Фешен-бизнесмен Луковский: если ты следуешь тенденциям, то уже не модный человек

Как пандемия повлияла на моду, что стоит носить нынешней осенью и по каким принципам следует подбирать себе одежду, рассказал Pravda.Ru дизайнер, арт-директор и главный режиссёр Bureau Lukovsky Сергей Луковский.

Мода в период пандемии

— Сергей, поговорим о модных тенденциях осени 2021 года. Сейчас в моду входит трикотаж. Это связано с пандемией?

— Сложно говорить о тенденциях, когда ты уже полтора года сидишь на изоляции. У нас есть большие ограничения в проведении массовых мероприятий, и наш бизнес сильно подвержен данному влиянию, потому что раньше у нас было огромное количество:

фешен-шоу,

презентаций коллекций одежды.

Из-за ограничений многие дизайнеры не могут заполнять медиапространства новыми показами и презентациями.

Сейчас начался очередной локдаун, и мы можем только лежать на диванах. Если мы лежим на диванах, это должно быть удобно. А удобно может быть только в трикотаже.

Я постоянно пользуюсь изделиями из трикотажа, потому что для меня это прежде всего удобно.

— Среди модных цветов сезона много ярких, неоновых расцветок. Предыдущие сезоны мы носили что-то тёмное, а сейчас дизайнеры предлагают верхнюю одежду насыщенных оттенков: зелёный, ярко-оранжевый, синий "вырвиглаз". Почему главным цветом сезона считается зелёный?

— Объяснить появление новых тенденций всегда сложно. Наверное, это прежде всего нацелено на востребованность определённых вещей. У меня как профессионала сложное отношение ко всем тенденциям и направлениям. Потому что если ты следуешь тенденциям, то отстал от времени. Если ты смотришь на тенденции, то уже не модный человек. Чтобы быть модным, нужно быть впереди.

Единственная тенденция, которой я бы советовал следовать: носи несочетаемое и то, что не носят другие. Будь индивидуальностью.

Носите то, что удобно

— Сергей, вы какие-то особо модные вещи носили в "нулевые"?

— Конечно. Я был тогда молод, тестостерон гулял и кровь бурлила. Покупал джинсы, мазал хлоркой, вываривал в отбеливателе и рвал джинсы, чтобы они были рваными. Но мы же прекрасно знаем, что мода, как и многое в этом мире, циклично. То есть мы постоянно возвращаемся к тому, что уже было. Создать что-то новое как в моде, так и в искусстве слишком сложно. Если мы берём музыку — уже написана вся музыка. Если мы берём живопись, то уже были использованы все материалы, приёмы.

Люди одеваются не один десяток тысяч лет и будут продолжать одеваться. Соответственно, дизайнерам сложно что-то придумывать. Мне кажется, именно этим оправдана цикличность. Мы возвращаемся в:

1960-е,

1970-е,

1980-е,

1990-е.

— Сейчас тенденция "нулевых" или 1990-х сохраняется?

— Мне сложно говорить о тенденциях, потому что я всегда стараюсь им не следовать. Всегда, что бы ни надевал, я пытаюсь вываливаться из массы. Объясните мне, зачем тенденция, если мы стремимся прежде всего к самовыражению. Любой человек должен к этому стремиться, и все мы должны быть разными. Человек красив своей индивидуальностью. Иначе можно сразу надеть полосатую пижаму, и будет прекрасное стадо.

Я всегда пытаюсь сторониться тенденций. Я продюсер, шоумейкер, режиссёр модных показов. Я избегаю просмотра онлайн-показов, не смотрю работы других шоумейкеров. Так я страхую себя, что не буду повторяться, а буду делать то, чего не делали другие. Мне кажется, наша главная задача как раз избегать тенденций.

— А как тогда жить?

— Как тогда жить? С удовольствием! Задайте себе утром вопрос, когда стоите в гардеробе: зачем?

Когда вы пытаетесь подобрать комплект для себя, задайте вопрос: зачем я выбираю определённые вещи?

Дальше последует ответ: затем, чтобы на меня сегодня обратили внимание. Если мы получили такой ответ, значит, летом в страшную жару надеваем тулуп, валенки и идём гулять по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. На вас гарантированно обратят внимание, будут фотографировать, и весь Instagram будет забит вашими фотографиями. Задавайте себе вопрос: зачем вы одеваетесь?

— Что вы посоветуете нашим зрителям в современном мире?

— Мне кажется, советовать я не имею права. Но я всегда буду настаивать на том, что мы живём ради того, чтобы получать удовольствие. Какая разница, что ты на себя надеваешь? Всё, что доставляет тебе удовольствие. Хочешь красную футболку? Бери красную. Хочешь синюю? Бери синюю. Носи несочетаемое. Надевай на себя то, что тебе нельзя носить! Если у тебя огромная толстая задница, твоя задача — показать эту огромную толстую задницу всему миру! Показать, как ты её любишь, потому что она единственная и самая драгоценная для тебя!

Наше общество имеет огромное количество комплексов — по поводу своего внешнего вида, ухода за собой и так далее.

Могу рассказать про себя. Для меня важнее каждое утро надеть трусы и пробежать 10 километров. Когда я бегу 10 километров, мне наплевать, как я выгляжу и что на мне. Я надеваю только то, что мне удобно.

Сделайте свою жизнь удобной, не надо зацикливаться на тенденциях, брендах. В своё время мне очень нравились японские бренды. Это спортивные костюмы громадные, рваные. Когда я выходил на улицу, выглядел, как бомж. Но мне было это удобно, с одной стороны. С другой стороны, я у всех людей вызывал эмоции — абсолютно разные. То есть обыватель от меня шарахался. Человек, который хоть немного разбирался в моде, говорил: "Он круто одет!" Задайте себе вопрос: зачем мне сегодня нужно на себя что-то надеть? После этого — вперёд!

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