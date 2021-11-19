EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Кирилл Горшенин

Автор "20 идей" Дмитрий Давыдов назвал способ снизить количество ДТП и смертность на дорогах

Общество

России необходимо перенять практику установки интеллектуальных ассистентов скорости в автомобили по европейской модели. Таким образом законодатели смогут стимулировать российских водителей соблюдать скоростной режим и, следовательно, снизится количество ДТП, смертей и травм. Соответствующее предложение высказал предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в части 19.10 его программы "20 идей по развитию Россию".

Автор "20 идей" Дмитрий Давыдов назвал способ снизить количество ДТП и смертность на дорогах

Давыдов напоминает, что самое распространённое нарушение на российских дорогах — это превышение скоростного лимита: в 2020 году количество штрафов за соответствующее правонарушение составило 85% от общего числа штрафов. По мнению предпринимателя, снижение общей скорости на дорогах и соблюдение скоростного режима благотворно повлияет на дорожную безопасность.

Для решения данного вопроса предприниматель предлагает обратиться к опыту Европейского союза. Там, подчёркивает Давыдов, активно внедряется специализированная интеллектуальная система контроля скорости.

"Эта система использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и/или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. Intelligent Speed Assistant (ISA) выполняет, как правило, предупредительную функцию, но в некоторых версиях может и ограничить мощность двигателя, предотвращая ускорение выше лимита или постепенно снижая скорость", — объяснил предприниматель.

По его словам, интеллектуальная система контроля скорости может быть реализована четырьмя разными способами:

  • каскадное звуковое предупреждение;
  • каскадное вибрационное предупреждение;
  • лёгкий обратный толчок педали ускорения;
  • автоматическое плавное снижение скорости.

Давыдов предлагает перенять этот опыт и закрепить в российском законодательстве требование об обязательном оснащении всех автомобилей соответствующим программным обеспечением, причём оно может быть как заводским, так и установленным специализированными сервисными компаниями.

В случае отсутствия такой системы или управление автомобилем с неисправной системой будет предполагать штраф, уточняет Давыдов. По его расчётам, соответствующий закон должен начать своё действие спустя три-четыре года после его вступления в силу.

Он также объясняет, что главный эффект этой меры — это снижение количества смертей и травм на дорогах России. Давыдов подчёркивает, что принятие данного закона будет выгодно самим гражданам.

"С помощью интеллектуального ассистента скорости водитель будет защищён предупреждающими механизмами и не будет попадать в ситуации, когда превышение было выполнено ненамеренно или по неосторожности. Это позволит избежать нежелательных штрафов и сократит случаи быстрой опасной езды в неположенных местах. И с другой стороны, любое зафиксированное превышение скорости будет означать, что водитель специально решил действовать вопреки системе и нарушил правила дорожного движения с полным осознанием своего поступка и меры ответственности, учитывая всю строгость закона", — резюмировал Давыдов.

В 2016 году предприниматель и активист Дмитрий Давыдов разработал "20 идей по развитию России": перечень предложений по улучшению российского законодательства, разделённый на 20 категорий в зависимости от сферы общественной деятельности. Спустя пять лет его инициативы стали ещё более актуальными и получили внимание крупнейших российских СМИ.

Фундаментальное значение для реализации данных инициатив имеет поддержка со стороны государства.

Куратор: Наталия Красовская
Темы дтп
Новости
Сябитова обрушилась на женщин: "Излишняя разборчивость плохо заканчивается"
Глава российской делегации раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии
Полиция разыскивает блогеров за неприличное фото на фоне Спаса на Крови
Дочь Якубовича уехала из России после откровений в ТВ-шоу
Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора по Волгоградской области
Врач заявил о смертельной опасности самолечения COVID-19
Китайский корабль прошёл в территориальные воды Японии
В СБУ ответили на слухи о запрете Добронравову въезда на Украину
"Женщин это очень сильно возмутит": Журова об участии трансгендеров в Олимпиаде
МИД РФ ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ
Последние материалы
Глава российской делегации раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии
Полиция разыскивает блогеров за неприличное фото на фоне Спаса на Крови
Ринад Минвалеев: пять асан йоги помогут выспаться за три часа
Дочь Якубовича уехала из России после откровений в ТВ-шоу
Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора по Волгоградской области
Инъекции стероидов при остеоартрозе могут привести к повреждению суставов
"Скрипач не нужен": почему Польшу и Прибалтику игнорировали в переговорах с Лукашенко
Врач заявил о смертельной опасности самолечения COVID-19
Китайский корабль прошёл в территориальные воды Японии
В СБУ ответили на слухи о запрете Добронравову въезда на Украину
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Ирина Шлионская Как расслабить мозг после умственной работы Ирина Шлионская Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников