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Автор Ирина Гусакова

В Москве прошёл 3-й Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины"

Общество

С 15 по 17 октября 2021 г. в 55 павильоне ВВЦ с успехом прошёл 3-й Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, который был представлен на бизнес-площадке "Женщина третьего тысячелетия".

В Москве прошёл 3-й Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины"

Партнёром Фестиваля выступил "Евразийский женский форум".

Гости мероприятия смогли увидеть продукцию мастеров, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, приобрести понравившиеся изделия, а также получить необходимую информацию и консультации. На фестивале работало Международное профессиональное жюри.

Фестиваль представляет площадку для объединения и взаимодействия сфер бизнеса, культуры и туризма, по средствам НХП и ремёсел.

В фестивале были представлены более 12 регионов РФ и зарубежные страны (Венгрия, Армения, Ирак, Южная Корея, Абхазии и др.) — художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, дизайнеры, представители других творческих направлений.

Венгрия широко представила регион Бач-Кишкун, продукцию, сделанную руками женщин, туристический потенциал и другие достопримечательности.

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВХОД БЫЛ СВОБОДНЫЙ!!!

15.10 в 12.00 состоялось Торжественное открытие 3-го Международного Фестиваля НХП и ремёсел "Руками женщины".

Открыла Фестиваль Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия.

В церемонии открытия приняли участие и выступили с приветственным словом почетные гости:

  • Г-н Милорад Шчепанович — Посол Черногории;
  • Президент Международного женского клуба (IWC Moscow) — г-жа Тоби Шавабка — супруга посла Иорданского Хашимитского Королевства в России;
  • Супруга посла Туниса — г-жа Надиа Бэн Салем;
  • Консул посольства Уругвая — господин Густаво Пьегас;
  • Третий секретарь посольства Армении Рипсиме Маркосян;
  • Советник по внешне экономическим вопросам посольства Венгрии в России — Тимеа Эндрейтер (Timea Endrejter);
  • Советник политического отдела посольства ЮАР (Ms Cecile Heppes, Counsellor Political) — г-жа Сесиль Хеппес;
  • Ответственный по торгово-экономическим вопросам, госпожа Елена Десятова. Посольство Уругвая;
  • Её Превосходительство г-жа Эльза Мария Барбер душ Сантуш - Государственный секретарь по делам семьи и продвижения женщин. Республика Ангола;
  • Руководитель культурного центра при посольстве Армении — Владимир Габбе;
  • Руководитель представительства Архангельской области при правительстве РФ — Наумова Назиля Аслановна;
  • Начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти РФ от Представительства Губернатора Свердловской области — Жильцова Ольга Николаевна;
  • Генеральный директор, главный редактор Медиахолдинга Pravda. Ru, член попечительского совета бизнес площадки "Женщина третьего тысячелетия" — Новикова Инна Семеновна;
  • Людмила Фёдоровна Вострикова, супруга советника-посланника, представитель Сообщества жён российских дипломатов;
  • Президент Ассоциации женщин предпринимателей России — Потягова И. В.;
  • Вице-президент региональной общественной организации "Интернациональный союз женщин", президент ГК "Атлас здоровья" — Анна Василец и другие почётные гости.

16 октября в 12.00 состоялось торжественное открытие фотовыставки Международного фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах" и церемония награждения Победителей.

Конкурс призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.

Фестиваль НХП и ремесел «Руками женщины»
Фестиваль НХП и ремесел "Руками женщины", работы мастеров

Реализация мероприятий Международного фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах" направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

На открытии фотовыставки прошли этно-показы, выступление музыкальных коллективов.

Фестиваль НХП и ремесел «Руками женщины», работы мастеров
Фестиваль НХП и ремесел «Руками женщины», работы мастеров

Гости Фестиваля смогли полюбоваться национальными орнаментами, куклами ручной работы, украшениями, продукцией алтайских мастеров, познакомиться с самобытностью Венгрии, изделиями мастеров Якутии и др. регионов и стран.

17 октября 2021 г. в 12.00 состоялось торжественное закрытие выставки.

По итогам работы бизнес площадки "Женщина третьего тысячелетия" президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия и генеральный директор Global Menedzsment Kft (Венгрия) Илона Чех подписали соглашение о сотрудничестве.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве Между РОО "Интернациональный Союз Женщин" и Культурным центром Посольства Армении.

Партнёр Фестиваля "Руками женщины" — Международная Ассоциация моды и дизайна (Италия) в лице представителя Каримовой Ирины (руководитель портала Fashion Education. ru,) вручила участникам — дизайнерам фестиваля сертификат на участие в показе мод проекта "Променад моды" в Милане (Италия) и сертификат на 5 дневное обучение в Милане на бесплатной основе.

Участники Фестиваля были награждены дипломами победителя. Партнёры фестиваля были отмечены благодарностями.

На протяжении проведения Фестиваля работали волонтеры благотворительного фонда "Афалины".

Официальный сайт проекта: www. handswomen. com.

Международный Фестиваль НХП и ремёсел "Руками женщины" зарекомендовал себя как современная международная единственная гендерная выставка в России, которая объединяет мастериц народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Одна из основных целей Фестиваля — популяризация культурного наследия России по средствам народно художественных промыслов и ремёсел как на территории нашей страны, так и на зарубежных площадках.

Организатором Фестиваля выступил РОО "Интернациональный союз женщин" по поддержке женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса (www.iwuorg.com).

Генеральный информационный партнёр Медиа-холдинг Pravda. Ru (www.pravda.ru).

Радиопартнёр "Радио Дача" (www.radiodacha.ru)

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер для обеспечения безопасности участников и посетителей выставки и предотвращения распространения COVID-19.

Куратор: Наталия Красовская
Темы культура альфия амирова
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