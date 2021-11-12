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Автор Ирина Гусакова

Как избежать "пьяных" ДТП

Общество

Русским людям свойственно рисковать, а также полагаться на авось. Десятки тысяч людей садятся за руль в пьяном виде, устраивая в результате ДТП, зачастую со смертельным исходом. Нарушителей даже привлекают к ответственности, но это нисколько не служит им уроком. За этот год пока нет точных цифр печальной статистики по "пьяным" ДТП, но можно обратить внимание на статистику 2020 года, когда вся страна жила на карантине, — и эти цифры неутешительны.

Как избежать "пьяных" ДТП

В МВД отмечают, что в каждом девятом ДТП в этом году принимали непосредственное участие пьяные водители. И хотя показатель общей смертности на дорогах постепенно снижается, как и количество ДТП с участием пьяных водителей, в правительстве всё же обеспокоены сохраняющейся "модой" на вождение в пьяном виде. Ведь за каждой цифрой — судьбы людей, жизнь которых кардинально меняется после столкновения с нетрезвым лихачом. Особенно опасны те, кто чувствует себя безнаказанным, садясь пьяным за руль, припомним, сколько было ДТП с участием знаменитостей или детей влиятельных политиков.

Предприниматель Дмитрий Давыдов, автор инновационного проекта "20 идей по развитию России", отдельно затронул именно эту животрепещущую тему, предложив решения, основанные на опыте других стран, которые помогут усилить позиции государства в этой сфере. На сайте 20idei.ru Давыдов делится своим видением, предлагая законодателям ужесточить наказание за езду в пьяном виде, особенно для тех, кто впервые нарушил закон.

О чем говорит опыт других стран

Дмитрий Давыдов аккумулировал уже работающие схемы борьбы с пьянством за рулём, которые эффективно используются в других странах, и переделал их под российские реалии. Активист уверен, что при законодательной поддержке властей удастся спасти немало жизней. Особый акцент Давыдов делает на достижения Страны восходящего солнца.

  • Японии удалось значительно сократить количество смертельных исходов на дорогах: а причина проста — за вождение в пьяном виде по закону штрафуют на 1 млн йен (это 650 тыс. руб.), в особо тяжёлом случае виновнику грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. При этом штраф накладывают и на пассажиров, исключение не делают даже для пассажиров общественного транспорта. После такого финансового нокдауна вряд ли кому-то захочется нарушить закон.
  • Южная Корея тоже не пренебрегает радикальными мерами. Нетрезвых водителей штрафуют на 20 млн вон (1,2 млн руб.) и отправляют за решётку на пять лет. Далеко не оптимистичная перспектива, не правда ли? Как только была введена подобная система наказаний, количество "пьяных" ДТП с летальным исходом снизилось на 65%.
  • Приводит общественник в пример и опыт Сингапура, где езда в нетрезвом виде вовсе считается уголовным преступлением, даже если виновник не совершил ДТП.
  • Высокие штрафы за "пьяную" езду и в Великобритании — до 590 тыс. руб.
  • Уменьшилось на треть за последние 30 лет количество "пьяных" ДТП и в США, ведь за обнаружение алкоголя в крови водителю придётся расплачиваться деньгами из личного бюджета — штраф в размере $500-1000 мало кого не отрезвил бы.

Как наказывают пьяных автомобилистов в России

В нашей стране нетрезвых автомобилистов штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на срок максимум до двух лет. По мнению Давыдова, такое наказание можно считать символическим жестом, то есть для галочки, мол, наказать же как-то надо, а вот окажет ли это нужное воздействие — вопрос риторический. Устойчивая тенденция роста повторного преступного поведения за рулём говорит о неэффективности введённых санкций.

Поскольку граждане уверены, что серьёзного наказания не последует, они с лёгкостью вновь садятся за руль пьяными. Конечно же, власти не оставили этот факт без внимания и на законодательном уроне ужесточили наказание за повторное "пьяное" вождение (штраф отныне составляет 300-500 тыс. руб.) С 1 июля закон вступил в силу.

Дмитрий Давыдов согласен, что "пьяное" вождение — актуальная проблема, но её всё же можно решить, введя более ощутимое наказание. Причём наказывать надо, по мнению Давыдова, именно впервые попавшихся нарушителей, превентивные меры могут отбить охоту испытывать судьбу.

  • Общественник предлагает увеличить сумму штрафа для таких горе-водителей до 100 тыс. рублей со сроком лишения прав до трёх лет.
  • Давыдов предлагает установить наказание и для тех, кто передает управление автомобилем человеку "под градусом".
  • За отсутствие прав у нетрезвого водителя срок ареста следует увеличить с 15 до 30 суток.

Подобные предупредительные меры, которые ощутимо ударят по кошельку, заставят задуматься каждого, а действительно ли стоит так рисковать.

Но Дмитрий Давыдов считает, что и этих мер недостаточно, следует привлекать к ответственности и пассажиров за своего рода пособничество, ведь если садишься в авто с водителем "под градусом", значит, одобряешь нарушение закона.

Как уверяет Давыдов, если государство будет и пассажиров привлекать к ответственности, то люди будут лишний раз перестраховываться и убеждаться в трезвости водителя, даже такая, казалось бы, незначительная мотивационная мера поможет уменьшить случаи "пьяной" езды. Правда, Давыдов уточняет, что, в отличие от той же Японии, в России эта мера не должна касаться тех пассажиров, которые ездят в общественном транспорте, поскольку они не могут знать, что водитель нетрезв.

Дмитрий Давыдов признаёт, что столь радикальные меры, возможно, кому-то и покажутся суровыми, но на войне, как говорится, все средства хороши, тем более если они помогут уберечь людей от опрометчивого и опасного шага. Автор "20 идей" надеется, что его наработки получат законодательную поддержку и помогут изменить жизнь страны к лучшему.

Куратор: Наталия Красовская
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