Что-то идёт не так: сотрудников РАНХиГС заподозрили в мошенничестве

Получила развитие история с уголовным делом бывшей замглавы минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева. В среду, 17 ноября, были проведены обыски у двух руководителей Академии народного хозяйства и госслужбы.

Речь о заместителе главы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иване Федотове и руководителе финансового отдела вуза Александре Ефремове. Оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

"Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, они проходят свидетелями по делу Раковой. "Федотов и Ефремов в настоящий момент являются свидетелями по делу бывшей замглавы минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева", — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и Зуев, возбуждено по факту хищения путём мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы минпросвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Стоит напомнить, что в защиту Сергея Зуева высказались ряд учёных и общественных деятелей. Когда в конце октября рассматривался его перевод из-под домашнего ареста в СИЗО, было опубликовано письмо к генпрокурору Игорю Краснову. Подписали его 246 человек.

"Многочисленные поручители Сергея Эдуардовича Зуева, так же как и мы, убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности, что не позволяет верить в его причастность к какому бы то ни было хищению", — сказано в письме.

Но защита Сергея Зуева не удивляет. Практика, в общем-то, достаточно стандартная. И предполагающая, что человек либеральных взглядов взятки брать не может и мошенничать тоже. Почему? Потому что. Хотя стоит заметить, в защиту Марины Раковой и других фигурантов дела писем почему-то никто не писал…

Стоит обратить внимание на те перемены, которые происходят в вузах, которые считаются оплотом либерализма —

Высшая школа экономики,

РАНХиГС,

ряд других.

Напомним, 1 июля пост ректора Высшей школы экономики покинул Ярослав Кузьминов, имя которого неразрывно связано с этим вузом. Но не только с вузом, Кузьминов является одним из видных представителей российских либералов. Системных либералов, как их ещё называют. Равно как и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Именно с ними во многом связаны те изменения, которые на протяжении 2000-х проходили в российской системе образования. За пример была взята западная система — и последствия этого копирования будут сказываться ещё очень долго. Такой вот привет из 90-х, из гайдаровских времён. Хотя сам Егор Тимурович (Егор Гайдар. — Ред.) был довольно заурядным научным работником — и не экономистом даже, а журналистом, делавшим карьеру благодаря папиным связям, преимущественно в главных изданиях КПСС журнале "Коммунист" и газете "Правда".

Стоит напомнить, что не так давно Ярослав Кузьминов по предложению премьер-министра Михаила Мишустина возглавил экспертный совет при правительстве. Кузьминову предстоит "на системной основе организовать взаимодействие правительства с экспертным сообществом", совет будет предварительно обсуждать законопроекты и проекты нормативных решений, анализируя их последствия для экономики и общества. Можно только предполагать, какие именно эксперты и откуда будут привлекаться к подобной работе…

К слову сказать, некоторое время назад Pravda. Ru направляла ректору РАНХиГС Владимиру Мау письмо с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся ряда инициатив руководства вуза. Ответа на обращение наше издание до сей поры не получило.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.