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Автор Инна Новикова

Анатолий Вассерман: “эффективный менеджер” — это общемировое несчастье

Общество

Почему здравоохранение и образование следует исключить из сферы услуг, чем опасны "эффективные менеджеры” в медицине и как сделать безболезненным переход нашего общества к "социализму 2.0", рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман: “эффективный менеджер” — это общемировое несчастье

Здравоохранение — это не услуга

— Анатолий Александрович, исключительно болезненная тема в прямом и переносном смысле — это оптимизация здравоохранения, которая привела к тому, что закрыты фельдшерско-акушерские пункты и люди в регионах вынуждены ехать к врачу за 200 км. Однако мы как-то умудрились более-менее успешно пережить пандемию. Ваши предложения по поводу здравоохранения, с которым, вы считаете, надо серьёзно разбираться?

— Для начала надо исключить здравоохранение, так же как и образование, из сферы услуг. Причем исключить не для того, чтобы поднять самооценку сотрудников, а по чисто логической причине. Услуга — это когда вы делаете человеку то, чего он сам хочет. Понятно, что ни школьники, ни их родители не могут знать:

  • чему учить,
  • как учить.

Понятно, что больные не могут знать, от чего их лечить и как. Сколько бывает случаев, когда приходишь к врачу: "Доктор, у меня вот тут болит, и вот тут, и вот тут". — "Голубчик, да у вас же палец сломан".

Но дело ещё и в том, что фактически включение здравоохранения и образования в сферу услуг означает, что перед ними ставится цель зарабатывать. А если нет возможности заработать больше, то хотя бы поменьше тратить.

И вся эта знаменитая оптимизация — это именно сокращение в духе старого даже не анекдота, а вроде бы реально сказанной на каком-то производственном совещании фразы: "Вас послушать, так прибыль приносит только отдел сбыта, а остальные генерируют чистые убытки".

Тут, к сожалению, ещё сказалось общемировое несчастье под названием "эффективный менеджер" — это, условно говоря, человек, способный разломать большое налаженное дело на кусочки такие мелкие, чтобы хоть один из них уместился в его голове. И понятие "эффективного менеджера" в том виде, в котором оно сейчас применяется, прямо противоречит представлениям о системном подходе: эти люди не просто не понимают, что такое система чего бы то ни было, они даже не понимают, что они не понимают, что такое система. И последствия катастрофические.

Хорошо, что у нас не успели доломать унаследованную с советских времен систему здравоохранения до такой степени, как получилось в другой части России, а именно на Украине.

Там возглавляла много лет Министерство здравоохранения (правда, в статусе исполняющей обязанности министра) гражданка Соединённых Государств Америки Супрун. Она получила прозвище "Доктор смерть" за последствия проведённой ею реформы. Насколько я знаю, эта "Доктор смерть" ненамного отличается от наших медсестёр, то есть полноценного, по нашим представлениям, медицинского образования у неё отродясь не бывало. Поэтому она, по сути, не ведала, что творила. Помните, как Иешуа Иосифович Давидов сказал о тех, кто добивался его казни: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят". Да, действительно не ведают. Но я не считаю это достаточным основанием для прощения. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.

Опыт коронавирусной пандемии показал, что ещё сохранившаяся часть системы, нацеленной не на зарабатывание, а на охрану здоровья, справилась даже с таким сильнейшим ударом.

Пока вроде бы разговоры о дальнейшей оптимизации здравоохранения прекращены. Хотя боюсь, что как только пандемия закончится, тут же опять оптимизаторы повылезают изо всех щелей и норок.

"Социализм 2.0": нужны исследования

— Какими ещё важными аспектами вы хотели бы заниматься в предстоящие четыре года в Госдуме?

— Ой, много чем хотел бы, но мало чем удастся. Просто потому, что на всё физически не хватит времени. Но, кроме образования и науки, постараюсь ещё поучаствовать в работе комитетов, связанных с экономикой.

Более того, буду продавливать всеми доступными мне в Госдуме средствами запуск исследований по проблеме предстоящего, как принято говорить, "социализма 2.0", то есть опирающегося уже не только на производственные технологии, но и на информационные. Исследования предстоят довольно обширные. По моим оценкам, они займут примерно 5-6 лет и потребуют 15-20 миллионов долларов, а времени мало. Потому что техническая возможность для "социализма 2.0" возникнет, по моим прикидкам, около 2030 года. Если мы не успеем к тому времени провести эти исследования, то переход к новым системам:

  • планирования,
  • управления

произойдёт стихийным путем. А если всё успеем, то переход пройдёт безударно, то есть никто от него не пострадает.

Понятно, что от изменения структуры общества в целом многое в нём потеряется. Но каждый, кто что-то потеряет, сможет получить взамен нечто, что его заинтересует больше, чем то, что он потерял.

Но ещё раз повторю: для этого нужны очень серьёзные научные исследования. И я очень надеюсь через Госдуму запустить, наконец, давным-давно подготовленную программу этих исследований.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы анатолий вассерман
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