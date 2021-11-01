Психолог: подростку важно внимание родителей

Из-за чего между родителями и подростками возникает недопонимание, как не потерять доверие ребёнка и что может привести тинейджера в плохую компанию, рассказала Pravda.Ru психолог Варвара Кокурина.

"Поговори со мною, мама!"

— Варвара, нелёгкий период становления личности человека — подростковый возраст. Из-за чего возникает недопонимание у родителей и детей?

— Чтобы понимать, откуда берётся недопонимание, надо разобраться, что такое подростковый возраст. У подростков идёт большой гормональный взрыв. Им физически тяжело с ним справляться, и они не всегда могут управлять своим настроением. То есть только что у него всё было хорошо, жизнь прекрасна. Потом произошёл внезапный выброс гормонов, и всё, он злится. Родители не всегда это понимают, потому что мы быстро забываем свой подростковый возраст.

Подростковый возраст — это процесс сепарации, отделения от взрослых. Он начинает формировать собственную личность, точку зрения, он понимает, что родители не всегда правы.

Его больше начинает интересовать внешний мир, а не то, что в семье происходит. Родители перестают быть главными в его жизни, у него появляется жизнь вне дома, и она становится более важной. Родителям это надо принять.

Родители очень любят, к сожалению, когда общаются с подростком, скатываться в нравоучения. То есть ребёнок делится про первую любовь, а ему говорят: "Да нет, куда в твои годы первая любовь? Иди, делай уроки". Он принёс светлое, нежное, для него важное, а его растоптали, и он больше не придёт. Так можно быстро потерять доверие.

Когда ребёнок к вам приходит с чем-то важным для него, это обязательно нужно поддержать: поделиться, не превращать в воспитательную беседу, просто поговорить. Подростку важно внимание родителей.

С подростком не надо разговаривать о школе, оценках. Многие взрослые считают, что если они спросили: "Почему два?" или "Почему не пять?", то функцию родителя выполнили. А на самом деле нет. Подростки ненавидят разговоры об оценках, школе, потому что это формальность, это никак не:

общение,

контакт,

поддержка,

понимание.

Мы видим не человека, а оценку.

— Это как если бы родителям сказали: "А ну-ка расскажи сейчас о своих достижениях на работе. Почему ты не пошёл на повышение, а тебя оставили? Что ты сделал, чтобы остаться на прежнем уровне?"

— Да. Именно так. Человек устал, у него что-то случилось с друзьями, он что-то новое узнал на уроке, чем ему до смерти хочется поделиться. Несмотря на то, что на уроке он получил два, он наконец понял, как решать эти задачи. Вот про это поговорить. В Интернете есть много списков вопросов, о чём можно спросить ребенка, который пришёл из школы, с прогулки. Хорошо бы знать его друзей, компанию.

— Я думаю, что намного ближе станут подросток и родитель, если ребёнок получит два, а родитель спросит: "А что ты почувствовал, когда получил эту оценку?"

— Совершенно не обязательно. Вот совсем необязательно, но иногда можно сказать: "Ты знаешь, как её исправить?" Ребенок скажет: "Да, знаю". И всё. Или: "Тебе нужна помощь, чтобы её исправить? Нужно сесть и физику с тобой разобрать? Или тебе нужно нанять репетитора? Тебе помощь вообще нужна?" Он говорит: "Да нет, я справлюсь, я просто недоучил". Всё.

— Настолько ли важны двойки в жизни ребёнка? Если у него интерес к математике, а к литературе нет интереса, и он станет успешным математиком?

— Тут тоже аккуратным надо быть, потому что надо понимать, что им сдавать экзамен. Русский язык им сдавать в девятом классе дважды и в одиннадцатом ещё два раза, и его надо знать.

Даже если он хочет стать математиком, русский придётся сдать четыре раза в разных форматах. Даже если он хочет стать журналистом, математику дважды надо сдать.

Важно понимать, чем интересуется подросток. Когда он приходит домой, какие у него интересы? Чем он живёт? Что ему интересно? У подростков есть много интересных точек зрения, потому что они в Интернете разную информацию черпают. Иногда это тоже стоит обсудить. С ними иногда очень интересно разговаривать.

Не все компании плохие

— Почему подросток может связаться с плохой компанией?

— Я осторожно отношусь к определению "плохая компания". Взрослым кажется, что любая компания подростков, которая кричит, точно плохая. Не факт. Может быть, они и хорошая компания. Например, занимаются волонтёрством. Они просто галдят, потому что подростки демонстративные, они так устроены. Поэтому хорошо бы знать друзей своего ребёнка.

Иногда они попадают в плохие компании, потому что:

одиночество, и не факт, что одиночество в семье, — это может быть одиночество в принципе;

там симпатичный мальчик, который понравился;

надо повысить свою самооценку.

— А с родителями свою самооценку не повысить?

— Нет, конечно, потому что самооценка подростка уже не зависит от родителей. Она уже складывается снаружи.

Но родитель здесь может помочь. Если мама видит, что у дочки прыщавое лицо, то она ведёт дочь к косметологу. Не измывается над ней: "Ах ты, прыщавая, страшная", а помогает ей лицо вылечить.

Родитель подростку — помощник и опора.

Подростку очень нужна опора, поскольку его мотает гормонально и физически в разные стороны. Дом — это опора. Он приходит и знает, что его там примут, что здесь его точно любят. Детям нужно напоминать, что мы их любим не за оценки, а за то, что они просто существуют. И даже если он впервые в жизни пришел пьяный, сначала надо спать положить, потом вспомнить себя, как тебе было страшно первый раз в жизни домой пьяным приходить, и что бы ты хотел услышать.