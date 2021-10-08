"Хартия" Игоря Чайки раскрывает "зеленые" возможности россиян

Стартовавшая реформа мусорной отрасли показала, что для достижения заявленных показателей недостаточно только лишь модернизировать системы сбора и переработки отходов, не менее важно воспитывать сознательное отношение россиян к утилизации бытовых отходов. Речь идет как об организации раздельного сбора мусора, так и о просветительской работе и различных экологических акциях. Развивая это важное направление, один из крупнейших региональных операторов по переработке мусора в ЦФО — компания "Хартия" Игоря Чайки — переводит экологические принципы, обозначенные в госпрограммах, в практическую деятельность.

Системный подход

В экспертном сообществе у компании сложилась репутация регионального оператора, задающего современные тренды. Именно "Хартия" выступила пионером внедрения инновационных технологий утилизации мусора в регионах присутствия. Так, в апреле этого года в Туле был запущен экотехнопарк общей площадью 42 гектара, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. В сотрудничестве с научным сообществом компания разработала технологии, которые в перспективе позволят довести глубину переработки отходов до 68%, постепенно выводя экономику на замкнутый цикл. На территории экотехнопарка расположены:

мусоросортировочный комплекс,

зоны хранения вторичного сырья,

участки по обработке органики,

участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров.

Макет мусороперерабатывающего предприятия будущего был представлен на прошедшей в конце сентября международной профильной выставке "ВэйстТэк-2021" и получил высокую оценку специалистов. Как считают эксперты, лидерские позиции в своем сегменте "Хартия" заняла после прихода к руководству в 2017 году предпринимателя Игоря Чайки, младшего сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки. В кратчайшие сроки было проведено расширение рынка, осуществлены масштабное обновление инфраструктуры (от контейнеров до спецтехники) и подготовка кадров. Параллельно с этим шло системное взаимодействие с другими переработчиками, в том числе в рамках российских и международных профильных форумов, а также был налажен контакт с региональными властями.

Помимо Тульской области, "Хартия" оказывает услуги по переработке ТКО в двух столичных округах и является региональным оператором в Московской, Владимирской и Ярославской областях. Так, в настоящее время ведутся переговоры о строительстве современного мусороперерабатывающего комплекса в Ярославской области недалеко от полигона "Скоково". Параллельно полностью обновляется инфраструктура для экологичной утилизации мусора. За время работы "Хартии" в регионе были отремонтированы мусорные площадки, на которых установлены больше 23 тысяч контейнеров для сбора мусора и больше 600 спецконтейнеров — для сбора бумаги, пластика, металла, стекла. Благодаря чему уже сейчас Ярославская область попала в рейтинг регионов-лидеров по сортировке и переработке мусора. До конца года региональный оператор планирует построить во Владимирской области комплекс по сортировке на территории уже действующего в Петушинском районе. Его запуск позволит повсеместно внедрить на территории области инфраструктуру по раздельному сбору отходов. Также есть проекты и в Московской области.

Полезное вторсырье

Если ввод новых мусороперерабатывающих комплексов всегда попадает в новостные ленты, то экологические акции и проекты, которые компания проводит в регионах присутствия, не так заметны. Хотя они не менее важны. Например, в первые выходные октября "Хартия" поддержала акцию всероссийского волонтерского проекта "Сделаем!2021", предоставив контейнеры для сбора вторсырья, а также помогла вывезти все собранные отходы. Чистоту на специально отведенном участке Измайловского лесопарка в районе Северное Измайлово наводили 25 экоактивистов. За полдня работы они собрали примерно 30 мешков вторсырья — это и пластиковые бутылки, и стекло, и металл, которые складывали в полиэтиленовые и полипропиленовые мешки разного цвета. Смешанные отходы собирали отдельно. Кроме того, во время уборки попался негабаритный мусор.

Многие экологические акции, которые поддерживает или инициирует в разных регионах "Хартия" уже стали традиционными. Например, в городах Ярославской области уже не первый год проводится сбор автомобильных покрышек. В рамках проекта объявляются адреса, куда в течение недели жители могут привезти изношенные шины. В ходе недавно прошедшей акции в Рыбинске было собрано более 17 тонн покрышек. В Ярославле она проходила весной и летом этого года — в результате на переработку было отправлено 45 тонн покрышек. Полученная от их переработки резиновая крошка используется для покрытия на детских площадках и применяется в качестве наполнителя для спортивного инвентаря.

А вот у собранных в Ярославской области в рамках благотворительного проекта "Добрые крышечки" пластиковых крышек другая траектория. Они направлялись на завод, где поступившее сырье взвешивалось, а потом предприятие переводило денежные средства на счет Благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". На собранные деньги, в частности, удалось приобрести инвалидную коляску для одного из подопечных фонда стоимостью 170 тыс. рублей. "Хартии" выступила техническим партнером этого благотворительного проекта, организовав мобильные и стационарные пункты сбора сырья.

Культурная экология

В столице "Хартия" выступила генеральным партнером новаторского проекта на стыке экологии, культуры и искусства. В рамках акции "Чистое искусство", которая проходила с 6 по 21 сентября, можно было принести в пункт сбора два килограмма чистых бытовых отходов (на выбор — стекло, пластик, бумага, алюминий) и получить эко-билет для посещения культурного мероприятия.

Экологический проект рассчитан на юных москвичей, для которых организаторы подготовили мастер-классы от преподавателей Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных, а также промокоды от онлайн-сервисов по созданию мультяшных героев. За неделю на пункты приема компании поступило около 6,5 тонн раздельно собранных бытовых отходов, а всего в акции приняли участие больше двух тысяч человек.

Кроме того, в летнее время в лагерях отдыха при участии "Хартии" проводились экологические уроки, на которых детям объясняли и показывали, как правильно собирать отходы, какие из них могут использоваться повторно, и чем опасны несанкционированные свалки. На память о таких мероприятиях ребята получили сувениры от "Хартии" — экоручки и наборы для рисования, сделанные из вторсырья. Такие же акции проводятся в школах и детских садах, поэтому есть надежда, что подрастает поколение, которое будет не только видеть красоту природы, но и сумеет ее сохранить.