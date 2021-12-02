Ренат Каримов: мигрантов в музеи надо звать бесплатно

Чем отличаются мигранты в России и в Евросоюзе, кто совершает больше правонарушений, а также почему экзамен на знание русского зыка — это профанация и можно ли обойтись на стройках без мигрантов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Экономика и криминал

— Ренат, как приезжают в Россию мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии?

— Для нас мигранты все, кто не гражданин Российской Федерации. Большинство приезжают:

из Узбекистана,

с Украины,

из Молдавии,

Таджикистана,

Армении,

Азербайджана,

Киргизии.

Конечно, хотелось бы, чтобы приезжали здоровые, улыбчивые, с высшим образованием, одевались прилично. Но не вина мигрантов, что они в результате тридцатилетнего развития постсоветского превратились в то, во что они превратились — с плохим знанием языка, истории не только России, но и Узбекистана, Таджикистана. Россия в этом отношении даже в лучшем положении по сравнению с Евросоюзом, потому что туда приезжают люди совсем другой культуры: из Африки, с Ближнего Востока.

Наши трудовые мигранты сами бывшие граждане Советского Союза либо дети бывших граждан Советского Союза. У нас общая многолетняя история. Общие победы и поражения.

Более того, это разные миграции совсем, потому что в ЕС приезжают откуда-нибудь из Ливии, и государство сразу начинает тратиться на них. Им выделяют помещения, одежду, пособия, обучают их немецкому, французскому или норвежскому языку. Наши же мигранты наоборот: как только пересекают границу, сразу берутся за кошелёк и начинают пополнять бюджет. То есть Российское государство ни копейки не тратит на трудоустройство, адаптацию мигранта.

В своё время Среднюю Азию присоединили к Российской империи. Много чего в советское время сделали в Средней Азии. Русский язык был языком прогресса, культуры для среднеазиатских республик. Сейчас с русским языком там очень плохо.

Мы в профсоюзе посчитали: чтобы на рынок труда в России пришёл 18-летний человек, российское общество должно потратить на него не меньше миллиона рублей.

Нужно маме его платить пособие по беременности, роддом построить, детский сад, школу, платить педагогам, врачам. А миллион трудовых мигрантов Узбекистана сэкономили для России триллион рублей.

— Вы хотите сказать, что не нужно никого учить, а надо набрать мигрантов, потому что это гораздо выгоднее?

— Нет, я хочу сказать: надо учить мигрантов. Россия не самое развитое государство на земном шаре, поэтому сама страдает из-за того, что люди из Омска, Новосибирска, Барнаула, получив образование в Московском университете, уезжают и работают в США, Западной Европе.

— Вы считали, какую выгоду получает государство. А уровень криминогенности вы считали?

— Мы можем только опираться на данные МВД. МВД годами говорит, что уровень преступности среди мигрантов ниже, чем среди местного населения.

— "Число преступлений, которые совершили иностранцы в России за 8 месяцев 2021 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Иностранными лицами без гражданства на территории России совершено 24,7 тысяч преступлений, что на 5,9% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. В том числе гражданами из стран СНГ — 19,2 тысячи преступлений. Их удельный вес составил 77,8%", — утверждает полиция. Зато "количество преступлений в отношении мигрантов уменьшилось на 1%, до 10,3 тысяч".

— Нужно взять общее количество преступлений, разделить на население России. Граждане России ездят в Европу и тоже совершают правонарушения. Узбеки и в Узбекистане совершают правонарушения, а американцы в Америке. Везде есть правонарушения.

Профанация вместо экзамена

— Как идёт адаптация мигрантов?

— Стихийно. Мы в профсоюзе не сталкивались ни разу с какой-то системой, которая помогала бы людям быстрее войти в культурное пространство России.

— Людей это беспокоит? Хотят ли они адаптироваться?

— Кто-то хочет. Люди хотят получить гражданство Российской Федерации. Связывают свою жизнь с Россией. Есть те, которые считают, что в Узбекистане жить лучше, но там нет:

рабочих мест,

достойной зарплаты.

Они приедут, поработают здесь 3-5 лет, заработают на что-то и вернутся жить в Узбекистан.

— Преступность внутри диаспор очень серьёзная. Бывает, люди приезжают, платят деньги, чтобы здесь работать, а потом у них свои же всё отбирают.

— Для меня это закрытая информация, она внутри сообщества. Но мы рассказываем мигрантам на семинарах, что есть схема обмана вас директорами предприятий.

Если заключат договор, то вот 13 способов обмана. А если не заключат договор, то дополнительно ещё 12 способов обмана.

Один мальчик говорит: "Вы ещё одно не указали. У нас в Самаре есть диаспора, её руководитель узбек. Он говорит начальнику стройки, где работает 100 узбеков: "Ты мне плати зарплату за три месяца. Они придут ко мне, я им скажу, что помогу, приду к тебе, ты эту зарплату выдашь, а мы её 50% отдадим ребятам, а 50% поделим: 25 тебе и 25 мне".

— Для работы русский язык сдавать не нужно?

— Если будешь работать официально, нужно патент получить. Патент не дадут без экзамена по русскому языку. Он стоит 900 рублей. Там вопросы такие: "У Васи был один рубль. Ему дали второй рубль. Сколько у Васи стало?" И ответы: 1, 5, 2. Нужно просто ткнуть на кнопку против соответствующего ответа. Этот экзамен ничего не даёт абсолютно. Более того, он действует только на территории Сахаровского центра — там, где выдают патент. И не имеет общероссийского хождения. Такой, который бы сдавать надо было за 4900 рублей, например, в РУДН.

— Даже если мигранты хорошо знают русский язык, они точно в музеи не ходят.

— Во-первых, в музей их никто не зовёт, а надо звать. Причём бесплатно. Во-вторых, они работают так тяжело, что у них времени не хватает для музея. Поэтому нужно, чтобы они работали в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации — по 8 часов 5 дней в неделю.

— Вы как профсоюз за этим смотрите?

— Смотрим. Вижу, что работают много больше. Но слова: "Друзья, вы не работайте" мало что меняют.

Как противопоставить наш маленький профсоюз огромным монстрам, которые привлекают мигрантов на строительство крупнейших объектов — от сочинской Олимпиады до нефтегазоперерабатывающих комплексов в Восточной Сибири. Беда в том, что и русские люди так работают вслед за мигрантами.

Сейчас вице-мэр сказал, что будут обходиться на стройках без мигрантов. Нужно посмотреть организацию работы, автоматизацию процессов. И там, где работают 10 иностранных граждан, могут работать 5 российских граждан с зарплатой 100-120 тысяч. От этого выигрывают все, и российские семьи, которые рожать будут больше. И перспектива появится через 20 лет для России. Потому что если такими темпами будет двигаться население страны, то к 2050 году население будет меньше 100 миллионов. Посмотрите на карту: такая территория — и 100 миллионов. Как тогда всё будет?

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