Екатеринбуржцы готовы встать живой цепью против топоров "уральского дровосека" Ананьева

В столице Урала обостряется конфликт между застройщиком и горожанами, отстаивающими свое конституционное право на благоприятную окружающую среду. И эхо этого многолетнего противостояния вновь может докатиться до стен федеральных ведомств.

В Екатеринбурге борьба за спасение Березовой рощи в районе Краснолесье вступает в новую горячую фазу. Местный олигарх Валерий Ананьев не оставляет намерений вырубить полувековой краснокнижный лес и возвести на его месте жилой комплекс "АРТ. Город Парк". Его компания "Атомстройкомплекс" продолжает стягивать к Березовой рощи тяжелую технику и оборудование, предназначенное для вырубки.

Очевидно, Ананьев, которого молва не без основания прозвала "уральским дровосеком", считает, что получил от Верховного суда и госкорпорации "Дом.РФ" карт-бланш на уничтожение народного лесопарка.

Напомним, ВС РФ ранее занял сторону олигарха, отменив итоги всех предыдущий заседаний, результатом которых было решение о сохранении Березовой рощи. К сведению Ананьева и армии его юристов и лесорубов, никакого права на уничтожение Березовой рощи у "Атомстройкомплекса" нет. Речь идет лишь о новом рассмотрение исков в защиту леса. И пока никаких решений суд не примет, в Березовой рощи не должно появиться ни единого пня. Иначе подшефные Ананьева и он сам могут оказаться фигурантами уголовного дела о незаконной вырубке зелёных насаждений ст. 260 УК РФ.

Вырубка берёзовой рощи, Екатеринбург

В ноябре прошлого года апелляционный суд в Санкт-Петербурге, определил, что рощу нельзя вырубать, отменив решение нижестоящей инстанции. Было установлено, что градостроительный регламент противоречит Генплану Екатеринбурга, который имеет большую юридическую силу. Градостроительный регламент, на который в судах ссылались представители Ананьева, на зеленые зоны не распространяется. Местные органы самоуправления не могли самостоятельно изменить границы участка. Поэтому, в принципе, и непонятно, почему ВС РФ решил отправить иски защитников лесопарка на перерассмотрение.

Подозрительная активность Ананьева, вызванная решением ВС РФ, вынудила жителей района Краснолесья на встречные действия. Защитники Березовой рощи повесили вдоль леса развесить таблички "Вырубка берез запрещена!" "Атомстройкомплексу вход воспрещен!" "Березовая роща под охраной народа!".

Спасение Березовой рощи, Екатеринбург

Также горожане провели акцию, в ходе которой они выстроились по периметру рощи на улице Краснолесья, чтобы показать, что строительная техника не пройдёт к деревьям.

Спасение Березовой рощи, Екатеринбург

Очевидно, горожане настроены серьезно. И в случае начала несанкционированных работ, избежать жестких столкновений не удаться.

Живая цепь на пути экскаваторов, пенсионеры и мамы с колясками на пути анаьевских топоров. И эти прогнозируемые резонансные столкновения неизбежно попадут в повестку федеральных СМИ и информационных агентств. Нужна ли подобная огласка администрации Екатеринбурга? Едва ли. И господину Мутко, возглавляющему "ДОМ. РФ" подобные прецеденты в послужном списке на пользу не пойдут. А ведь именно государственный оператор, являясь распорядителем участка, оспорил запрет на вырубку Березовой рощи. Корпорация подала в Верховный суд жалобу на решение петербургского Апелляционного суда. Именно с подачи "ДОМ.РФ" Верховный суд направил дело о застройке леса на новое рассмотрение.

Отстраниться от ситуации Мутко уже не удастся. Будучи вице-премьером России, он получал от жителей Краснолесья специальное обращение. В документе было указано, что Березовая роща является полноценным лесом. Это давно подтвердили эксперты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН).

Берёзовая роща, Екатеринбург

С заключением ученых ознакомлены и в полпредстве президента в УрФО, и в Минприроды и экологии Свердловской области. Роща является местом произрастания видов, занесенных в Красную книгу. Минприроды уже направляло официальное обращение в мэрию Екатеринбурга с просьбой "оказать содействие в сохранении данного объекта", предложив придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ).

И в связи с ходатайством корпорации "ДОМ. РФ", по сути отсаживающей интересы "уральского дровосека" Ананьева, в Екатеринбурге назревает социальный взрыв. В свете этой ситуации у екатеринбуржцев уже возникли подозрения, что заявления главы федерального оператора якобы ратующего за экологию — конъюнктурный популизм.