Дальше будет проще: как начать разговор с незнакомцем

В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда мы не знаем, о чем говорить с незнакомыми людьми. Как правильно это сделать и как сразу же расположить к себе человека?

Когда и как необходимо вступать в разговор?

Не во всех ситуациях необходимо начинать беседу. Это совершенно не обязательно делать сидя или стоя в очереди куда-либо, в общественном транспорте, в такси, в лифте… А вот если вас представили друг другу в гостях или вас свели какие-то совместные дела, проекты, то заговорить придётся.

Для начала приветливо улыбнитесь человеку, протяните ему руку, если вы имеете дело с мужчиной (если женщина, она протягивает руку первой). Старайтесь смотреть собеседнику прямо в глаза.

Теперь выберите подходящую тему для беседы из нескольких вариантов.

Обыграйте имя собеседника

Если имя необычное, например, Жозефина или Роберт, можно спросить, почему человека так назвали. Если самое обычное — скажем, Татьяна или Андрей, то неплохо бы вспомнить ваших родных или знакомых, которых тоже так зовут или звали: "Ой, а моя мама тоже Татьяна!", "Знаете, Андреем звали моего лучшего друга в детстве!"

Скажите что-то хорошее о внешнем виде собеседника

Например: "Какое у вас красивое, необычное платье!?" Правда, это подходит лишь, если оба собеседника — женщины, или если мужчина первым заговаривает с женщиной.

Проявите интерес к собеседнику

Скажем, спросите: "Вы сюда недавно переехали? А где жили раньше?" Если у вас уже есть какая-то информация о человеке, можно её использовать. Допустим, вы знаете, что собеседник занимается музыкой. Поинтересуйтесь: "А на каком инструменте вы играете?"

Обратите внимание на то, чем ваш собеседник занят в данный момент

"Вы читаете книгу? Интересно?", "Какую музыку слушаете?", "Я вижу, вы рисуете в блокноте. Вы художник по профессии?" Но будьте тактичны, чтобы не отвлекать человека от его занятия, если ему это неприятно.

Спросите, чем занимается человек

Если вы не знаете, кто он по профессии, то вполне уместно будет об этом спросить. Если знаете, то поинтересуйтесь подробностями, например, что он делает на работе, почему вообще выбрал эту сферу деятельности.

Поинтересуйтесь семьёй человека

Ненавязчиво спросите, с кем живёт ваш собеседник. Если окажется, что у него есть дети, можно поинтересоваться, чем они занимаются, увлекаются, в какой школе учатся, и проч.

Спросите, где бывал человек

"Я неделю назад вернулся из Таиланда. А вы там были?" Дальше можно спросить, в каких странах побывал ваш собеседник и где он ещё планирует побывать.

Поговорите об общих знакомых

Если вы пришли в гости или на мероприятие, которое организовали известные вам люди, логично будет спросить: "А откуда вы знаете Наташу и Сергея?"

Обсудите блюда на столе

Если вы знакомитесь в процессе застолья, то вполне уместно будет посоветовать собеседнику попробовать то или иное блюдо или обсудить то, что вы уже попробовали. Можно добавить: "Торт восхитителен! Надо будет попросить у Лены рецепт".

Можно также поинтересоваться, пробовал или нет собеседник то или иное блюдо или напиток, и как ему это понравилось.

Прокомментируйте музыку, которая звучит вокруг

Это удобно, если вы пришли на вечеринку или в ресторан, где звучит музыка. Варианты могут быть различные, например: "Что это за группа играет, не знаете?", "А, это же моя любимая группа!", "Что-то они слишком громко играют, не находите?"

Поговорите о погоде

Какой бы банальной ни выглядела эта тема, иногда это вполне удачное начало для разговора: "Ох, сколько снега намело!", "Наконец-то солнышко выглянуло!" Скорее всего, собеседник охотно поддержит эту тему, а дальше беседа пойдёт сама собой.

Заведите разговор о каком-нибудь текущем событии

Только не стоит затрагивать такие темы, как политика или религия. У людей могут быть по этому поводу разные мнения.

Можно обсудить недавние спортивные соревнования, музыкальный конкурс, даже какой-нибудь сериал. Важно, чтобы собеседник тоже проявил к этому интерес. Если нет — ищите другие темы.

Расскажите о чём-нибудь интересном, случившемся лично с вами

Это может быть какая-нибудь неожиданная встреча, происшествие. Если ничего такого не происходило, можно обсудить ваш недавний поход в кино, театр, на концерт или в ресторан.

Обсудите книгу, фильм или спектакль

Желательно, чтобы это было нечто, что в последнее время у всех на устах. Тогда высока вероятность того, что ваш собеседник тоже читал это или смотрел, либо планирует почитать-посмотреть.

Расскажите о том, чем сейчас занимаетесь

Скажем: "Я пытаюсь организовать собственную фирму по организации праздников. Как вы думаете, насколько это востребовано?"

Заговорите о собственных хобби или интересах

Например: "Недавно я купил новый велосипед, и мне не терпится выехать на нём на прогулку. А вы ездите на велосипеде?"

Попробуйте сострить

Скажите: "Хорошо, что я не хозяин дома и мне не надо угождать такому количеству народа!"

Расскажите какую-нибудь историю или анекдот

Это может иметь весьма условное отношение к ситуации. Например: "Я опоздал. Вы не поверите, что случилось!" Или: "Год назад я был на таком же мероприятии, и там произошла такая смешная история!"

Обратитесь за помощью

"Не могли бы вы мне посоветовать, что лучше заказать?", "Я собираюсь купить себе новый ноутбук. Вы в них, случайно, не разбираетесь? А то мне не с кем проконсультироваться".

Разумеется, есть темы, которые более или менее уместны в тех или иных случаях. Например, если у вас планируются чисто деловые отношения, не спешите с личными вопросами, лучше поговорите о работе и карьере собеседника. Можно придумать и собственные темы для разговора. Помните, что самое трудное — начать. Потом будет легче.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.