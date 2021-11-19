Автор "20 идей" Дмитрий Давыдов назвал способ снизить количество ДТП и смертность на дорогах

России необходимо перенять практику установки интеллектуальных ассистентов скорости в автомобили по европейской модели. Таким образом законодатели смогут стимулировать российских водителей соблюдать скоростной режим и, следовательно, снизится количество ДТП, смертей и травм. Соответствующее предложение высказал предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в части 19.10 его программы "20 идей по развитию Россию".

Давыдов напоминает, что самое распространённое нарушение на российских дорогах — это превышение скоростного лимита: в 2020 году количество штрафов за соответствующее правонарушение составило 85% от общего числа штрафов. По мнению предпринимателя, снижение общей скорости на дорогах и соблюдение скоростного режима благотворно повлияет на дорожную безопасность.

Для решения данного вопроса предприниматель предлагает обратиться к опыту Европейского союза. Там, подчёркивает Давыдов, активно внедряется специализированная интеллектуальная система контроля скорости.

"Эта система использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и/или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. Intelligent Speed Assistant (ISA) выполняет, как правило, предупредительную функцию, но в некоторых версиях может и ограничить мощность двигателя, предотвращая ускорение выше лимита или постепенно снижая скорость", — объяснил предприниматель.

По его словам, интеллектуальная система контроля скорости может быть реализована четырьмя разными способами:

каскадное звуковое предупреждение;

каскадное вибрационное предупреждение;

лёгкий обратный толчок педали ускорения;

автоматическое плавное снижение скорости.

Давыдов предлагает перенять этот опыт и закрепить в российском законодательстве требование об обязательном оснащении всех автомобилей соответствующим программным обеспечением, причём оно может быть как заводским, так и установленным специализированными сервисными компаниями.

В случае отсутствия такой системы или управление автомобилем с неисправной системой будет предполагать штраф, уточняет Давыдов. По его расчётам, соответствующий закон должен начать своё действие спустя три-четыре года после его вступления в силу.

Он также объясняет, что главный эффект этой меры — это снижение количества смертей и травм на дорогах России. Давыдов подчёркивает, что принятие данного закона будет выгодно самим гражданам.

"С помощью интеллектуального ассистента скорости водитель будет защищён предупреждающими механизмами и не будет попадать в ситуации, когда превышение было выполнено ненамеренно или по неосторожности. Это позволит избежать нежелательных штрафов и сократит случаи быстрой опасной езды в неположенных местах. И с другой стороны, любое зафиксированное превышение скорости будет означать, что водитель специально решил действовать вопреки системе и нарушил правила дорожного движения с полным осознанием своего поступка и меры ответственности, учитывая всю строгость закона", — резюмировал Давыдов.

В 2016 году предприниматель и активист Дмитрий Давыдов разработал "20 идей по развитию России": перечень предложений по улучшению российского законодательства, разделённый на 20 категорий в зависимости от сферы общественной деятельности. Спустя пять лет его инициативы стали ещё более актуальными и получили внимание крупнейших российских СМИ.

Фундаментальное значение для реализации данных инициатив имеет поддержка со стороны государства.