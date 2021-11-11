Некоторые специально "охотятся" за акциями и распродажами, чтобы приобрести те или иные товары со скидкой. Но связано ли это с реальным снижением цен? Увы, в большинстве случаев скидки являются фиктивными.
Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин рассказывает, что распродажи связаны прежде всего с падением покупательского спроса — к примеру, во времена различных финансовых кризисов. Которые, как вы знаете, случаются постоянно.
"В периоды, когда у людей становится меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей".
Но, по словам экспертов, это всего лишь уловки, не имеющие отношения к реальному снижению стоимости. Вот наиболее распространённые из них.
Обычно ценники на "товары по акции" выделяются ярко-жёлтым, красным или зелёным цветом, чтобы сразу броситься в глаза покупателю. Но на деле другой аналогичный товар может стоить ещё дешевле. Просто ценники со скидками размещают на уровне глаз или вообще ставят "акционные" товары на отдельные полки в начале ряда. Так что мимо них никак нельзя пройти, не заметив.
В упаковке сахара, продающейся по привлекательной цене, может оказаться не 1 килограмм, а 900 граммов. Но это можно рассмотреть только, если внимательно обследовать упаковку. И тогда цена уже не покажется вам такой заманчивой. Тем более если вы купили не один, а несколько пакетов сахара. Пять пакетов — минус целых полкило!
Допустим, один пакет сока стоит 150 рублей, но если вы берёте два, то каждый из них обойдётся вам "всего" в 75 рублей. Однако отнюдь не все покупатели так внимательны, чтобы разобраться в этой хитрости. Нередко человек видит приемлемые цифры на ценнике и хватает пакет с полки. И не всегда на кассе ему честно скажут, что для скидки надо было взять вторую упаковку.
Кроме того, не каждому требуются два пакета одинакового сока. Таким образом часто сбывают залежавшийся товар. А может, сок изначально, без акции, стоил 75 рублей за упаковку.
Чтобы не попасться на удочку маркетинга, Дмитрий Янин и другие эксперты дают следующие рекомендации.
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