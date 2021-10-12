Есть расхожая фраза о том, что мужчины и женщины — это два разных мира: первые будто бы с Марса, а вторые — с Венеры. А как действительно обстоит дело? Неужели мы и впрямь так непохожи?
Давайте обратимся к результатам научных исследований. Так, специалисты из университета Королевы Маргарет (Шотландия) выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, умеют… лгать. Эксперты установили, что представители сильного пола даже в обычном разговоре делают паузы и пытаются заполнить их словами-паразитами вроде "ну-у-у", "в-о-т", "в общем". Когда же приходится фантазировать на ходу, да ещё и следить за тем, чтобы не сказать чего лишнего, паузы становятся не просто заметными, они превалируют и с головой выдают вруна. А вот представительницы прекрасной половины человечества лгут куда убедительнее — то ли потому, что быстро соображают, то ли потому, что меньше думают…
Ещё одно недавнее исследование выявило: мужчины, которые смотрят на обнажённую женскую грудь не менее десяти минут в день, живут намного дольше тех, кто этим не занимается. Оказывается, в мужском организме в процессе созерцания этой части тела женщин улучшается кровообращение и ускоряется метаболизм, как будто человек занимается физической зарядкой. А вот как реагирует женский организм на вид мужского тела — таких сведений пока нет…
А теперь, конечно, о мозгах. Хотя уже доказано, что женский мозг по массе на 12% меньше мужского, зато кровообращение в нём в 1,3 раза интенсивнее, утверждают исследователи. Но и это ещё не всё! Учёные из Университета Пенсильвании (США) обнаружили, что износ клеток мужского мозга происходит в два раза быстрее, чем женского. Поэтому, вероятно, слабый пол дольше сохраняет свои "боевые" качества.
Особенности полов и отношения между ними давно уже превратились в предмет шуток и анекдотов. Вот некоторые из них.
Обижаться не стоит: большинство этих шуток придуманы, конечно, мужчинами. Просто мы, женщины, как-то не склонны сочинять анекдоты о представителях сильной половины человечества.
Говорят, что в первую треть жизни женщина портит нервы своему отцу, во вторую — мужу, в третью — зятю. И вообще, женщина — это загадочная "вещь в себе", которая в любой момент может из себя выйти… Недаром в старой боевой солдатской песне поётся: "наши жёны — пушки заряжёны"…
Как женщина склонна проявлять свои эмоции после бурно проведённой ночи? По мнению юмористов, всё зависит от её национальности.
А вот какую реакцию выдают представительницы прекрасного пола, когда мужья застают их в постели с любовником.
Наверное, всё же не стоит относиться к вышесказанному слишком серьёзно. Но в любой шутке есть намёк на истину. Не исключено, что это поможет нам лучше понять и принять друг друга.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.