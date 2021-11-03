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Автор Вадим Горшенин

Мау посадил бы Ломоносова за решётку?

Общество

На днях ректор РАНХиГС Владимир Мау высказался о главных целях вверенного ему учреждения в интервью телеканалу "Россия 24". Публикуем мнение Председателя совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадима Горшенина об этом неоднозначном интервью.

Мау посадил бы Ломоносова за решётку?

Мало кто сомневался, думаю, что российское образование дойдёт в результате до того дна, в которое долго опускалось.

Вчера ректор РАНХиГС Владимир Мау в ходе интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что "академия, университет является инвестиционной сферой, куда люди осуществляют свои инвестиции". Философия вполне себе понятная, гайдаровская. Так ведь и сам Мау является исполнительным директором оргкомитета Гайдровского форума.

Другой вопрос в том, что РАНХиГС работает при президенте России, председателем его попечительского совета является руководитель администрации главы государства, находится поэтому, как понимаю, на бюджетном финансировании. Поэтому позиция о студентах-инвесторах, или скорее родителей студентов как инвесторов, — несколько странная. И я бы сказал, разрушительная для государства.

Для чего образование нужно людям, понятно. А для чего оно нужно стране и обществу в целом? Для чего Советская власть через год после Октябрьской революции приняла положение "О единой трудовой школе РСФСР", а в 1920-м образовала ВЧК по ликвидации безграмотности? Зачем в 1933-м году было введено обязательное семилетнее образование. Сталин подходил к вопросам развития образования просто: стране нужны были высококвалифицированные кадры для прорыва вперёд. Эти прорывы и были. Надо ли их перечислять?

Кстати, РАНХиГС появилась на базе Академии народного хозяйства, которая специализировалась на выпуске лидеров экономики в СССР. Думаю, её первый ректор Николай Мельников переворачивается в гробу.

Современный подход ректора президентского вуза, как видим, заключается в другом: образование — личное дело гражданина и его родителей, Россия не нуждается в создании интеллектуального пласта, из которого выращивались бы лидеры науки, экономики.

Стране нужна сегрегация выпускников школ, в результате которой образование получали бы только те, родители которых смогли отложить деньги на обучение.

Удивительно: с этой точки зрения, даже Михайло Ломоносову было легче — для того, чтобы учиться в Славяно-греко-латинской академии, он просто подделал документы и выдал себя "за сына холмогорского дворянина". Позже, в Академии наук, куда он поступил, даже после вскрывшегося обмана его не стали отчислять. Как бы с Ломоносовым, живи он сейчас, поступили в РАНХиГС, рассказывать, видимо, не стоит. Хотя можно и предположить, что руководство академии просто сдало бы его за мошенничество, несмотря на все выдающиеся качества, что были у светила русской науки, поэзии, филологии и т. д.

Отдавать одно из самых важных направлений развития экономики и народного хозяйства на откуп частным инвестициям в XXI веке не только постыдно и безнравственно, учитывая достижения нашей страны в этом вопросе, но и преступно, на мой взгляд.

Однако именно об этом говорит руководитель президентской академии в эфире федерального канала.

Необходимо было бы уточнить и вот ещё что. В соответствии с высказанным Владимиром Мау мнением, президентская академия становится по сути коммерческим предприятием, привлекающим инвестиции граждан. Но мы ж с вами знаем, какая основная цель, в соответствии с гражданским кодексом, стоит перед коммерческими предприятиями? Да, это извлечение прибыли. Постойте, при чём здесь тогда образование? Перед учебными заведениями ведь стоит совсем другая главная цель — дать образование учащимся. Владимир Мау может долго заниматься словесной эквилибристикой насчёт главных целей, но нам, обществу, их надо чётко разделять, понимая, что от целеполагания зависит и результат.

Гайдаровщина продолжает уничтожать общество, страну, её экономику.

Сегодня я узнал о направлении студентов медицинских вузов в помощь медикам в поликлиниках и больницах — медучреждениям не хватает кадров. Заметьте, направляют не только студентов, обучающихся на бесплатной основе, но и платников. То есть учебные планы вузов рушатся, студенты не смогут возместить недополученные знания никоим образом. А всё это происходит, если помните, из-за повсеместного сокращения медперсонала в рамках когда-то заявленной цели софинансирования медицины гражданами. То есть из-за отхода от конституционных принципов в сфере медицинского обеспечения.

Всё как в спорте: после закрытия общедоступных массовых спортивных школ и секций профессиональные клубы приглашают к себе иностранцев из государств, где система массового детского спорта ещё действует.

Возвращаясь же к тезису, который обозначил Владимир Мау в своём интервью "России 24", можно отметить одно.

Если Владимир Путин, при котором действует РАНХиГС, придерживается другой точки зрения, то ректор учебного заведения очевидно его подставил.

Если же озвученная точка зрения согласована, пою песнь скорби о когда-то передовом в мире советском и, соответственно, российском образовании.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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