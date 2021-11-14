EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Фишинг, гэтсбинг, гостинг: разновидности слежки в соцсетях

Общество

В наше время проще всего получить информацию о человеке из социальных сетей. Если, конечно, он там присутствует. Но есть люди, которые специально отслеживают активность своих знакомых по их аккаунтам. Делают они это с разными целями и разными способами. Сегодня уже даже появились термины, которые характеризуют те или иные виды "слежки" одних пользователей соцсетей за другими.

 

Орбитинг: я рядом, но отдельно!

Чаще всего "жертвами" орбитинга становятся женщины. Почти у каждой из них есть френды и подписчики противоположного пола, которые вроде бы проявляют к ним интерес, постоянно реагируя на публикации, ставя лайки и проч. Но при этом они никогда не вступают в полноценную переписку, а если дама напишет им сама, то ответ, скорее всего, будет сухим и односложным. Эти мужчины как бы остаются на орбите вашей жизни, но реальное общение их не интересует.

Фишинг: всегда в поиске!

В переводе с английского это слово означает "рыбалка". Фишеры (чаще всего это мужчины, но бывают и девушки) обычно позиционируют себя как находящихся в поиске второй половинки. Они могут проявлять к вам повышенный интерес, активно ставить лайки и писать комментарии к вашим постам. Но если вы зайдёте в аккаунт этого пользователя, то, вероятнее всего, обнаружите там ещё как минимум несколько десятков представителей своего пола, которых он также засыпает лайками и комментариями.

Цель фишера — познакомиться с как можно большим количеством потенциальных партнёров, чтобы потом выбрать из них тех или того, с кем можно строить отношения. Но иногда серьёзные отношения ему вовсе и не нужны, достаточно флирта в Сети. Или он предпочитает иметь нескольких реальных партнеров. Если вас устраивает такой расклад, можете попробовать с ним пообщаться. Однако шансов на настоящий роман тут мало.

Гэтсбинг: посмотри на меня!

Главный герой романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда устраивал роскошные вечеринки, дабы привлечь внимание любимой женщины. Современные гэтсберы целенаправленно размещают в своих аккаунтах ту или иную информацию — фотографии и видео с вечеринок и других мероприятий, посты о свои достижениях, чтобы привлекать внимание определённых людей. Часто речь идёт о представителях противоположного пола. Хотя совсем не факт, что "мишень" вообще увидит эти сториз или фото.

Стэшинг: догадайтесь сами!

 

Это слово из англоязычного сленга, означающее "припрятывание". Стэшеры демонстративно скрывают от подписчиков свою личную жизнь.

К примеру, они выкладывают снимок букета цветов или подарка, но не раскрывают личность того, кто это преподнёс. Либо в кадр как будто случайно попадает чья-то рука — мужская или женская. Понятно, что у человека есть партнёр, но его "прячут". Хотя не исключено, что никакого партнера и нет, а цветы юзер купил себе сам. Просто таким образом он хочет вызвать к себе интерес или, напротив, показать, что он несвободен, чтобы вы не строили планов.

Если вы являетесь в реале партнёром такого человека, то можете обнаружить, что он скрывает ваши отношения, намекая на них, но не заявляя напрямую, что у него есть девушка или бойфренд.

Гостинг: я есть, но не для тебя!

Слово происходит от английского ghost — "призрак".

Допустим, вы познакомились с человеком в Интернете, и у вас завязалось общение или даже реальные отношения. Но в один прекрасный день он или она без всякой особой причины просто исчезает, полностью вас игнорирует, переставая отвечать на сообщения и даже на звонки. При этом бывший партнёр проявляет активность в соцсетях. Он как бы становится привидением — для других он есть, а для вас — нет.

По мнению психологов, причина чаще всего заключается в самом гостере. Возможно, он вообще не стремился к развитию отношений. Возможно, для него это просто вид спорта. А возможно, он встретил кого-то "получше" или просто решил, что вы ему не подходите. Но сообщить вам это напрямую не пожелал. Если человек в течение длительного времени не выходит на связь, хотя явно читает ваши сообщения, то о нём лучше всего забыть.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Социальные сети — оружие пролетариата?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы соцсети мужчины
Новости
МИД РФ обвинил Великобританию в причастности к миграционному кризису
Около 50 мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии
Володин рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
На польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб солдат
500 пострадавших за день: в Египте на охоту вышли скорпионы
Резников: Украина ускорит строительство военно-морской базы в Азовском море
Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского и дал ему "аккуратный" совет
В Офисе Зеленского считают Украину мощным щитом, защищающим весь мир
Россия продает больше водки и увеличивает закупки чая и кофе
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Последние материалы
Володин рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
На польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб солдат
500 пострадавших за день: в Египте на охоту вышли скорпионы
Резников: Украина ускорит строительство военно-морской базы в Азовском море
Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского и дал ему "аккуратный" совет
В Офисе Зеленского считают Украину мощным щитом, защищающим весь мир
Россия продает больше водки и увеличивает закупки чая и кофе
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
NYT: военные США скрыли смертоносное нападение на мирных жителей Сирии
Популярное
Бывший СССР
Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно

Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах СНГ. А между тем, на очереди у Турции тюркскоязычные республики РФ.

Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Мир. Новости мира
WSJ: у России есть опасный для власти США компромат
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль назвал регионы Украины, готовые войти в состав РФ
Ирина Шлионская Фишинг, гэтсбинг, гостинг: разновидности слежки в соцсетях Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров Любовь Степушова Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера
Общество
Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников