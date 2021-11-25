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Автор Ирина Шлионская

Что будет, если украдут вашу цифровую личность

Общество

Сегодня практически вся наша жизнь "оцифрована". В Сети хранятся наши паспортные данные, реквизиты банковских счетов, номера мобильных телефонов, пароли от аккаунтов… И в принципе талантливый хакер легко сможет подобрать "ключик" ко всей этой якобы приватной информации и воспользоваться ею по своему усмотрению. Прежде всего — чтобы получить доступ к финансам и имуществу жертв.

 

Женщина, которой "не существует"

В 2016 году 53-летней жительнице французского города Сен-Жозеф Жанне Пушен по непонятным причинам отказали в выдаче нового паспорта. Женщина решила, что это просто какой-то бюрократический глюк. Но несколько недель спустя Жанна отправилась на приём к врачу, и её carte vitale — карта, которая является во Франции аналогом страхового полиса — оказалась недействительной. Терапевт, который знает Пушен много лет, высказал мнение, что это техническая ошибка. Но дальше — больше: в аптеке Жанне отказались продать по льготной цене препараты от диабета.

Потом пришла выписка с банковского бизнес-счёта (Пушен является владелицей клининговой компании), и женщина обнаружила, что он пуст. Вот тут она забеспокоилась всерьёз. Отправившись в банк, с которым она имела дело в течение 27 лет, Жанна узнала… что счёта на её имя просто не существует!

Новая заявка на получение паспорта была опять возвращена с пометкой "ОТКАЗАНО". А 12 ноября 2017 года в дом Пушенов явились судебные приставы с письмом, адресованным мужу Жанны. Когда Пьер-Жан Пушен открыл конверт, в нём лежало извещение о кончине его жены. Адвокат, занимавшийся судебным делом, связанным с бизнесом Пушен, сообщал суду, что Жанна умерла в феврале 2016 года.

Всё это время Жанна Пушен пытается доказать властям, что она жива. Но, к сожалению, не существует юридического механизма, способного подтвердить, что человек, признанный умершим, жив.

Кто или что стоит за всей этой историей — непонятно. Может быть, живые люди — хакеры, а может быть, какой-то сбой в компьютерных системах, где хранится информация обо всех гражданах.

Фантазии становятся реальностью

 

Управляющий RTM Group Евгений Царёв считает, что уже в следующем году кражи цифровых личностей превратятся в массовое явление.

"Преступление, которое ещё недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью", — предупреждает Царёв.

По его словам, хакеры совершенствуют методы своей работы. Помимо данных паспортов, они стремятся заполучить номера СНИЛС, информацию из свидетельств о браке, разводе, рождении детей, сведения о трудовой деятельности гражданина и принадлежащих ему объектах имущества.

"Все эти данные легко добываются из баз, которые можно найти в Интернете или купить на чёрном рынке, — рассказывает Царёв. — Более специфические сведения, включая информацию о кредитах и счетах, оформленных страховках, перенесённых заболеваниях и вакцинации, можно получить там же. Сложнее с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, но и это реально "вскрыть"".

Вы больше не вы

 

Получив доступ к биометрии жертвы, киберпреступники могут создать так называемый дипфейк. Позвонив своей жертве, они записывают ключевые фразы, из которых потом монтируют поддельные аудиозаписи, позволяющие совершать операции со счетами.

Кроме того, по фото в соцсетях или скану паспорта можно воссоздать изображение лица. Это позволит совершать какие-то операции в тех системах, где подключена фейс-идентификация.

При этом мошенники могут не просто украсть у вас деньги, они могут завладеть, к примеру, вашей недвижимостью и совершить другие действия от вашего имени. В том числе и противоправные. То есть в один "прекрасный" день вы можете обнаружить, что утратили контроль над вашими счетами, ваша квартира теперь принадлежит другим людям, вы не можете зайти ни в один ваш аккаунт, потому что пароли изменены, у вас перестал работать телефон, потому что аферисты сделали копию сим-карты, и вдобавок на вас завели уголовное дело. Доказать, что вы это вы, а преступники это не вы, будет достаточно сложно. А пока вы будете это доказывать, у вас заберут всё, что только можно.

Избежать подобного сценария возможно лишь, приостановив или минимизировав процессы цифровизации личных данных, что маловероятно. Также вряд ли когда-нибудь будет создана система кибербезопасности, недосягаемая для хакеров. Так что "кража личности" со временем грозит практически каждому из нас.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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