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Автор Ирина Гусакова

Молодое поколение выбирает вечное!

Общество

Хайповые музыкальные новинки, безусловно, привлекают юное поколение. Однако собираясь в дружном кругу, чтобы попеть в свое удовольствие, выбор молодежи падает на хиты проверенные временем.

Молодое поколение выбирает вечное!

Так, многомиллионный паблик в ВКонтакте МДК, предложил своим подписчикам ответить на вопрос: "Песня какой советской группы самая популярная в караоке?"

  • Первое место в рейтинге занял трэк группы "Земляне" "Трава у дома".
  • На втором месте оказалась песня "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы".
  • Почетное третье место досталось композиции "Поворот" группы "Машина времени".
  • Четвертое — песне "Белый снег" группы "Верасы".
  • Пятое место заняла песня "Аттракцион" группы "Синяя птица".

Молодёжи настолько понравилось обсуждение, что она стала активно предлагать свои варианты советских хитов. Среди излюбленных хитов были названы песни: "На заре" группы "Альянс", "Группа крови" "Кино".

Результаты опроса прокомментировал барабанщик группы "Земляне" Владимир Киселев и подчеркнул, что есть песни модные, а есть вечные:

"Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ".

Гитарист группы Игорь Романов отметил, что со дня основания группы они обращались ко всем аудиториям.

"Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия "Землян"! — добавил Романов.

Эпатаж без души

Интернет позволяет раскрутиться, в результате чего популярным может стать каждый. Из-за повышенного спроса у современной молодежи на хайповое, исполнители вынуждены соревноваться друг с другом в степени эпатажа.

Безусловно, в 2021-м делать это легко и приятно, но добиться того, чтобы твои песни имели популярность у караоке-аудитории — задачка не простая.

Для этого мало поселиться в зоне мозга, которая отвечает за различия оттенков кринжа, нужно найти отклик в душе слушателей!

Поэтому не стоит удивляться, что и возрастная аудитория, и молодое поколение выбирают в качестве хитов караоке песни легендарных советских групп.

Возвращение легенды

Песни "Землян" в СССР уже через считанные дни после их появления перекладывались фанатами на аккорды — их распевали на вечеринках, в клубах, в походах.

Хит "Трава у дома" — музыкальный шедевр советского времени. Он был увековечен гениальным режиссером Вячеславом Котеночкиным в 14-й серии мультсериала "Ну-Погоди!".

А в 2009 году "Роскосмос" объявил эту песню официальным гимном российской космонавтики. С уверенностью можно сказать, что и через двадцать и через пятьдесят лет его будут напевать как в компаниях, так и на космодромах страны.

Недавно отцы-основатели культовой группы — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — заявили о воссоединении.

Вскоре они планируют выступить на "Золотом граммофоне". Это ожидаемое событие для публики, которая помнит и ждет возвращение музыкальных гениев на большую сцену.

Куратор: Наталия Красовская
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