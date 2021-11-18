Инна Новикова: QR-коды – сегрегация или всё по Конституции?

В обществе растёт напряжённость, спровоцированная введением QR-кодов в связи с пандемией. Публикуем мнение по этому поводу главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой.

Оказывается, у нас теперь гарантом соблюдения прав человека и конституционных свобод является не президент Российской Федерации, а глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уже и без того вполне успешно с марта 2020 года нагибает всю страну на предмет, кому работать, кому зубы класть на полку, когда всё закрыть и где щелочку оставить, сколько месяцев до и после прививки ограничивать себя в алкоголе.

Даже заявляла о том, что мы должны занять первое место в мире по числу вакцинированных. Хотя мне казалось, что надо победить вирус (других болезней в стране нет) ради людей, а не ради каких-то новых мировых рекордов.

Введение QR-кодов не ущемляет права человека, заявила вчера Анна Попова.

"QR-коды вводятся для посещения тех мест, которые посещаются не для жизненной необходимости. Никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, для посещения продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости. Их вводят для посещения больших кинотеатров, театров, музеев, торговых центров. То есть услуги, которые не жизненно необходимы, а дают удовольствие", — сказала Попова.

Хамство, считаю. На факультете журналистики МГУ (уж не помню на каком из семинаров) мы обсуждали как-то тему потребностей человека, в том числе жизненно необходимых. И я хорошо запомнила, что жизненно необходимые потребности меняются и развиваются.

Первобытному человеку хватит мяса, огня, воды и темной пещеры. А для современного человека жизненная потребность — чистить зубы, принимать душ, одеваться соразмерно вкусу и материальному положению, иметь семью, заботиться о близких, ходить с ними в ресторан, или в кино, или в парк.

Театр — удовольствие. Для кого-то, кстати, наоборот, мУка. И я знаю людей, которые не могут жить без театра, для них это энергетическая подпитка.

У людей множество жизненных потребностей, о которых глава Роспотребнадзора и знать не знает и вообще не её это дело.

Как можно, вводя практически сегрегацию, говорить о каких-то правах человека?

Первым шагом к запрету курения в общественных местах было разделение залов на курящие и некурящие. Недолго продержались, пошли гнобить курильщиков дальше.

Я не курю, не люблю сигаретный дым, я знаю, что при желании легко бросить курить, и знаю, что курить плохо. Но ведь и тогда с проводимой антиникотиновой кампанией власти наступили и растёрли права курильщиков. И все промолчали. Грустили на кухнях.

У меня есть знакомые, которые не мыслят себя без сигареты и курят по-чёрному. И их не переделать. У них права есть? Или они недочеловеки? Может, их стоило оставить в покое и больше заботиться о молодёжи? Молодёжь сейчас курит такую гадость, что лучше бы сигареты… Спросите любого директора школы.

Проще было запретить, чем контролировать залы и соблюдать чьи-то там права. Это же не олигархи. Олигархи найдут, где покурить.

А предложение ввести QR-коды на ж/д-транспорте? Почему можно предлагать создать женские вагоны или вагоны для пассажиров с детьми, а отдельные вагоны для тех, кто с кодами, и тех, кто без кодов, нельзя организовать?

Что могло бы изменить ситуацию? Сейчас Анна Попова и иже с ней громко говорят о безопасности вакцины. Поскольку она безопасная и поскольку люди сомневаются, ну предложите что-то конкретное. Не сувенирчики на память, которые, как сказала моя тётка после прививки, "сам бы не купил, но приятно".

Почему ни Попова, ни Собянин (который тоже стал большим специалистом в области соблюдения прав человека), ни Песков, ни президент, который мало что вообще об этой суперболезненной теме говорит, не предлагают ввести страховку в случае "побочек" или компенсацию, не говорят ни слова о своей ответственности. Их же мало, таких случаев.

При космической оплате лечения коронавирусного больного в 200 тысяч рублей в сутки (а от гриппа — 7000 в сутки, потому и нет гриппа), неужели это настолько накладно государству? Ведь процент заболевших с прививками действительно невысок. Ну, насколько я вижу по цифрам. И думаю, что так и есть.

Это бы кардинально изменило ситуацию даже при высоком уровне недоверия к власти и даже при том, что перед прививкой люди подписывают добровольные согласия при странно сформулированных условиях. А поначалу вообще было написано про участие в эксперименте.

P.S. Знаю, что такие посты вызывают бурные реакции со всех сторон.

Моя позиция — я не курю, я за прививку. Я тоже боялась её делать, но на меня повлиял врач, которому я абсолютно доверяю и которого бесконечно уважаю. Я вышла от врача и поехала делать прививку. Всё хорошо.

Я многих пыталась и пытаюсь уговорить делать прививки. Я считаю "антиваксеров" вредителями. Я не демократ и не либерал. Но каждый сам для себя должен решать, что ему хорошо, даже если он дурак и себе враг. Конечно, всё в рамках законодательства. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Государство — это всегда институт управления и при необходимости подавления. Не можете убедить? Понимаю. И не только пенсионная реформа в этом виновата. Все "проекты по убеждению" малоэффективны, тупо распил бюджетов. Летом я писала о безобразных плакатах на Ленинском проспекте, агитирующих прививаться. Вредительство, и точно распил бюджетов.

Значит, сделайте вакцинацию обязательной и обеспечьте исполнение. Что в этом ужасного? Подготовьте документы, законы, введите ЧС в конце концов. Возьмите на себя ответственность и быстро всё решите. Как в 1960 году в СССР за несколько дней вакцинировали всю Москву из-за угрозы чёрной оспы.

Но вот так изуверски скручивать людей в бараний рог и при этом вещать про какие-то права и свободы? Мы что, всей страной ополоумели, чтобы в это верить? Где Конституция? Те, кто ступил на эту дорожку, захотят пойти дальше. Да уже и идут.

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