Развод по-подмосковному: Как в Балашихе при разделе имущества в три раза завышают его стоимость

По статистике, ежегодно в России распадается около 600 тысяч браков. Большинство бракоразводных процессов сопровождается разделом совместно нажитого имущества. Существует простая формула: все, что было приобретено в совместном браке — недвижимость, машины и даже всякие мелочи, а также кредиты, ипотеки и прочие неприятности — делится между бывшими супругами пополам.

Основной вопрос: как объективно оценить стоимость всего того, что бывшие супруги собираются делить? Для этого существуют экспертные организации, сотрудники которых имеют подтвержденные квалификацию и опыт, позволяющие им давать независимое заключение о том, сколько стоит земельный участок, дом, квартира, машина, картина на стене и прочие милые сердцу бывших супругов вещицы. Именно таким экспертным организациям судья поручает провести оценку и именно их заключением он руководствуется при вынесении решения.

Казалось бы, все просто. Однако бывает, что на деле понятный на первый взгляд процесс превращается в подозрительную историю. Именно так произошло недавно в Балашихинском районном суде, где судья Светлана Бесчастная рассматривает дело о разделе общего имущества супругов. В списке имущества — земельный участок с нежилым зданием на нем, два автомобиля, а также целый перечень вещей: бытовая техника, компьютеры, телевизоры, мебель и т. д.

Оценщик-призрак

Проводить оценочную экспертизу суд поручил ООО "КИВ", зарегистрированному по адресу: Московская область, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.44А. Однако заключение в суд было представлено совсем другим ООО "КИВ" — эта организация зарегистрирована в Московской области, Ногинском районе, пос. Зеленый, д.55, кв.47. При этом, нет никаких письменных свидетельств того, что суд предложил, а "КИВ" согласился заняться экспертизой. Каким образом суд смог выбрать экспертную организацию, не имея никаких данных о ней? Как сообщил ей о том, что ее назначили и что надо забрать материалы дела? Ответы на эти вопросы пока остаются загадкой.

На этом странности не закончились — никаких данных о наличии в ООО "КИВ" квалифицированных специалистов, имеющих необходимые для проведения экспертизы образование и опыт, в материалах дела не содержится. Зато в открытых источниках можно найти информацию о многочисленных исполнительных листах от ФССП, взыскивающих с ООО "КИВ" неуплаченные налоги. Кроме того, летом прошлого года ООО "СК "СОГЛАСИЕ" обратилась в арбитражный суд с иском к ООО "КИВ" о необоснованном обогащения, выиграла дело и получила возмещение в полном объёме. Возникает закономерный вопрос, как компания с подмоченной репутацией, злостный неплательщик налогов может вызывать доверие суда. Кстати, примечательно, что услугами "КИВ" пользуется только Балашихинский районный суд.

А был ли эксперт?

Директором по экспертной работе второго ООО "КИВ" является Игорь Корчагин - именно он, согласно расписке, лично получал определение суда и материалы дела 17 августа 2021 года. Он же подписал и представленное в суд заключение эксперта. В заключении сказано, что производство экспертизы начато 15 августа 2021 года, то есть на два дня раньше, чем было получено определение суда и материалы дела. Более того, неясно, как и когда заключение эксперта попало к судье: ведь ни на нем, ни на сопроводительном письме нет никакой отметки суда о получении.

Еще более странная ситуация в ООО "КИВ" с экспертами. В разных разделах так называемого "Заключения" стоят подписи разных экспертов — где-то уже знакомого нам Игоря Корчагина, а где-то расписалась некто Булатова Л. А. Какое отношение к проведению экспертизы и ООО "КИВ" имеет Булатова Л. А. совершенно непонятно — в заключении об этом ни слова. Согласно информации на сайте Ассоциации "Русское общество оценщиков", госпожа Булатова работает в Автономной некоммерческой организации "Бюро судебных экспертиз", а не в нашем загадочном ООО.

Что касается "эксперта" Корчагина, то он, предположительно, не имеет статуса оценщика: согласно сведениям на сайте СРО "Экспертный совет", в начале 2019 года его хотели исключить из СРО за отсутствие квалификационного сертификата, но он успел прекратить свое членство в марте того же года. Если бы СРО исключила Корчагина по своей инициативе, согласно действующему законодательству, он на несколько лет лишился бы права заниматься оценочной деятельностью. В отделе реестров СРО нам подтвердили, что планировали исключить Корчагина по результатам внеплановой проверки. Дело в том, что по новым правилам каждый оценщик должен был сдать в 2017 году квалификационный экзамен и предоставить сертификат об этом. Однако Корчагин не сделал этого, несмотря на вынесенное предупреждение. Если сопоставить сроки, получается, что около года он занимался оценочной деятельностью, не имея на это права. К слову, неизвестно, сдал ли Корчагин квалификационный экзамен после выхода из СРО — в материалах дела об этом нет ни слова.

Ошиблись в три раза?

Так называемый "эксперт" Булатова Л. А. лично не осматривала ни один объект оценки. Однако это не помешало ей и Корчагину сделать выводы, которые должны лечь в основу решения суда. Мало того, что в представленном ими заключении нигде не указана дата, на которую определяется стоимость объектов. Они даже не сочли необходимым изучить информацию о самих объектах и подобрать релевантные аналоги.

Например, по их мнению, стоимость двухэтажного нежилого хозяйственного здания можно оценить на основании стоимости жилых домов: одноэтажного и 3-этажного, площадь которых в два раза отличается от объекта оценки. По результатам экспертизы Корчагина и Булатовой, стоимость оцениваемого дома почти в три раза превысила среднерыночную. Эксперты отмечают, что результаты оценки объекта в некоторых случаях могут отличаться от среднерыночной стоимости аналогов на 15-20%, однако о различиях в несколько раз никто не слышал.

Примерно так же "профессионально" подошли "эксперты" и к оценке другого имущества. Например, сломанные телевизор и посудомоечную машину оценили как исправные.

"Показания свидетеля Корчагина не просто противоречивы, но местами просто не соответствуют материалам дела, — отмечает адвокат Денис Юров. — Эксперт Булатова также грубо нарушила процедуру проведения оценки. На мой взгляд, это явным образом свидетельствует о необходимости проведения повторной экспертизы, поручаемой другому эксперту. А в случае, если эксперт был осведомлён о том, что оценивает неисправную бытовую технику, но при этом оценил её как действующую, в отношении такого специалиста может быть возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РФ, предусматривающей ответственность за дачу заведомо ложных показаний или заключений эксперта".

Впрочем, точка в деле ещё не поставлена. Мы будем следить за развитием ситуации.