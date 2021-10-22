Молодое поколение выбирает вечное!

Хайповые музыкальные новинки, безусловно, привлекают юное поколение. Однако собираясь в дружном кругу, чтобы попеть в свое удовольствие, выбор молодежи падает на хиты проверенные временем.

Так, многомиллионный паблик в ВКонтакте МДК, предложил своим подписчикам ответить на вопрос: "Песня какой советской группы самая популярная в караоке?"

Первое место в рейтинге занял трэк группы "Земляне" "Трава у дома".

в рейтинге занял трэк группы "Земляне" "Трава у дома". На втором месте оказалась песня "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы".

оказалась песня "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы". Почетное третье место досталось композиции "Поворот" группы "Машина времени".

досталось композиции "Поворот" группы "Машина времени". Четвертое — песне "Белый снег" группы "Верасы".

— песне "Белый снег" группы "Верасы". Пятое место заняла песня "Аттракцион" группы "Синяя птица".

Молодёжи настолько понравилось обсуждение, что она стала активно предлагать свои варианты советских хитов. Среди излюбленных хитов были названы песни: "На заре" группы "Альянс", "Группа крови" "Кино".

Результаты опроса прокомментировал барабанщик группы "Земляне" Владимир Киселев и подчеркнул, что есть песни модные, а есть вечные:

"Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ".

Гитарист группы Игорь Романов отметил, что со дня основания группы они обращались ко всем аудиториям.

"Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия "Землян"! — добавил Романов.

Эпатаж без души

Интернет позволяет раскрутиться, в результате чего популярным может стать каждый. Из-за повышенного спроса у современной молодежи на хайповое, исполнители вынуждены соревноваться друг с другом в степени эпатажа.

Безусловно, в 2021-м делать это легко и приятно, но добиться того, чтобы твои песни имели популярность у караоке-аудитории — задачка не простая.

Для этого мало поселиться в зоне мозга, которая отвечает за различия оттенков кринжа, нужно найти отклик в душе слушателей!

Поэтому не стоит удивляться, что и возрастная аудитория, и молодое поколение выбирают в качестве хитов караоке песни легендарных советских групп.

Возвращение легенды

Песни "Землян" в СССР уже через считанные дни после их появления перекладывались фанатами на аккорды — их распевали на вечеринках, в клубах, в походах.

Хит "Трава у дома" — музыкальный шедевр советского времени. Он был увековечен гениальным режиссером Вячеславом Котеночкиным в 14-й серии мультсериала "Ну-Погоди!".

А в 2009 году "Роскосмос" объявил эту песню официальным гимном российской космонавтики. С уверенностью можно сказать, что и через двадцать и через пятьдесят лет его будут напевать как в компаниях, так и на космодромах страны.

Недавно отцы-основатели культовой группы — барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов — заявили о воссоединении.

Вскоре они планируют выступить на "Золотом граммофоне". Это ожидаемое событие для публики, которая помнит и ждет возвращение музыкальных гениев на большую сцену.