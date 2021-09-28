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Автор Василий Амирджанов

Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу

Общество

Президент России Владимир Путин дал поручение добавить креатива и зрелищности во Всероссийский конкурс "Учитель года".

 

Чувство движения вперёд

На встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным и его заместителями президент Владимир Путин обозначил главных врагов России. Ими оказались не страны НАТО, не иноагенты и даже не экстремисты, а внутренние проблемы:

  • бедности населения;
  • инфраструктуры;
  • здравоохранения;
  • образования.

Президент России поставил правительству вполне выполнимую задачу, если воспринять наказ главы государства строго по тексту:

"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд, что мы добиваемся успехов".

Решение, в общем-то, лежит на поверхности. Достаточно провести консультации с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, который креативно подошёл к созданию ощущения движения вперёд планируемыми съёмками кинофильма на МКС.

Сам процесс, от рекламы кастинга на Первом канале до новостных сюжетов о грядущем событии, уже привлёк внимание телезрителей. Это ничего, что Илон Маск уже отправил на орбиту людей, совершенно непричастных к космонавтике. Главное сообщить отечественной аудитории федерального телеканала, что американцы якобы украли идею и наши всё равно первые, хоть и вторые, если получится.

Креатива и зрелищ!

 

Вероятно, чтобы запутать врага, мешающего поднять планку образования в стране, в перечне поручений главы государства по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ, который состоялся 25 августа 2021 года, значится сокращение числа контрольных и проверочных работ в школах. Заменять большинство предметов на физкультуру и начальную военную подготовку пока, вроде, не планируется.

Обращает на себя внимание и совершенно неожиданное поручение — широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России" (проходит ежегодно с 1992 года):

"Создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета".

Как сообщается на сайте главы государства, срок исполнения поручения обозначен 1 июля 2022 года с промежуточным докладом до 30 декабря 2021 года. Вполне реализуемая задача, тем более что не потребуется искать спонсоров — проект финансируется государством, причём в долгосрочной перспективе.

Идею "добавить перца" в узкопрофессиональное мероприятие Владимир Путин озвучил 25 августа 2021 года во время заседания президиума Госсовета:

"Из этого можно сделать такую историю красивую, что многие люди в нашей стране будут с удовольствием проводить время в интернете и у экранов телевизоров…

Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу. Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями. Их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным (образовательным — Прим. ред.) направлениям и дисциплинам".

И действительно, не нужен нам "какой-то "Форт Боярд", когда дан карт-бланш на творческий эксперимент федерального масштаба.

Тайваньский лайфхак

 

Преподаватель из Тайваня Чжан Сюй стал размещать лекции по математике на популярном сайте фривольного содержания и вмиг стал известным. Ролики суммарно набрали 1,4 млн просмотров. Правда, разместил Чжан Сюй свои видео у доски с мелом в руках и привычной одежде в шутку. Просто решил подколоть своих студентов внезапным креативным решением, инкорпорировав математику в мириады сюжетов откровенного содержания.

Этот задорный лайфхак вполне может быть востребованным и в проекте "Учитель года". Если уж говорить о креативном подходе, то и ограничиваться одним общедоступным телеканалом вовсе необязательно. Продукт должен получиться не менее транснациональным, нежели "Форт Боярд", тем более для этого есть все предпосылки:

  • схема судейства традиционных российских шоу ("КВН", "Ледниковый период" и т. д.);
  • нетривиальные российские локации;
  • мобилизационный технический ресурс уровня "Прямой линии" с главой государства;
  • приглашение мировых знаменитостей.

Кадры решат всё

 

Как показал опыт аттрактивности, по-прежнему среди составляющих вирусности видео остаются "милота" животного мира, "няшные" дети и умеренная эротика (отчасти разрешённая на территории РФ). Первые две категории не особо подходят, а последняя вполне может добавить зрелищности проекту. Конфликт в сюжете шоу может быть достигнут, в том числе и стартовым контрапунктом, для чего можно пригласить:

  • режиссёром шоу — Люка Бессона;
  • сценаристом — Ларса фон Триера;
  • композитором — Ханса Циммера;
  • в жюри — Алексея Венедиктова (председателем), Виталия Милонова, Александра Невзорова и Ларису Гузееву;
  • ведущими — Стива Вульфа (сценический псевдоним Джонни Синс), Марину Энн Хэнцис (сценический псевдоним Саша Грей), Максима Галкина и Ивана Урганта.

Если к самой профессии учителя может и не возрасти интерес, то к самому шоу — определённо. Тут и "красивая история", и подходы более чем креативные, и люди будут смотреть, по привычке ожидая начала самого "горячего" и донельзя внезапного. Что, собственно, и требуется для качественного исполнения поручения президента России по итогам заседания президиума Госсовета.

Дело за малым — озвучить бюджет и попытаться сохранить его, чтобы потом не ограничиваться силами самодеятельности уездного дома культуры. Тогда возникнет не только ощущение движения вперёд, как того требует от правительства президент Владимир Путин, но и полное погружение в трансцендентную схватку с одним из четырёх врагов России, обозначенных главой государства — проблемами отечественного образования.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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