С 15 по 17 октября 2021 г. в 55 павильоне ВВЦ с успехом прошел бизнес-форум "Женщина третьего тысячелетия".
Сегодня развитие малого и среднего бизнеса просто немыслимо без самого активного участия женщин. В последнее время роль женщин в формировании социально-экономического развития, в формировании благоприятного инновационно-инвестиционного климата заметно повысилась.
"Женщина третьего тысячелетия" — это программа стратегического развития нашей организации, использующая огромные возможности, связанные с продвижением женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса, платформа, которая соединяет участниц с лучшими решениями.
На пленарном заседании обсуждались такие вопросы как:
Пленарное заседание открыла Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" — Амирова Альфия.
На пленарном заседании выступали:
Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Амирова Альфия зачитала приветственные письма от:
Инна Юрьевна Святенко отметила:
"Сегодня одним из определяющих условий развития государства и процветания общества является повышение профессиональной и социальной активности женщин, в том числе в бизнесе. Площадка "Женщина третьего тысячелетия" стала местом для объединения женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, на которой обсуждаются такие актуальные вопросы, как обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин…
Без сомнения, Форум несёт большой вклад в решение этих задач".
"На повестке дня вашей встречи — актуальные проблемы, связанные с обеспечением активного участия женщин во всех сферах малого и среднего бизнеса……
Нет никаких сомнений, что обсуждаемые на площадке вопросы будут интересными и полезными не только предпринимателям, но и представителям государственной власти, имеющим отношение к поддержке малого и среднего бизнеса, его финансированию и контролю за его деятельностью", — написал Варданян Сурен Оганесович.
На форуме состоялась серия круглых столов, на которых обсуждали актуальные на сегодняшний день темы:
По итогам проведения бизнес площадки было принято решение о создании Международного дискуссионного клуба "Женщина третьего тысячелетия", с привлечением экспертов международного уровня из разных сфер.
Организатором выступил РОО "Интернациональный союз женщин" по поддержке женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса (www.iwuorg.com).
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Мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер для обеспечения безопасности участников и посетителей выставки и предотвращения распространения COVID-19.
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