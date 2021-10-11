"Ни баба, ни мужик": как вас обзовут, когда вы сядете на борт British Airways

К пассажирам, летающим рейсами авиакомпании British Airways, больше не будут обращаться "дамы и господа". Пилотов и стюардесс призывают использовать нейтральные с гендерной точки зрения приветствия.

Вид из иллюминатора самолёта

Сделанные на борту обращения призваны "отражать разнообразие" тех, кто путешествует по воздуху. Когда священники на Западе отказываются называть Бога в мужском роде, то наплевать, как будут обращаться к летающему планктону.

В отличие от английского языка, в русском намного чаще мы сталкиваемся с категорией рода. Исключение, пожалуй, состояло в употреблении слова "товарищ", которое в равной степени уравнивало представителей двух полов. Такое новшество бесило булгаковского профессора Преображенского, но оправданием могла служить череда русских революций. Зато британцы сподобились пойти на это в мирное время.

Бесполость и бесплодность

Британская авиакомпания в этом отношении не одинока и, в случае одобрения вышестоящими инстанциями, присоединится к сонму других авиакомпаний, которые избегают упоминаний о женщинах и мужчинах:

Lufthansa,

EasyJet,

AirCanada и т. д.

Не далее как в прошлом месяце ещё одна европейская авиакомпания Air Malta объявила, что её пилоты будут использовать такие фразы, как "внимание, все пассажиры", а не традиционное и привычное обращение.

Поставщики наземных транспортных услуг опередили своих коллег из сферы воздушных сообщений. В общественном транспорте Лондона использование обращения "леди и джентльмены" прекратили ещё в 2017 году.

Бесполые термины, которых в духе новояза Оруэлла называют "инклюзивными" — "всеобъемлющими", не будут противоречить текущей практике в ​​аэропортах Евросоюза и Нового света. Иначе что же получается: на земле ты "ни баба, ни мужик", а стоит взлететь за облака — так сразу приобретаешь присущее себе достоинство?

Как сообщает The Telegraph, такое решение было принято из-за большого количества детей, путешествующих после карантина, а также для отражения новых социальных норм.

Представитель компании пояснил: "Мы ценим разнообразие и всеобщее единение, стремясь к тому, чтобы все наши клиенты чувствовали себя желанными гостями, путешествуя с нами".

Реакция нормальных людей

Давно не секрет, что транснациональные элиты заинтересованы в сокращении населения земли, отсюда тенденция к легализации однополых браков, легитимизации абортов и пресловутых чайлдфри. С представителями других народов, где подобные практики не приветствуются, найдут другие способы борьбы.

В комментариях к вышеуказанной новости пользователи возмущённо пишут:

"Почему мы должны менять наш язык ради ничтожного меньшинства, но в ущерб подавляющему большинству"?;

"Интересно, сколько жалоб British Airways получила от ЛГБТ по этому поводу?";

"Как бы вы ни обратились, кто-нибудь да обидится".

Специалист в области рекламной деятельности сэр Мартин Соррелл (Martin Sorrell) в беседе с Telegraph цинично отметил, что пассажиров вряд ли волнует использование обращений.

"Важны не традиционно принятые приветствия, а питание, наличие Wi-Fi, обслуживание, время посадки и прибытия самолета", — уверенно добавил он.

Еда в самолете

Для сравнения, раньше пилотов поощряли, если они во время объявлений делились некоторой информацией о себе, сообщая при этом, насколько безопасен совершаемый полёт.

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