возбуждено, а Денис добьётся правды. Но давление на следователей СК со стороны прокуратуры по ЮФО, где Анна и Елена Касьяненко нашли себе влиятельных покровителей, было такое, что следователи СК по Ростовской области и их вышестоящее руководство, видимо, ничего не смогли сделать и отказали в возбуждении уголовного дела.

Денис и его адвокаты обратились с жалобой в Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону, суд затребовал у следователей материал и приступил к его рассмотрению. Понимая, что постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Елены и Анны Касьяненко может быть отменено, те ринулись к своим покровителям за защитой, которые не просто их услышали, а решили вопрос кардинально — 25 ноября следствие ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудило в отношении Дениса Касьяненко уголовное дело за заведомо ложные показания, которые якобы он дал следователям СК по Ростовской области, которые проводили проверку по его заявлению о мошеннических действиях Елены и Анны Касьяненко, которые обманом лишили его наследства.

Цель всех этих манипуляций Анны и Елены Касьяненко одна — используя своих покровителей, заставить Дениса отказаться от своей наследственной доли в ЗАО "СКВО" и больше не поднимать никакие вопросы в отношении молодого депутата и героя труда Анны Касьяненко.

А вопросов к ней, как писали многочисленные СМИ, имеется много. Достаточно указать, как Анна Касьяненко фиктивно оформила свою домработницу помощником генерального директора ЗАО "СКВО" и через карты домработницы-помощницы "прогнала" 20 млн рублей, похищенных в хозяйстве.

Или история о том, как у Алексея Касьяненко, племянника умершего агрария, Анна Касьяненко и её муж Анатолий Ефанов угрозами отобрали особняк в Ростове, в который сами и заселились.

На эту ситуацию вокруг предприимчивых наследников и их покровителей в прокуратуре ЮФО обратил внимание известный журналист Андрей Караулов. Он направил генпрокурору Игорю Краснову письмо с просьбой расследовать подковёрные игры, которые мешают СУ СК РФ по Ростовской области привлечь к уголовной ответственности лиц, мошенническим путём завладевших собственностью умершего Владимира Касьяненко, а также вно заказавших уголовное дело в отношении Дениса Касьяненко.