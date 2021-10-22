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Автор Олег Артюков

Источники напряжения: учёные выяснили, что жителей России злит более всего

Общество

Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) определили источники социального напряжения в России. В частности, жителей нашей страны раздражает то, что огромные деньги зарабатываются на продаже природных ресурсов.

Источники напряжения: учёные выяснили, что жителей России злит более всего

"Самым острым большинство респондентов (67,2%) назвали именно неравенство в доходах. На втором и третьем местах оказались неравный доступ к медицинской помощи и разные жилищные условия", — цитирует РБК результаты исследования ВШЭ. Стоит отметить, что опросы проводились в 2020 году.

Судя по данным опросов, наши соотечественники недовольны тем, что деньги зарабатываются на продаже природных ресурсов, а не в интеллектуальных и высокотехнологичных отраслях.

Россия является одним из мировых лидеров по уровню концентрации богатств, сообщила заведующая Центром сертификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева. По её словам, один процент сверхбогатых людей удерживает в стране 43-56 процентов денежных ресурсов страны.

По уровню неравенства основной части населения страны Россия является "уверенным середняком". В нашей стране не стоит проблема крайней бедности, когда речь идёт о выживании. Неравенство в России выражено сильнее, чем в Германии, Польше или Венгрии, но слабее, чем в Китае, США и Бразилии, сообщила Мареева.

Проблема социального неравенства является одной из основных причин регионального неравенства. А вот уровень регионального неравенства в России заметно выше, чем в государствах с сопоставимой по объёму и структуре ВВП экономикой.

Причин для этого много. Дело, например, в том, что практически каждый российский регион обладает набором уникальных характеристик, которые отличают его от других регионов: географическими, природными, демографическими, экономическими и так далее. Для одних регионов этот набор характеристик может быть позитивным фактором. Но для других — проблемой.

Одной из главных проблем остаётся проблема социального неравенства, которая препятствует устойчивому развитию регионов. Здесь всё очевидно: низкий уровень доходов и занятости является причиной отсутствия социального оптимизма. И о каком тогда устойчивом развитии можно говорить?

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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