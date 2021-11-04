В Москве прошёл 3-й Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины"

С 15 по 17 октября 2021 г. в 55 павильоне ВВЦ с успехом прошёл 3-й Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, который был представлен на бизнес-площадке "Женщина третьего тысячелетия".
Партнёром Фестиваля выступил "Евразийский женский форум".
Гости мероприятия смогли увидеть продукцию мастеров, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, приобрести понравившиеся изделия, а также получить необходимую информацию и консультации. На фестивале работало Международное профессиональное жюри.
Фестиваль представляет площадку для объединения и взаимодействия сфер бизнеса, культуры и туризма, по средствам НХП и ремёсел.
В фестивале были представлены более 12 регионов РФ и зарубежные страны (Венгрия, Армения, Ирак, Южная Корея, Абхазии и др.) — художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, дизайнеры, представители других творческих направлений.
Венгрия широко представила регион Бач-Кишкун, продукцию, сделанную руками женщин, туристический потенциал и другие достопримечательности.
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВХОД БЫЛ СВОБОДНЫЙ!!!
15.10 в 12.00 состоялось Торжественное открытие 3-го Международного Фестиваля НХП и ремёсел "Руками женщины".
Открыла Фестиваль Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия.
В церемонии открытия приняли участие и выступили с приветственным словом почетные гости:
16 октября в 12.00 состоялось торжественное открытие фотовыставки Международного фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах" и церемония награждения Победителей.
Конкурс призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
Реализация мероприятий Международного фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах" направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.
На открытии фотовыставки прошли этно-показы, выступление музыкальных коллективов.
Гости Фестиваля смогли полюбоваться национальными орнаментами, куклами ручной работы, украшениями, продукцией алтайских мастеров, познакомиться с самобытностью Венгрии, изделиями мастеров Якутии и др. регионов и стран.
17 октября 2021 г. в 12.00 состоялось торжественное закрытие выставки.
По итогам работы бизнес площадки "Женщина третьего тысячелетия" президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия и генеральный директор Global Menedzsment Kft (Венгрия) Илона Чех подписали соглашение о сотрудничестве.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве Между РОО "Интернациональный Союз Женщин" и Культурным центром Посольства Армении.
Партнёр Фестиваля "Руками женщины" — Международная Ассоциация моды и дизайна (Италия) в лице представителя Каримовой Ирины (руководитель портала Fashion Education. ru,) вручила участникам — дизайнерам фестиваля сертификат на участие в показе мод проекта "Променад моды" в Милане (Италия) и сертификат на 5 дневное обучение в Милане на бесплатной основе.
Участники Фестиваля были награждены дипломами победителя. Партнёры фестиваля были отмечены благодарностями.
На протяжении проведения Фестиваля работали волонтеры благотворительного фонда "Афалины".
Официальный сайт проекта: www. handswomen. com.
Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины" зарекомендовал себя как современная международная единственная гендерная выставка в России, которая объединяет мастериц народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.
Одна из основных целей Фестиваля — популяризация культурного наследия России по средствам народно художественных промыслов и ремёсел как на территории нашей страны, так и на зарубежных площадках.
Организатором Фестиваля выступил РОО "Интернациональный союз женщин" по поддержке женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса (www.iwuorg.com).
Генеральный информационный партнёр Медиа-холдинг Pravda. Ru (www.pravda.ru).
Радиопартнёр "Радио Дача" (www.radiodacha.ru)
Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер для обеспечения безопасности участников и посетителей выставки и предотвращения распространения COVID-19.
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