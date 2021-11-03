В Москве состоялся бизнес‑форум "Женщина третьего тысячелетия"

С 15 по 17 октября 2021 г. в 55 павильоне ВВЦ с успехом прошел бизнес-форум "Женщина третьего тысячелетия".

Сегодня развитие малого и среднего бизнеса просто немыслимо без самого активного участия женщин. В последнее время роль женщин в формировании социально-экономического развития, в формировании благоприятного инновационно-инвестиционного климата заметно повысилась.

"Женщина третьего тысячелетия" — это программа стратегического развития нашей организации, использующая огромные возможности, связанные с продвижением женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса, платформа, которая соединяет участниц с лучшими решениями.

На пленарном заседании обсуждались такие вопросы как:

Женское предпринимательство — как ключевой драйвер инклюзивного и жизнеспособного роста;

Продвижение к равенству и расширению прав и возможностей;

Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин;

Международные женские сети, как платформа общения;

Здоровье женщины — благополучие нации и др. важные темы.

Пленарное заседание открыла Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" — Амирова Альфия.

На пленарном заседании выступали:

Вице-президент РОО "Интернациональный Союз женщин", президент ГК "Атлас здоровья" — Анна Василец ;

; Генеральный директор, главный редактор Медиа-холдинга Pravda.Ru — Новикова Инна Семеновна ;

; Советник депутата областного собрания области Бач-Кишкун и мэра г. Кишкунахалаш (Венгрия) по вопросам экономического сотрудничества с РФ — Георгий Россихин ;

; Руководитель культурного центра Посольства Армении — Владимир Габбе ;

; Руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация Женщин предпринимателей России" — Римма Каракотова ;

; Начальник Отдела по взаимодействию с органами государственной власти РФ от Представительства Губернатора Свердловской области — Жильцова Ольга Николаевна ;

; Начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями — Кира Зекир-оглы и др. почётные гости.

Бизнес-форум «Женщина третьего тысячелетия», Инна Новикова

Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия зачитала приветственные письма от:

Председателя комитета Совета Федерации по социальной политике — Святенко И. Ю.

Вице президента Союза "Московская торгово-промышленная палата" Варданян С. О.

Инна Юрьевна Святенко отметила:

"Сегодня одним из определяющих условий развития государства и процветания общества является повышение профессиональной и социальной активности женщин, в том числе в бизнесе. Площадка "Женщина третьего тысячелетия" стала местом для объединения женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, на которой обсуждаются такие актуальные вопросы, как обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин… Без сомнения, Форум несёт большой вклад в решение этих задач". "На повестке дня вашей встречи — актуальные проблемы, связанные с обеспечением активного участия женщин во всех сферах малого и среднего бизнеса…… Нет никаких сомнений, что обсуждаемые на площадке вопросы будут интересными и полезными не только предпринимателям, но и представителям государственной власти, имеющим отношение к поддержке малого и среднего бизнеса, его финансированию и контролю за его деятельностью", — написал Варданян Сурен Оганесович.

На форуме состоялась серия круглых столов, на которых обсуждали актуальные на сегодняшний день темы:

Стратегическое развитие в России и инновационные технологии в сегменте малого и среднего бизнеса;

Медицинский туризм после пандемии;

Представление регионов /стран по средствам МСП и культуры;

Роль женщин в повестке устойчивого развития и глобальных изменений ESG трансформации.

По итогам проведения бизнес площадки было принято решение о создании Международного дискуссионного клуба "Женщина третьего тысячелетия", с привлечением экспертов международного уровня из разных сфер.

Организатором выступил РОО "Интернациональный союз женщин" по поддержке женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса (www.iwuorg.com).

Генеральный информационный партнёр Медиа-холдинг Pravda.Ru (www.pravda.ru).

Мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер для обеспечения безопасности участников и посетителей выставки и предотвращения распространения COVID-19.