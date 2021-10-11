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Автор Игорь Буккер

"Ни баба, ни мужик": как вас обзовут, когда вы сядете на борт British Airways

Общество

К пассажирам, летающим рейсами авиакомпании British Airways, больше не будут обращаться "дамы и господа". Пилотов и стюардесс призывают использовать нейтральные с гендерной точки зрения приветствия.

Вид из иллюминатора самолета
Вид из иллюминатора самолёта

Сделанные на борту обращения призваны "отражать разнообразие" тех, кто путешествует по воздуху. Когда священники на Западе отказываются называть Бога в мужском роде, то наплевать, как будут обращаться к летающему планктону.

В отличие от английского языка, в русском намного чаще мы сталкиваемся с категорией рода. Исключение, пожалуй, состояло в употреблении слова "товарищ", которое в равной степени уравнивало представителей двух полов. Такое новшество бесило булгаковского профессора Преображенского, но оправданием могла служить череда русских революций. Зато британцы сподобились пойти на это в мирное время.

Бесполость и бесплодность

Британская авиакомпания в этом отношении не одинока и, в случае одобрения вышестоящими инстанциями, присоединится к сонму других авиакомпаний, которые избегают упоминаний о женщинах и мужчинах:

  • Lufthansa,
  • EasyJet,
  • AirCanada и т. д.

Не далее как в прошлом месяце ещё одна европейская авиакомпания Air Malta объявила, что её пилоты будут использовать такие фразы, как "внимание, все пассажиры", а не традиционное и привычное обращение.

Поставщики наземных транспортных услуг опередили своих коллег из сферы воздушных сообщений. В общественном транспорте Лондона использование обращения "леди и джентльмены" прекратили ещё в 2017 году.

Бесполые термины, которых в духе новояза Оруэлла называют "инклюзивными" — "всеобъемлющими", не будут противоречить текущей практике в ​​аэропортах Евросоюза и Нового света. Иначе что же получается: на земле ты "ни баба, ни мужик", а стоит взлететь за облака — так сразу приобретаешь присущее себе достоинство?

Как сообщает The Telegraph, такое решение было принято из-за большого количества детей, путешествующих после карантина, а также для отражения новых социальных норм.

Представитель компании пояснил: "Мы ценим разнообразие и всеобщее единение, стремясь к тому, чтобы все наши клиенты чувствовали себя желанными гостями, путешествуя с нами".

Реакция нормальных людей

Давно не секрет, что транснациональные элиты заинтересованы в сокращении населения земли, отсюда тенденция к легализации однополых браков, легитимизации абортов и пресловутых чайлдфри. С представителями других народов, где подобные практики не приветствуются, найдут другие способы борьбы.

В комментариях к вышеуказанной новости пользователи возмущённо пишут:

  • "Почему мы должны менять наш язык ради ничтожного меньшинства, но в ущерб подавляющему большинству"?;
  • "Интересно, сколько жалоб British Airways получила от ЛГБТ по этому поводу?";
  • "Как бы вы ни обратились, кто-нибудь да обидится".

Специалист в области рекламной деятельности сэр Мартин Соррелл (Martin Sorrell) в беседе с Telegraph цинично отметил, что пассажиров вряд ли волнует использование обращений.

"Важны не традиционно принятые приветствия, а питание, наличие Wi-Fi, обслуживание, время посадки и прибытия самолета", — уверенно добавил он.

Еда в самолете
Еда в самолете

Для сравнения, раньше пилотов поощряли, если они во время объявлений делились некоторой информацией о себе, сообщая при этом, насколько безопасен совершаемый полёт.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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