QR-коды будут повсюду — список ограничений для населения

Россиян официально уведомили о том, что обязательные QR-коды сохранятся до конца пандемии, и могут ещё остаться надолго после её завершения. Они будут нужны практически везде.

Требовать коды будут в транспорте, в кафе, фитнесах, а обойтись без них можно в аптеках, в магазинах товаров первой необходимости, в общественном городском транспорте, такси и междугороднем транспорте.

Информация в коде — это данные о вакцинации российскими вакцинами, о перенесённом в последние полгода заболевании или о медотводе от прививки, выданном государственными медицинскими организациями, напоминают авторы паблика "Мэйдэй. Хроника пикирования".

Что касается транспорта на дальние расстояния, то QR-коды понадобятся при международных перелетах, в поездах (любых) и электричках между городами. А если нет QR-кода или человек — иностранец, то до 1 февраля придётся показывать свежий ПЦР-тест при посадке в самолёт или поезд.

Причём, лаборатории будут выгружать эти данные на Госуслуги самостоятельно. Если куплены билеты, а кода нет, вам обязаны вернуть деньги по заявлению.

Пенсионерам без интернета с кнопочным телефоном распечатают код те, кто купил билет — соцработники, родные, турагентство. А что делать тем, кто привит вакциной Pfizer, Moderna, правительство ещё не решило.

Покупка левого QR-кода будет очень плохим шагом, особенно, если на этом поймают органы правопорядка. Воообще, такие действия — это уголовная статья с перспективой получить до 5 лет за подделку документов и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Если же вы покажете чужой код — вас просто не пустят и и вызовут полицию.

Так что по сути бумеранг чёрного рынка возвращается к антиваксерам. После ужесточения форм прививочной документации Минздравом, фальсификаторы начали уходить с рынка, а на теневых площадках появились базы данных клиентов, купивших поддельные справки о прохождении вакцинации.

То есть ФИО, адреса, номера телефонов, паспортов, полисов ОМС и СНИЛС россиян, купивших поддельные сертификаты, теперь продаются в сети.

По заявлениям продавцов, полный пакет данных каждого клиента доступен по бросовой цене в 30-40 рублей, так как объявлена "ликвидационная распродажа". Всё это выглядит поводом для последующего шантажа, хотя сами продавцы не горят желанием этим заниматься, так как "с одной продажи подделок уже заработали себе до конца жизни".

Незыгарь отмечает, что ввиду распространения деятельности оптовиков по всей географии РФ оборот каждого из оставшихся может доходить до миллиона оформленных привитых, а общая доля лже-иммунизированных превышает 20% от всех занесённых в итоговую статистику.

В то же время активизировался и сайт для петиций "CitizenGO Россия" со штаб-квартирой в Испании и доменом, зарегистрированным в США восемь лет назад. Как отмечает специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян, за CitizenGO стоят маргиналы, а сами петиции не имеют никакой юридической силы в России.

Летом сайт WikiLeaks опубликовал более 17 тыс. документов CitizenGO и её учредителя HazteOir за период с 2001 по 2017 год. Авторы расследования указали на объединение в 2012-м обеих платформ с Центром семьи, религии и общества Ховарда США. Основной целью организации WikiLeaks назвал "влияние на политику под прикрытием семейных ценностей".

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