EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Ренат Каримов: мигрантов в музеи надо звать бесплатно

Общество

Чем отличаются мигранты в России и в Евросоюзе, кто совершает больше правонарушений, а также почему экзамен на знание русского зыка — это профанация и можно ли обойтись на стройках без мигрантов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Ренат Каримов: мигрантов в музеи надо звать бесплатно

Экономика и криминал

— Ренат, как приезжают в Россию мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии?

— Для нас мигранты все, кто не гражданин Российской Федерации. Большинство приезжают:

  • из Узбекистана,
  • с Украины,
  • из Молдавии,
  • Таджикистана,
  • Армении,
  • Азербайджана,
  • Киргизии.

Конечно, хотелось бы, чтобы приезжали здоровые, улыбчивые, с высшим образованием, одевались прилично. Но не вина мигрантов, что они в результате тридцатилетнего развития постсоветского превратились в то, во что они превратились — с плохим знанием языка, истории не только России, но и Узбекистана, Таджикистана. Россия в этом отношении даже в лучшем положении по сравнению с Евросоюзом, потому что туда приезжают люди совсем другой культуры: из Африки, с Ближнего Востока.

Наши трудовые мигранты сами бывшие граждане Советского Союза либо дети бывших граждан Советского Союза. У нас общая многолетняя история. Общие победы и поражения.

Более того, это разные миграции совсем, потому что в ЕС приезжают откуда-нибудь из Ливии, и государство сразу начинает тратиться на них. Им выделяют помещения, одежду, пособия, обучают их немецкому, французскому или норвежскому языку. Наши же мигранты наоборот: как только пересекают границу, сразу берутся за кошелёк и начинают пополнять бюджет. То есть Российское государство ни копейки не тратит на трудоустройство, адаптацию мигранта.

В своё время Среднюю Азию присоединили к Российской империи. Много чего в советское время сделали в Средней Азии. Русский язык был языком прогресса, культуры для среднеазиатских республик. Сейчас с русским языком там очень плохо.

Мы в профсоюзе посчитали: чтобы на рынок труда в России пришёл 18-летний человек, российское общество должно потратить на него не меньше миллиона рублей.

Нужно маме его платить пособие по беременности, роддом построить, детский сад, школу, платить педагогам, врачам. А миллион трудовых мигрантов Узбекистана сэкономили для России триллион рублей.

— Вы хотите сказать, что не нужно никого учить, а надо набрать мигрантов, потому что это гораздо выгоднее?

— Нет, я хочу сказать: надо учить мигрантов. Россия не самое развитое государство на земном шаре, поэтому сама страдает из-за того, что люди из Омска, Новосибирска, Барнаула, получив образование в Московском университете, уезжают и работают в США, Западной Европе.

— Вы считали, какую выгоду получает государство. А уровень криминогенности вы считали?

— Мы можем только опираться на данные МВД. МВД годами говорит, что уровень преступности среди мигрантов ниже, чем среди местного населения.

— "Число преступлений, которые совершили иностранцы в России за 8 месяцев 2021 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Иностранными лицами без гражданства на территории России совершено 24,7 тысяч преступлений, что на 5,9% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. В том числе гражданами из стран СНГ — 19,2 тысячи преступлений. Их удельный вес составил 77,8%", — утверждает полиция. Зато "количество преступлений в отношении мигрантов уменьшилось на 1%, до 10,3 тысяч".

— Нужно взять общее количество преступлений, разделить на население России. Граждане России ездят в Европу и тоже совершают правонарушения. Узбеки и в Узбекистане совершают правонарушения, а американцы в Америке. Везде есть правонарушения.

Профанация вместо экзамена

— Как идёт адаптация мигрантов?

— Стихийно. Мы в профсоюзе не сталкивались ни разу с какой-то системой, которая помогала бы людям быстрее войти в культурное пространство России.

— Людей это беспокоит? Хотят ли они адаптироваться?

— Кто-то хочет. Люди хотят получить гражданство Российской Федерации. Связывают свою жизнь с Россией. Есть те, которые считают, что в Узбекистане жить лучше, но там нет:

  • рабочих мест,
  • достойной зарплаты.

Они приедут, поработают здесь 3-5 лет, заработают на что-то и вернутся жить в Узбекистан.

— Преступность внутри диаспор очень серьёзная. Бывает, люди приезжают, платят деньги, чтобы здесь работать, а потом у них свои же всё отбирают.

— Для меня это закрытая информация, она внутри сообщества. Но мы рассказываем мигрантам на семинарах, что есть схема обмана вас директорами предприятий.

Если заключат договор, то вот 13 способов обмана. А если не заключат договор, то дополнительно ещё 12 способов обмана.

Один мальчик говорит: "Вы ещё одно не указали. У нас в Самаре есть диаспора, её руководитель узбек. Он говорит начальнику стройки, где работает 100 узбеков: "Ты мне плати зарплату за три месяца. Они придут ко мне, я им скажу, что помогу, приду к тебе, ты эту зарплату выдашь, а мы её 50% отдадим ребятам, а 50% поделим: 25 тебе и 25 мне".

— Для работы русский язык сдавать не нужно?

— Если будешь работать официально, нужно патент получить. Патент не дадут без экзамена по русскому языку. Он стоит 900 рублей. Там вопросы такие: "У Васи был один рубль. Ему дали второй рубль. Сколько у Васи стало?" И ответы: 1, 5, 2. Нужно просто ткнуть на кнопку против соответствующего ответа. Этот экзамен ничего не даёт абсолютно. Более того, он действует только на территории Сахаровского центра — там, где выдают патент. И не имеет общероссийского хождения. Такой, который бы сдавать надо было за 4900 рублей, например, в РУДН.

— Даже если мигранты хорошо знают русский язык, они точно в музеи не ходят.

— Во-первых, в музей их никто не зовёт, а надо звать. Причём бесплатно. Во-вторых, они работают так тяжело, что у них времени не хватает для музея. Поэтому нужно, чтобы они работали в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации — по 8 часов 5 дней в неделю.

— Вы как профсоюз за этим смотрите?

— Смотрим. Вижу, что работают много больше. Но слова: "Друзья, вы не работайте" мало что меняют.

Как противопоставить наш маленький профсоюз огромным монстрам, которые привлекают мигрантов на строительство крупнейших объектов — от сочинской Олимпиады до нефтегазоперерабатывающих комплексов в Восточной Сибири. Беда в том, что и русские люди так работают вслед за мигрантами.

Сейчас вице-мэр сказал, что будут обходиться на стройках без мигрантов. Нужно посмотреть организацию работы, автоматизацию процессов. И там, где работают 10 иностранных граждан, могут работать 5 российских граждан с зарплатой 100-120 тысяч. От этого выигрывают все, и российские семьи, которые рожать будут больше. И перспектива появится через 20 лет для России. Потому что если такими темпами будет двигаться население страны, то к 2050 году население будет меньше 100 миллионов. Посмотрите на карту: такая территория — и 100 миллионов. Как тогда всё будет?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ренат Каримов: «Преступность среди мигрантов ниже, чем среди русских»
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы ренат каримов
Новости
Евросоюз отдаст Украине, Грузии и Молдавии более 50 миллионов евро
Читатели Гуаньча: Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну
Латвийский эксперт: Латвия винит Россию в пандемии
Лукашенко: в лесах на границе Польша скрывает море безымянных могил мигрантов
МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО
Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесённом ковиде
Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе
Лукашенко рассказал про своё появление с автоматом во время протестов
Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank
Последние материалы
Учёные мира выяснили, откуда берётся раковая опухоль
Читатели Гуаньча: Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну
Латвийский эксперт: Латвия винит Россию в пандемии
Лукашенко: в лесах на границе Польша скрывает море безымянных могил мигрантов
МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО
Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесённом ковиде
Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе
Лукашенко рассказал про своё появление с автоматом во время протестов
Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Ирина Шлионская От климатического апокалипсиса защитят подземные города? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников