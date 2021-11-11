Распродажи — это одна большая фикция

Некоторые специально "охотятся" за акциями и распродажами, чтобы приобрести те или иные товары со скидкой. Но связано ли это с реальным снижением цен? Увы, в большинстве случаев скидки являются фиктивными.

Стимулирование спроса

Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин рассказывает, что распродажи связаны прежде всего с падением покупательского спроса — к примеру, во времена различных финансовых кризисов. Которые, как вы знаете, случаются постоянно.

"В периоды, когда у людей становится меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей".

Но, по словам экспертов, это всего лишь уловки, не имеющие отношения к реальному снижению стоимости. Вот наиболее распространённые из них.

Яркие ценники

Обычно ценники на "товары по акции" выделяются ярко-жёлтым, красным или зелёным цветом, чтобы сразу броситься в глаза покупателю. Но на деле другой аналогичный товар может стоить ещё дешевле. Просто ценники со скидками размещают на уровне глаз или вообще ставят "акционные" товары на отдельные полки в начале ряда. Так что мимо них никак нельзя пройти, не заметив.

Уменьшение объёма товара

В упаковке сахара, продающейся по привлекательной цене, может оказаться не 1 килограмм, а 900 граммов. Но это можно рассмотреть только, если внимательно обследовать упаковку. И тогда цена уже не покажется вам такой заманчивой. Тем более если вы купили не один, а несколько пакетов сахара. Пять пакетов — минус целых полкило!

"Два по цене одного"

Допустим, один пакет сока стоит 150 рублей, но если вы берёте два, то каждый из них обойдётся вам "всего" в 75 рублей. Однако отнюдь не все покупатели так внимательны, чтобы разобраться в этой хитрости. Нередко человек видит приемлемые цифры на ценнике и хватает пакет с полки. И не всегда на кассе ему честно скажут, что для скидки надо было взять вторую упаковку.

Кроме того, не каждому требуются два пакета одинакового сока. Таким образом часто сбывают залежавшийся товар. А может, сок изначально, без акции, стоил 75 рублей за упаковку.

Не гонитесь за скидками!

Чтобы не попасться на удочку маркетинга, Дмитрий Янин и другие эксперты дают следующие рекомендации.

Отправляйтесь в магазин, только имея на руках список необходимых покупок. Тогда будет меньше соблазна приобрести что-то лишнее.

Изучайте сроки годности на упаковках. Часто со скидкой продают просроченные товары или такие, у которых срок годности вот-вот пройдёт. Особенно обращайте внимание на скоропортящиеся продукты — колбасу, йогурты, пирожные с кремом.

Сравнивайте стоимость акционных товаров со стоимостью аналогичных товаров, на которых нет скидки. Если вы делаете покупки онлайн, не помешает сравнить цены с товарами в сетях конкурентов. Не исключено, что там они окажутся гораздо ниже.

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