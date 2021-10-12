Наука подтверждает: забавные факты о мужчинах и женщинах

Есть расхожая фраза о том, что мужчины и женщины — это два разных мира: первые будто бы с Марса, а вторые — с Венеры. А как действительно обстоит дело? Неужели мы и впрямь так непохожи?

Ложь, грудь и мозги

Давайте обратимся к результатам научных исследований. Так, специалисты из университета Королевы Маргарет (Шотландия) выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, умеют… лгать. Эксперты установили, что представители сильного пола даже в обычном разговоре делают паузы и пытаются заполнить их словами-паразитами вроде "ну-у-у", "в-о-т", "в общем". Когда же приходится фантазировать на ходу, да ещё и следить за тем, чтобы не сказать чего лишнего, паузы становятся не просто заметными, они превалируют и с головой выдают вруна. А вот представительницы прекрасной половины человечества лгут куда убедительнее — то ли потому, что быстро соображают, то ли потому, что меньше думают…

Ещё одно недавнее исследование выявило: мужчины, которые смотрят на обнажённую женскую грудь не менее десяти минут в день, живут намного дольше тех, кто этим не занимается. Оказывается, в мужском организме в процессе созерцания этой части тела женщин улучшается кровообращение и ускоряется метаболизм, как будто человек занимается физической зарядкой. А вот как реагирует женский организм на вид мужского тела — таких сведений пока нет…

А теперь, конечно, о мозгах. Хотя уже доказано, что женский мозг по массе на 12% меньше мужского, зато кровообращение в нём в 1,3 раза интенсивнее, утверждают исследователи. Но и это ещё не всё! Учёные из Университета Пенсильвании (США) обнаружили, что износ клеток мужского мозга происходит в два раза быстрее, чем женского. Поэтому, вероятно, слабый пол дольше сохраняет свои "боевые" качества.

Шутливо о полах

Особенности полов и отношения между ними давно уже превратились в предмет шуток и анекдотов. Вот некоторые из них.

По мнению большинства женщин, коэффициент интеллекта у мужчин измеряется в сантиметрах.

Женщине нужна лесть, мужчине — только правда о его достоинствах.

Прелесть женщины ещё и в том, что она работает.

Бывают дамы сердца и дамы печени.

Почему Бог первым создал мужчину? Чтобы он успел хоть что-нибудь сказать.

Наблюдение философа: "Некоторые женщины уж очень красивые — только так природа могла компенсировать слабость ума..."

Когда мужчина думает, у него работает одно полушарие. А когда думает женщина, у неё работают оба полушария. И всё это время они борются друг с другом.

Обижаться не стоит: большинство этих шуток придуманы, конечно, мужчинами. Просто мы, женщины, как-то не склонны сочинять анекдоты о представителях сильной половины человечества.

Семейные отношения

Говорят, что в первую треть жизни женщина портит нервы своему отцу, во вторую — мужу, в третью — зятю. И вообще, женщина — это загадочная "вещь в себе", которая в любой момент может из себя выйти… Недаром в старой боевой солдатской песне поётся: "наши жёны — пушки заряжёны"…

Жена может отнестись с пониманием, если благоверный явился домой пьяным, но никогда — если он пришел сытым. Она рассуждает так: напиться можно где угодно. А вот наесться — только у другой женщины.

Застав мужа с любовницей, жена схватила висящее на стене ружьё и нацелилась изменнику между ног. Мужчина кричит: "Дорогая, неужели ты не дашь мне даже шанса?" Женщина, немного подумав, заявляет: "Ну ладно! Тогда начинай раскачиваться из стороны в сторону!".

Жена — мужу: "Видишь этого человека на фотографии?". — "Да". — "В шесть часов вечера заберешь его из детского сада!"

Превратности любви

Как женщина склонна проявлять свои эмоции после бурно проведённой ночи? По мнению юмористов, всё зависит от её национальности.

Англичанка: "До чего же у меня теперь хорошее настроение!"

Немка: "Ох, как хочется пить!"

Итальянка: "О, Боже, в котором часу месса?"

Испанка: "Если ты когда-нибудь мне изменишь, я тебя убью!"

Канадка: "Так что, мы теперь родим пятерню?"

Американка: "Вот тебе фартук, иди на кухню и помой посуду".

Француженка: "Вчера я видела в магазине такую прелестную шубку!"

Русская: "Ты овладел моим телом, но не душой!".

А вот какую реакцию выдают представительницы прекрасного пола, когда мужья застают их в постели с любовником.

Англичанка: "Джо, надо же стучать!"

Француженка: "Мишель, знакомься, это друг дома".

Испанка: "Хосе, не убивай его!"

Немка: "Фриц, почему ты пришёл на пять минут раньше?"

Русская: "Ванечка, бей по чему хочешь, только не по голове!"

Еврейка: "Абрам, разве это был не ты?.."

Напоследок — несколько советов мужчинам

Если ваш внутренний голос выражает крайнюю степень раздражения и доносится снаружи — это жена.

Если жена топает ногами и не хочет вас слушать, постарайтесь ей не мешать. Может, она танцует…

Если женщина заикается о подарках, сводите её к логопеду.

Жёны как часы с боем — если не заводить, то и бить не будут.

Наверное, всё же не стоит относиться к вышесказанному слишком серьёзно. Но в любой шутке есть намёк на истину. Не исключено, что это поможет нам лучше понять и принять друг друга.

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