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Автор Инна Новикова

Анатолий Гагарин: предъявлять QR-код так же просто, как показывать паспорт

Общество

Будет ли принят законопроект о QR-кодах в общественных местах, для чего ЕС обвиняет Москву в миграционном кризисе на белорусско-польской границе и зачем армянские националисты провоцируют Россию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой гендиректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Анатолий Гагарин: предъявлять QR-код так же просто, как показывать паспорт

QR-код — это как паспорт

— Анатолий Станиславович, правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в общественных местах. Ограничения вступят в силу с 1 февраля. Как вы оцениваете этот документ?

— Эта проблема нас волнует уже на протяжении двух лет, и принять законопроект необходимо было раньше. Дело в том, что у нас в общественном сознании присутствуют две взаимоисключающие интенции:

  • Желание патернализма, когда государство должно опекать всех.
  • Вирус либерализма: мы считаем, что нам нужна неограниченная свобода.

Поэтому, с одной стороны, люди хотят, чтобы государство заботилось, обеспечивало всем необходимым, а с другой стороны, человек не хочет соблюдать никаких правил, и любая мера, которую принимает государство, воспринимается в штыки.

Сейчас людям дана отсрочка — это попытка смягчить ситуацию. Я думаю, что к 1 февраля 60-70% населения будут привиты. Сейчас у нас порядка 40%. Всё-таки мы понимаем, что после вакцинирования люди не получают 100%-ную гарантию того, что они не заболеют. Пример Израиля об этом свидетельствует. Нужно людям объяснять, что вакцина смягчает болезнь, сокращает количество смертельных исходов.

— Как вы считаете, если бы государство начало страховать от негативных последствий после прививки, это могло бы изменить антипрививочные настроения в обществе?

— Да, потому что люди хотят гарантий от государства. Если нет гарантии того, что мы стопроцентно исцелимся с помощью вакцины, то нужна компенсация, связанная с лечением, или предоставление бесплатных лекарств в случае, когда люди после вакцинирования заболевают и это соответствующим образом подтверждено. Это приведёт к тому, что люди не будут бояться заболеть после вакцины.

Страх вакцинирования должен быть преодолён, потому что люди боятся последствий, боятся того, что снова заболеют, и у них возникают сомнения в нужности вакцинирования. Власть должна максимально разнообразно, системно подойти к тому, чтобы людей убедить, что если мы не вакцинируем население, то не получим коллективный иммунитет. Судя по медицинским показателям, наша страна находится в лучшем положении по отношению к другим странам, хотя уровень смертности и заболеваемости у нас не вызывает эйфории.

Законопроект, видимо, будет принят.

Пока региональным парламентам дана возможность принять какие-то меры с учётом специфики каждого региона. Сейчас переболевшие получают QR-код на "Госуслугах", и я сам пользуюсь этим, поскольку переболел в июне и, получив QR-код, могу зайти в любое заведение и не испытываю никакого дискомфорта, потому что это точно так же, как показывать паспорт.

Миграционный кризис

— В ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе Европа обвиняет Россию. Как вы это прокомментируете?

— То, что Россия во всём виновата, уже аксиома, которая используется странами ЕС и другими странами, которые заинтересованы в эскалации конфликтов. Понятно, что ситуация с мигрантами совершенно не связана с Россией. Белоруссия просто один из каналов, через который мигранты попадали в Европу. Мы знаем, что Италия переполнена мигрантами. Сейчас рейсы из стран, откуда прибывали мигранты, остановлены: от этого отказалась авиакомпании:

  • Белоруссии,
  • Турции.

Поэтому кризис закончился, практически не начавшись.

Но это сейчас будет активно раздуваться соответствующими СМИ и преподноситься как попытка дестабилизации европейского сообщества при участии России и Белоруссии. Это попытка втянуть Россию в миграционный кризис в Европе. Мы помним, как госпожа Меркель призывала всех приехать в Германию. Россия тогда с недоумением отнеслась к этой инициативе, и к этому недоумению, точнее, к противодействию этому движению, примкнули:

  • Чехия,
  • Венгрия.

Плюс ещё некоторые страны, которые отказались принимать беженцев.

В данном случае задача — дискредитировать Россию, втянуть в миграционный кризис и повесить на неё ответственность.

Провокации будут

— В Нагорном Карабахе опять обострение. Сейчас при посредничестве России объявлено перемирие, но ситуация очень тяжёлая, потому что Азербайджан не настроен останавливаться, и Армения, которая и так уже много потеряла, хочет защищать свои границы. Как вы прогнозируете ситуацию?

— Думаю, ситуация будет переходить из стадии скрытого конфликта в эскалацию конфликта, потому что ситуация Нагорного Карабаха — это мина замедленного действия.

К сожалению, сюда всегда втягивается Россия: она выполняет миротворческую функцию. Но армянские националисты пытаются сделать Россию активным участником этого процесса.

Кто-то говорит, что Россия не заступилась за Армению. Последний конфликт был связан с тем, что один из армянских провокаторов бросил гранату в сторону азербайджанцев, и Россия, как всегда, оказалась крайней. Провокации, безусловно, будут, и надо быть к этому готовыми.

Один из выходов — подключение мирового сообщества, потому что, наверное, не одна Россия должна решать эту проблему. Я думаю, что должны решать страны, в которых живут армянские диаспоры.

В то же время Азербайджан после успеха не остановится и будет постепенно выдавливать территории в свою пользу. Поэтому будут провокации и с его стороны, учитывая поддержку, которую оказывает ему Турция и другие страны. Например, есть организация ГУАМ, в которую входят:

  • Азербайджан,
  • Грузия,
  • Украина,
  • Молдавия.

А вот Армения в ОДКБ. То есть Азербайджан оказывается в кругу недружественных нам государств.

Вопрос, зачем это нужно России. Это вопрос риторический. Мы всегда помогаем, понимая, что кроме России, вряд ли будут у той же Армении союзники.

Но политические силы отнюдь не дружелюбны по отношению к России. Мы помогаем армянскому народу, но, к сожалению, армянская элита настроена далеко не дружелюбно к нам. России приходится использовать все чудеса дипломатии, чтобы сохранить, с одной стороны, своё дружелюбное отношение, а с другой стороны, помочь решить проблему, несмотря на противоречия и провокации армянской элиты и националистов, которые заинтересованы в эскалации конфликта.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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