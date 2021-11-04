"Херики-оники": во что играют школьники на задней парте

В современной России практически невозможно найти человека, который в школьные годы не играл бы в "крестики-нолики", "морской бой" или "камень, ножницы, бумага". Однако историю происхождения этих детских игр знает лишь узкий круг историков, в то время как она невероятно интересна и удивительна.

"Морской бой": бизнес стратегия

На протяжении многих десятилетий бесспорным лидером настольных игр школьников считается "Морской бой". Когда-то морские баталии проходили на листочках бумаги. Сегодня варианты "Морского боя" можно встретить в электронном виде на планшетах и мобильных телефонах. При этом самой игре в этом году исполнилось ровно девяносто лет. Её изобретение относят к 1931 году, времени Великой экономической депрессии в США. В этот сложнейший период американской истории молодые граждане страны старались максимально проявить свои таланты, чтобы выбраться из нищеты.

Одним таких людей был молодой инженер-чертёжник Милтон Брэдли. Переехав в США из Европы, мужчина работал наёмным служащим, владел магазином цветной литографии, но заработать на безбедную жизнь никак не мог. Однажды Милтон Брэдли решил, что человек никогда не жалеет денег только на своих детей. Вооружившись данной идеей, мужчина создал свою первую настольную игру Checkered Game of Life, которая учила людей добродетели. Игроки бросали кубик и делали фишкам ходы по игровому полю. Фишка могла попасть на клетку определённой добродетели или греха. В первом случае игрок плюсовал в свою копилку очко, а во втором вычитал. Побеждал тот игрок, который первым набирал сто очков добродетели.

При этом сам Милтон Брэдли сначала не очень верил в успех своей затеи, но первый же тираж игры был продан всего за двое суток. В 1861 году суммарно оказалось реализовано 45 000 комплектов игры. Организовав фирму, бизнесмен стал производить настольные игры. Однажды один из его сотрудников, страстный поклонник истории, предложил создать игру, имитирующую морские позиционные войны Первой Мировой войны. Вскоре в 1931 году появился знаменитый "Морской бой".

"Камень, ножницы, бумага": китайский плагиат

Если взрослому человеку необходимо сделать выбор между равными по важности событиями, он обычно кидает монетку, дети в данной ситуации разыгрывают партию в "камень, ножницы, бумага". Данная игра невероятно популярна в нашей стране, но её родиной является Китай XVII века. Правда, в этой восточной стране игра именовалась "шоушилинг", а на пальцах игроки должны были выкинуть не камень, ножницы и бумагу, а человека, муравья и слона. В то время как в России камень тупит ножницы, бумага побеждает камень, а ножницы режут бумагу, в Китае муравей кусает слона, человек раздавливает муравья, а слон давит человека.

Со временем данная популярная игра из Китая перешла в Европу, а уже оттуда в XIX веке в Российскую империю, несколько изменив "действующих лиц" сражения. От китайского варианта остался лишь счёт. Наверняка многие из читателей в школьные годы задумывались, почему во время игры произносится "камень, ножницы, бумага, цу е фа". В переводе на русский "цу е фа" означает: "итак, получилось…".

"Херики-оники": игра из тьмы веков

Если бы современный школьник предложил гимназисту царской России сыграть в "крестики-нолики", тот бы его просто не понял, поскольку до 1918 года данная игра именовалась "херики-оники". Дело в том, что в те годы игру соотносили не с иксом и нулём, а с буквами "О" и "Х", которые в азбуке Российской империи читались, как "Херъ" и "Оно".

При этом историки до сих пор точно не могут установить дату изобретения этой самой древней из детских игр. Её первые аналоги были обнаружены в древней Индии около двух тысячелетий назад. Невероятно популярна данная игра была в Римской империи, а в средние века в Италии существовали даже специальные кафе, где посетители с утра до ночи резались в "крестики-нолики". По подсчётам учёных, когда в 1851 году состоялся первый чемпионат мира по "крестикам-ноликам", игре было посвящено 14 песен, 3 оды, 2 повести, 12 анекдотов, 6 рассказов и 231 научная статья.

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