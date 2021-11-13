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Автор Ирина Гусакова

"Словно вчера город бомбили": почему исторические памятники в Тобольске в руинах

Общество

Тобольск, расположенный в 250 км к северу от Тюмени, долгое время был столицей Сибири. Этот древний город, который может похвастаться единственным в Сибири белокаменным Кремлем, претендует на звание туристического центра. Однако блогер-урбанист Илья Варламов, посетив этот городок, затерявшийся в сибирских снегах, был шокирован его состоянием.

Тобольск

Что шокировало блогера в Тобольске

Как выяснилось, не все так прекрасно в Датском королевстве, если не выражаться буквально словами Шекспира. Некоторые улицы города выглядят так, словно накануне была бомбежка. И вроде бы знаковые здания города и даже отдельные церкви выглядят вполне прилично, но если заглянуть за красивый фасад, то можно увидеть нелицеприятную изнанку. Покосившиеся фонарные столбы, исторические памятники в руинах, на которых пафосно висят огромные мраморные таблички с напоминанием, что здания охраняются государством.

Эти таблички выглядят скорее как насмешка со стороны городских властей, которые делают видимость, вместо того, чтобы на самом деле ремонтировать объекты культуры. Урбанист отмечает, что памятники истории и культуры Тобольска превратились в руины относительно недавно, последние 20 лет.

"У государства не хватает денег даже на элементарную консервацию, чтобы остановить разрушение. Особенно цинично выглядит тобольская урбанина на фоне руин. Они ставят бесконечные фонарики, лавочки, качельки. Настоящий пир во время чумы", — написал после поездки в город блогер.

Любопытно, что такое катастрофическое состояние памятников никого не возмущает. Почему считают нужным устраивать суд над моделями, которые снялись обнаженными на фоне Кремля, но при этом никто не осуждает мэра Тобольска за руины памятников архитектуры, почему Следственный комитет не возбуждает дело за то, что попраны духовные скрепы, ведь власти именно за них так переживают, когда рассуждают о великой России и осуждают за крамольные фото?!

А доведение до такого состояния города, который при этом претендует еще и на звание туристического центра, преступлением не считают. Что ж, мэру сибирского городка есть о чем подумать, ведь Тобольск действительно красивый город, и сделать его по-настоящему привлекательным туристическим центром вполне под силу, если действительно городом заниматься, а не прятаться за фасадной привлекательной картинкой.

Куратор: Наталия Красовская
Темы тобольск
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