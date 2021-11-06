Студенческие братства Америки: не так страшен чёрт, как его малюют

Наверное, вы слышали о закрытых студенческих обществах. Особенно они распространены на Западе, например, в Йельском университете США. О них ходит множество слухов и легенд, иногда довольно-таки жутковатых. Но на деле речь идёт просто о сформированных веками традициях.

Йельский университет

"Рыцари" и "варвары"

Самую большую известность обрело тайное общество "Череп и кости" при Йельском университете. Его основала в 1832 году группа старшекурсников во главе с Уильямом Расселом, занимавшим пост секретаря Йеля.

Штаб-квартиру устроили в центре старого университетского кампуса, на Хай-стрит. Символом общества стала смерть, а гербом — череп с костями. Членами братства могли стать лишь молодые люди из аристократических семейств англо-саксонского происхождения и протестантского вероисповедания.

Каждый год в общество принимают строго 15 человек, по числу основателей XIX века. Прежде это были только студенты мужского пола, но с 1991 года в клуб разрешено вступать и девушкам. У "Черепа и костей" есть своя терминология. Так, участники клуба называют самих себя "рыцарями", а всех непосвященных именуют "варварами". Также, вступая в общество, они обязуются всегда поддерживать друг друга. И это не пустые слова, они имеют вполне материальные последствия. Скажем, по окончании университета каждый член клуба получает 15 тысяч долларов "подъёмных". А тем, кто вступает в брак, дарят антикварные напольные часы.

В "Черепе и костях" состояло немало самых успешных людей Америки. Это экс-президенты США Уильям Говард Тафт, а также Джордж Буш-старший и младший; Генри Стимсон, занимавший пост министра обороны при Рузвельте; американский посол в СССР Эверелл Харримэн, несколько членов семьи Рокфеллеров, и, наконец, бывший госсекретарь США, а ныне специальный представитель президента по вопросам климата Джон Форбс Керри.

Что ждёт новичков?

Тайное общество студентов Йельского университета "Череп и кости"

Название и символика клуба, а также его максимальная закрытость породили множество мифов. Так, утверждается, что новички должны в обязательном порядке проходить ритуал инициации, во время которого их заставляют обнажёнными ложиться в гроб и подробно рассказывать о своей сексуальной жизни.

Но это ещё не всё. Когда они встают из гроба, то подвергаются жестокому избиению. После этого неофитов вываливают в грязи, и напоследок они должны выпить крови из черепа…

Между тем, из книги "Тайны Могилы", которую опубликовала в 2002 году выпускница Йеля Александра Роббинс, следует, что о подобных ужасах и речи не идёт. Вступающим в общество просто завязывают глаза и толкают вперёд. При этом они должны читать наизусть клятву организации. А под конец им предлагают выпить популярный безалкогольный напиток Gatorade. И никакого гроба, избиения, грязи и крови!

"Большая тройка" Йеля

Но "Череп и кости" — не единственное закрытое студенческое общество Йеля. Есть и другие, с не менее давней историей и традициями. Например, общество "Волчья голова", основанное в 1884 году старшекурсниками и выпускниками университета, и первоначально носившее название "Серые братья".

Существует также организация "Свиток и Ключ". Когда-то она была создана Джоном Портером и Уильямом Кингсли, которым отказали во вступлении в "Череп и кости". Сейчас все эти сообщества входят в "большую тройку" студенческих братств Йеля.

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